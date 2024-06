Une découverte surprise révèle qu’Ozempic réduit le risque de maladie rénale diabétique : ScienceAlert

Les scientifiques découvrent les avantages et les inconvénients d’Ozempic en temps réel, alors que les prescriptions de ce médicament coupe-faim se comptent par millions dans le monde.

Ce qui a commencé comme un médicament contre le diabète semble très prometteur pour santé cardiaquemême pour ceux qui ne perdent pas beaucoup de poids, et désormais, les experts découvrent également les avantages potentiels de ce médicament pour la santé rénale.

Un vaste essai international, financé par le fournisseur pharmaceutique d’Ozempic, Novo Nordisk, suggère que lorsque le médicament est administré à une dose inférieure à celle couramment utilisée pour le diabète ou la perte de poids, les reins semblent en profiter.

L’essai a impliqué plus de 3 500 participants de 28 pays différents atteints de diabète de type 2. et maladie rénale chronique – une combinaison de maladies qui exposent les individus à un risque beaucoup plus élevé d’insuffisance rénale et d’événements cardiovasculaires parfois mortels, comme les crises cardiaques.

Entre juin 2019 et mai 2021, la moitié des participants à l’essai ont reçu au hasard une petite dose hebdomadaire de sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic. L’autre moitié a reçu un placebo.

Ceux qui ont reçu les injections hebdomadaires ont montré une perte plus lente de la fonction rénale, un risque réduit d’insuffisance rénale, une pression artérielle systolique plus faible et un poids corporel réduit par rapport au groupe placebo.

Après 3,4 ans, les participants sous Ozempic présentaient un risque 24 % inférieur d’événements rénaux majeurs, un risque 18 % inférieur de subir une crise cardiaque ou un autre événement cardiovasculaire majeur et un risque 20 % inférieur de décès quelle qu’en soit la cause.

« Nous sauverions les reins, les cœurs et la vie de cette population en mettant ce médicament à leur disposition et c’est assez extraordinaire qu’un seul traitement puisse le faire », dit néphrologue Vlado Perkovic, de l’Université de Nouvelle-Galles du Sud en Australie.

« L’une des causes les plus courantes de maladie rénale est le diabète, en particulier le diabète de type 2, qui a également connu une croissance spectaculaire au cours des dernières décennies. »

De toute évidence, Novo Nordisk est incité financièrement à trouver davantage de moyens de prescrire Ozempic, mais le passage du traitement du diabète au traitement des reins n’est pas si important.

Le diabète de type 2 est la cause la plus fréquente d’insuffisance rénale chronique dans de nombreux pays, et d’autres médicaments visant à équilibrer la glycémie sont déjà prescrits pour protéger les reins et réduire le risque d’effets cardiovasculaires indésirables chez les patients.

Études initiales, avec ou sans financement de l’industrie, suggèrent qu’Ozempic pourrait avoir des effets bénéfiques sur la santé des reins, qui jouent un rôle clé dans l’élimination des déchets et des liquides dans le corps et dans le contrôle de la pression artérielle.

Néanmoins, peu d’essais ont « recruté un nombre important de participants présentant une fonction rénale considérablement réduite », selon Perkovic et ses collègues. écrire dans leur article publié.

« Les bénéfices cardiovasculaires et de survie du sémaglutide chez ces patients sont particulièrement importants, car ils font partie des populations les plus exposées au risque de maladie cardiovasculaire et de décès », a déclaré l’équipe. ajoute.

Le sémaglutide est classé comme agoniste des récepteurs du peptide-1 de type glucagon (GLP-1), ce qui signifie qu’il imite une hormone naturelle du corps humain pour améliorer le contrôle de la glycémie et supprimer l’appétit.

On ne comprend pas encore pourquoi le sémaglutide et d’autres agonistes du GLP-1 disponibles sur le marché, tels que le liraglutide et le tirzépatide, ont des effets positifs sur la santé cardiovasculaire et rénale.

Bien que la perte de poids puisse être un facteur contributif, des études récentes sur Ozempic suggèrent qu’une réduction de la graisse corporelle n’est probablement qu’un des nombreux processus impliqués.

Comme les cellules cardiaques, les cellules des reins afficher les récepteurs GLP-1donc les chercheurs suspect que les effets protecteurs d’Ozempic observés dans les premières preuves pourraient être dus, en partie, au fait que le médicament agit directement sur les reins, ce qui pourrait entraîner moins d’inflammation et de stress oxydatif.

Le médicament pourrait également avoir des effets indirects, tels qu’une diminution de la glycémie, de la tension artérielle et du poids corporel, qui peuvent tous alléger la pression sur les reins.

Mais pour l’instant, ce ne sont que des hypothèses. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre l’impact réel du sémaglutide et des médicaments similaires sur les principaux organes du corps.

Compte tenu des options thérapeutiques limitées disponibles pour les personnes atteintes d’insuffisance rénale diabétique, les lignes directrices actuelles du Association américaine du diabète et le Association coréenne du diabète recommandent aux cliniciens d’envisager de prescrire des agonistes des récepteurs GLP-1.

Les chercheurs souhaitent maintenant déterminer si cette classe de médicaments fonctionne également contre les maladies rénales chroniques en général, ou si elle est simplement utile pour les personnes atteintes de maladies rénales diabétiques en particulier.

L’étude a été publiée dans le Journal de médecine de la Nouvelle-Angleterre.