Une défaite embarrassante il y a 73 ans est un aperçu des problèmes auxquels la Chine serait confrontée lors d’une attaque contre Taiwan aujourd’hui

Un monument à la bataille de Guningtou de 1949 à Kinmen, Taiwan. (An Rong Xu/Getty Images)

Les troupes communistes chinoises qui ont pris d’assaut l’île de Kinmen en octobre 1949 s’attendaient à une victoire rapide.

Au lieu de cela, les forces nationalistes chinoises défendant l’île ont mis les assaillants en déroute.

La bataille illustre certains des obstacles auxquels Pékin serait encore confronté s’il tentait d’envahir Taïwan.

Vers 01h30 le 25 octobre 1949, quelque 9 000 soldats communistes chinois ont débarqué sur l’île de Kinmen, à à peine 10 kilomètres des côtes chinoises.

Ils étaient les premiers de ce qui devait être une force de l’Armée populaire de libération de 20 000 hommes envoyée pour capturer l’île aux forces nationalistes chinoises de Chiang Kai-shek, connues sous le nom de KMT.

Après une série de victoires et avec un moral élevé, l’APL s’attendait à la bataille être son prochain triomphe, apportant encore plus de territoire dans la République populaire de Chine nouvellement établie et rapprochant l’APL d’un pas de plus vers sa cible finale : le bastion KMT de Taiwan.

Les commandants de l’APL pensaient que la force de défense était faible avec un moral bas et s’attendaient à ce que les combats soient terminés dans les trois jours. Le timing était la seule chose que l’APL a eu raison.

Trois jours plus tard, Kinmen était toujours aux mains du KMT, trois régiments de l’APL avaient été effectivement anéantis et les forces communistes chinoises avaient subi le premier échec de leur avance apparemment imparable.

Le plan

Le KMT reculait presque constamment à l’automne 1949. L’APL, dirigée par Mao Zedong, avait traversé le fleuve Yangtze dans le centre de la Chine ce printemps et avancé vers le sud au cours des mois suivants, capturant presque toutes les grandes villes et ports tout en subissant peu de défaites.

Bientôt, toute la Chine continentale était sous contrôle communiste. Mao a officiellement établi la République populaire de Chine le 1er octobre 1949. Pendant ce temps, Chiang et le reste du KMT se retiraient dans les îles au large des côtes chinoises. La plus grande, Taïwan, est devenue la capitale de la République de Chine.

Avec le contrôle du continent, l’APL entreprit de prendre le contrôle des îles, espérant les sécuriser avant de lancer un assaut final sur Taïwan.

L’île de Kinmen, d’une superficie de 152 kilomètres carrés et abritant quelque 40 000 personnes, était essentielle à ce plan.

Les forces du KMT sur Kinmen pouvaient surveiller les eaux autour de Xiamen, que l’APL avait capturées quelques jours auparavant, pour toute mobilisation de forces pour attaquer Taiwan.

Pour prendre l’île, le 28e corps de la 10e armée de l’APL débarquerait environ 20 000 soldats en deux groupes. Trois régiments de quelque 9 000 hommes débarqueraient sur les plages la nuit et sécuriseraient une tête de pont afin qu’une deuxième force d’environ 11 000 hommes puisse débarquer le lendemain.

La marine de l’APL en était encore à ses balbutiements avec peu de navires ou de marins formés, de sorte que les troupes ne pouvaient être transportées que par des bateaux de pêche en bois sans moteur et des jonques réquisitionnées par des pêcheurs locaux. L’armée de l’air de l’APL était également naissante, donc pour éviter la marine et l’armée de l’air du KMT, le premier groupe devait atterrir la nuit.

Après avoir déposé le premier groupe sous le couvert de l’obscurité, les navires revenaient et récupéraient le deuxième groupe.

La bataille

L’APL a estimé que le KMT avait une garnison peu motivée et entraînée d’environ 20 000 soldats de sa 22e armée sur Kinmen.

En fait, Chiang était déterminé à défendre et à tenir Kinmen. Il a envoyé 20 000 hommes supplémentaires de la 18e armée d’élite et un bataillon de 21 chars M5A1 Stuart, exploités par des troupes qui avaient combattu pendant la Seconde Guerre mondiale, à Kinmen. (La force d’invasion de l’APL n’avait pas d’unités blindées.)

L’île elle-même a été transformée en forteresse. Des centaines de bunkers et de tranchées ont été construits, des milliers de mines ont été posées et des obstacles anti-navires ont été placés sur les plages.

Les troupes de l’APL ont commencé à monter à bord de leurs navires vers 19h00 le 24 octobre, mais des problèmes de logistique et des faux pas de commandement les ont empêchés de partir avant minuit. Presque aussitôt, tout s’est mal passé.

