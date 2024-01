Une découverte révolutionnaire sur les cellules anti-âge pourrait vous aider à rester plus jeune plus longtemps

La « fontaine de jouvence » n’est pas enfermée dans une pierre du sorcier ou dans une pièce d’eau mythique, selon une nouvelle étude. En fait, des scientifiques américains affirment que la clé du ralentissement du vieillissement se cache à l’intérieur de notre corps.

Publié dans Vieillissement naturella nouvelle recherche révèle que l’astuce anti-âge réside dans les globules blancs appelés lymphocytes T. Les chercheurs à l’origine de l’étude ont découvert qu’ils pouvaient reprogrammer ces cellules pour les transformer en machines de destruction des cellules vieillissantes, connues sous le nom de cellules T CAR (récepteur d’antigène chimérique).

Lorsqu’ils ont testé le traitement sur des souris, celles-ci ont continué à vivre une vie plus saine, avec un poids corporel inférieur, un métabolisme et une tolérance au glucose améliorés, ainsi qu’une activité physique accrue. Et tout cela sans aucun dommage tissulaire ni toxicité.

« Si on le donne à des souris âgées, elles rajeunissent. Si nous le donnons à de jeunes souris, elles vieillissent plus lentement. Aucune autre thérapie à l’heure actuelle ne peut faire cela”, a déclaré Corina Amor Vegasprofesseur adjoint au Cold Spring Harbor Laboratory (CSHL) aux États-Unis et l’un des auteurs de l’article.

Les chercheurs appellent ce traitement le « médicament vivant ». En effet, lorsqu’elles sont génétiquement modifiées, les cellules CAR T attaquent activement un groupe de cellules appelées « cellules sénescentes ».

Les cellules sénescentes sont responsables de nombreuses affections et maladies que nous contractons en vieillissant, comme l’obésité et le diabète. Nous en accumulons de plus en plus au fil des années, mais cela crée une inflammation nocive. Les cellules CAR T pourraient cependant les éliminer et ainsi ralentir les impacts du vieillissement.

Le traitement a déjà été approuvé aux États-Unis pour lutter contre le cancer du sang. Cependant, c’est la première fois que des scientifiques démontrent que les cellules CAR T peuvent également ralentir – voire réduire – les effets du vieillissement.

Bien qu’il existe déjà des médicaments capables d’éliminer les cellules sénescentes, ceux-ci doivent être pris de manière répétée. Les effets des cellules CAR T, en revanche, sont durables : une dose à un jeune âge vous protège à vie.

“Avec les cellules CAR T, vous avez le potentiel d’obtenir ce seul traitement, et c’est tout”, a déclaré Amor Vegas. “Pour les pathologies chroniques, c’est un énorme avantage. Pensez aux patients qui ont besoin d’un traitement plusieurs fois par jour par rapport à ceux qui en ont besoin. perfusion, et ensuite vous êtes prêt à continuer pendant plusieurs années.

Les scientifiques étudieront ensuite si ces cellules non seulement rendent le reste de votre vie plus sain, mais aussi si elles pourraient vous aider à vivre plus longtemps.

