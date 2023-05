Une défaite d’Erdogan aux élections turques marquerait une victoire de la démocratie libérale

Commentez cette histoire Commentaire

Le président turc Recep Tayyip Erdogan est peut-être le dirigeant le plus déterminant du début du XXIe siècle. Son règne de deux décennies a transformé le visage de son pays et cimenté un style politique qui préfigurait la montée de nombreux démagogues nationalistes ailleurs. En 2003, l'année où Erdogan et le Parti de la justice et du développement, ou AKP, à l'esprit religieux, sont arrivés au pouvoir, le groupe de réflexion Freedom House a écrit avec confiance sur « l'expansion de la liberté » dans le monde et a salué des lueurs de changement dans une Turquie notoirement sclérosée et étatique. Cette année, son rapport annuel a placé la Turquie au cœur d'une «récession démocratique» mondiale de plus d'une décennie.

La propre évolution d’Erdogan au cours des 20 dernières années raconte également une histoire sur la trajectoire de la politique mondiale à cette époque. C’était un réformateur libéral qui a propulsé un boom économique en tant que Premier ministre au cours de la première décennie du siècle. Alors que les rêves turcs d’adhésion à l’Union européenne s’estompaient et que les crises financières secouaient l’Occident, il s’est tourné vers le sud et l’est et s’est installé dans le rôle d’un nationaliste religieux déterminé à faire reculer l’héritage draconien de décennies de laïcité kémaliste. Au lendemain des soulèvements du printemps arabe de 2011, il a utilisé son influence islamiste douce pour promouvoir un modèle turc de démocratie pour la région.

Au milieu d’une vague de contre-révolutions arabes, la posture « néo-ottomane » d’Erdogan avait à peine une chance. Et plus il restait en poste, plus il devenait clair que la seule mission du président était de consolider et de conserver le pouvoir. Dans les années 2020, le modèle turc sous Erdogan représentait quelque chose de tout à fait différent : un modèle d’autocratie électorale indéfinie construit sur une démagogie majoritaire, des guerres culturelles qui divisent, des griefs anti-occidentaux et la paranoïa à propos de complots nationaux et étrangers – sans parler de la capture des principales institutions étatiques. , l’intimidation et l’arrestation de dissidents et de membres de la société civile, et l’érosion continue de la presse libre du pays.

Un rapport de cette année de l’Institut V-Dem en Suède a tracé un processus d’« autocratisation » d’une décennie dans le monde, les rangs des autocraties électorales mondiales passant à 56 pays en 2023. La Turquie d’Erdogan est un membre éminent et pionnier de le peloton – forgeant une voie illibérale suivie par des gouvernements de droite dans des pays comme la Hongrie et l’Inde, et rassemblant la colère populiste pour un mandat politique bien avant que les Trump et les Bolsonaros du monde ne fassent de même.

De sa table de cuisine, le challenger d’Erdogan fait passer son message

Ce week-end, l’histoire de la Turquie pourrait changer radicalement. Les électeurs se rendent aux urnes pour le premier tour des élections présidentielles et parlementaires, Erdogan et l’AKP étant confrontés au défi le plus difficile à ce jour pour leur régime. Les sondages d’opinion montrent qu’Erdogan est à la traîne de Kemal Kilicdaroglu, le candidat présidentiel à la voix douce de 74 ans soutenu par un bloc uni de partis d’opposition. Pilier du Parti républicain du peuple, ou CHP, laïc, Kilicdaroglu a présenté sa candidature comme celle d’un fonctionnaire d’un mandat déterminé à restaurer la démocratie turque et à démanteler le système présidentiel fort qu’Erdogan a inauguré via un référendum de 2017.

Les chances sont toujours contre eux, étant donné l’emprise dominatrice d’Erdogan sur les leviers de pouvoir et d’influence sur les médias. Mais l’attrait de l’opposition n’a jamais été aussi fort depuis les années au pouvoir d’Erdogan. Cela a été tragiquement souligné par l’acrimonie suscitée par la surveillance laxiste de l’ère Erdogan qui a suivi le tremblement de terre dévastateur de février, qui a fait plus de 50 000 morts dans le sud de la Turquie et l’effondrement d’innombrables structures que les experts estiment que les autorités n’ont pas inspectées de manière adéquate pour la protection contre les tremblements de terre.

Une nouvelle cohorte d’électeurs turcs, dont beaucoup n’ont connu la vie que sous Erdogan, semblent se mobiliser pour le changement. « Certains analystes ont présenté Kilicdaroglu comme une figure similaire au président Biden, qui a fait campagne pour mettre fin à la rancœur et à la division de l’ère Trump, et comme un pont vers une nouvelle génération politique », ont noté mes collègues.

Une victoire de l’opposition turque et la défenestration du régime d’Erdogan pourraient avoir des conséquences importantes. Il pourrait voir un changement majeur dans la politique économique intérieure; à une époque antérieure, Erdogan pouvait faire campagne sur son bilan économique, mais des années de mesures peu orthodoxes pour stimuler l’économie turque ont contribué à une crise du coût de la vie en spirale qui pourrait lui coûter des voix. Sur la scène mondiale, sa défaite pourrait conduire à une relation plus saine entre la Turquie et l’Occident, débloquer le blocage de la Turquie sur l’adhésion de la Suède à l’OTAN et rapprocher la position équivoque de la Turquie sur la guerre entre la Russie et l’Ukraine du consensus de l’OTAN.

Élections en Turquie : les électeurs sont-ils prêts à quitter Erdogan ?

Mais tout cela peut pâlir par rapport au message symbolique que la perte d’Erdogan frapperait. « Cela dira quelque chose sur l’avenir de la démocratie à travers le monde parce que nous parlons d’un autocrate enraciné qui est là depuis 20 ans », Gonul Tol, auteur de « Erdogan’s War: A Strongman’s Struggle at Home and in Syria », m’a dit lors d’un briefing organisé par le groupe de réflexion du Middle East Institute à Washington. « S’il perd le pouvoir via les élections, cela donnera à beaucoup de gens l’espoir que la poussée autocratique pourra être inversée. »

La clé du moment est l’unité apparente de l’opposition notoirement fractionnée de la Turquie, qui, après des échecs successifs et diviseurs pour évincer Erdogan, pourrait enfin percer. Les querelles complexes qui ont conduit à ce moment pourraient être un guide pour les forces d’opposition assiégées ailleurs.

« Les partis d’opposition démocratiques doivent reconnaître le danger et s’unir avant qu’il ne soit trop tard », a soutenu The Economist, avant de faire signe à la plus grande démocratie du monde. « En Inde, une opposition fragmentée a permis à Narendra Modi, un premier ministre fort, de devenir dominant avec 37 % des voix. Maintenant, le principal chef de l’opposition risque la prison.

Le gouvernement d’Erdogan a jeté (ou tenté de jeter) un certain nombre d’opposants politiques clés en prison sur ce que les critiques disent être de fausses accusations. Mais il y a encore suffisamment de système démocratique en place pour donner à l’opposition l’espoir de dénouer enfin son pouvoir.

Mais l’euphorie de la victoire risque d’être de courte durée. « Bien que les partis d’opposition turcs, réputés pour leurs grognements, aient réussi à dissimuler leurs divergences à l’approche de cette élection, une victoire de Kilicdaroglu l’obligerait à faire face à des intérêts concurrents au sein de son alliance faîtière, qui comprend des nationalistes, des islamistes, des laïcs et des libéraux, » a expliqué ma collègue Sarah Dadouch.