Les troupes communistes sont arrivées et débarquées sans se faire remarquer. Ils se sont approchés à marée haute, mais leur départ tardif leur a laissé peu de temps avant que les eaux ne se retirent. Les obstacles anti-navires, submergés à leur arrivée, ont fini par piéger tous les bateaux de l’APL.

Par chance, une patrouille de routine du KMT dans la région a accidentellement déclenché une mine terrestre, alertant les défenseurs à proximité. Les projecteurs et les fusées éclairantes ont rapidement révélé la force d’invasion de l’APL alors qu’elle débarquait, déclenchant une fusillade massive de deux heures.

La 18e armée du KMT avait par coïncidence terminé son propre débarquement de l’autre côté de l’île à peu près au même moment, et la force de l’APL fut bientôt dépassée en nombre par cinq contre un.

À l’aube, les navires de guerre KMT et les avions B-25 ont rejoint la mêlée. Ils ont détruit les bateaux bloqués, piégeant la force d’invasion et gardant les renforts à distance.

Malgré le chaos, certaines unités de l’APL ont réussi à pousser à l’intérieur des terres. Ils s’emparèrent de la ville de Guningtou et établirent un périmètre défensif. Mais la force, composée uniquement d’infanterie, n’avait aucun espoir.

Ils furent bientôt encerclés par des chars, des avions et des soldats du KMT. Guningtou a été repris après d’intenses combats urbains le 27 octobre. À la fin de la journée, les troupes de l’APL qui s’étaient retirées sur les plages s’étaient également rendues.

La portée croissante de la Chine

Sur les quelque 9 000 soldats de l’APL qui ont débarqué sur Kinmen, environ 3 000 ont été tués et plus de 5 000 ont été capturés, anéantissant de fait trois régiments de l’APL. Les pertes du KMT comprenaient plus de 1 200 tués et près de 2 000 blessés.

Le PLA capturé autres îles du KMT, mais les forces de Chiang ont conservé Kinmen et plusieurs autres, dont Taiwan. La perte a forcé Mao et l’APL à reconnaître qu’envahir Taïwan ne serait pas facile.

Les plans ultérieurs d’invasion ont été retardés par l’implication de l’APL dans la guerre de Corée et ont finalement été complètement annulés. En fin de compte, l’APL a admis qu’elle n’avait pas encore la capacité de réaliser un tel exploit amphibie.

Des chars CM-11 de fabrication américaine tirent sur des cibles en mer lors de l’exercice militaire de Han Kuang dans le sud de Taïwan en mai 2019

Kinmen lui-même est devenu un élément central de la rivalité RPC-Taiwan. Taïwan l’a fortifié et la Chine l’a bombardé par intermittence – dont deux épisodes plutôt intenses en 1954 et 1958 — jusqu’en 1979, date à laquelle les États-Unis ont officiellement reconnu la République populaire de Chine.

Pékin n’a jamais vraiment renoncé à son objectif ultime d’absorber Taïwan, que le Parti communiste chinois qualifie de “réunification”, bien qu’il n’ait jamais contrôlé l’île.

Lors du 20e congrès du parti en octobre, le président Xi Jinping a dit que bien que la RPC souhaite une unification pacifique, “nous ne promettrons jamais de renoncer à l’usage de la force et nous réservons la possibilité de prendre toutes les mesures nécessaires”.

L’armée chinoise a considérablement progressé depuis 1949, une grande partie de son modernisation effectuée avec un scénario taïwanais à l’esprit.

Barricades anti-débarquement vieillissantes sur l’île taïwanaise de Little Kinmen, à quelques kilomètres seulement de la Chine, en avril 2018.

L’APL possède désormais la plus grande marine du monde, avec plus de 355 navires de guerre. Il dispose d’un corps de marine d’environ 40 000 hommes avec des véhicules d’assaut amphibies blindés modernes. Son force terrestre dispose également de six brigades interarmes amphibies comprenant 30 000 personnes avec 2 400 véhicules.

La Chine est grande et moderne arsenal de missiles, flotte d’hélicoptèreset unités des forces spéciales constituent une menace particulière pour Taïwan.

Mais le détroit d’environ 100 milles, où les conditions sont souvent mauvaises, et le manque d’expérience réelle de l’APL en matière d’assaut amphibie – sans parler de Taiwan propres défenses de plus en plus robustes — sont des obstacles majeurs pour l’APL.

Mais après des décennies de mises à niveau et d’expansion militaires, Xi pourrait éventuellement comprendre ce que Mao ne pouvait qu’atteindre.

Le Pentagone 2021 rapport sur l’armée chinoise a déclaré qu’une invasion “d’une île de taille moyenne et mieux défendue” comme Kinmen “est dans les capacités de l’APL”.