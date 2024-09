Une découverte psychédélique offre un nouvel espoir à des millions de personnes souffrant de dépression

Une nouvelle analyse révèle que plus de la moitié des patients traités pour dépression pourraient être éligibles à une thérapie assistée par psilocybine si elle est approuvée par la FDA.

Une étude récente prédit que la thérapie assistée par psilocybine pourrait aider des millions de patients souffrant de dépression aux États-Unis, couvrant 56 à 62 % des personnes actuellement traitées. Cette découverte souligne l’importance d’une planification stratégique des soins de santé et des assurances pour exploiter les avantages potentiels des thérapies psychédéliques.

Thérapie assistée par psychédéliques

À la suite de preuves de plus en plus nombreuses sur l’efficacité des thérapies assistées par les psychédéliques, la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis envisage d’approuver psilocybinl’ingrédient actif des « champignons magiques », pour traiter la dépression dans un avenir proche. À l’approche de ce tournant, une question cruciale se pose : combien de personnes pourraient bénéficier de cette thérapie prometteuse mais encore non éprouvée ?

Pour faire la lumière sur cette enquête à enjeux élevés, une étude évaluée par des pairs, la première du genre, menée par des chercheurs de l’Université Emory, de l’Université du Wisconsin-Madison et de l’Université de Californie à Berkeley, et qui sera publiée dans Psychédéliques (ISSN : 2997-2671, Genomic Press, New York) a généré le 24 septembre 2024 des estimations initiales de la demande potentielle de thérapie assistée par psilocybine pour la dépression aux États-Unis.

En analysant les données d’enquête nationales sur la prévalence et le traitement de la dépression en conjonction avec les critères d’éligibilité des récents essais cliniques marquants, les chercheurs ont déterminé qu’entre 56 % et 62 % des patients recevant actuellement un traitement pour la dépression – soit un nombre stupéfiant de 5,1 à 5,6 millions de personnes – pourraient être admissibles à une thérapie à la psilocybine si elle était approuvée.

Projections et implications pour le traitement de la dépression

« Nos résultats suggèrent que si la FDA donne son feu vert, la thérapie assistée par psilocybine a le potentiel d’aider des millions d’Américains qui souffrent de dépression », a déclaré Syed Fayzan Rab, candidat au doctorat en médecine à Emory et auteur principal de l’étude. « Cela souligne l’importance de comprendre les réalités pratiques du déploiement de ce nouveau traitement à grande échelle. »

Pour arriver à leurs projections, les chercheurs ont d’abord déterminé que sur les près de 15 millions d’adultes américains souffrant de dépression, environ 9 millions reçoivent un traitement au cours d’une année donnée. Ils ont ensuite évalué cette population en fonction de divers critères d’éligibilité utilisés dans les récents essais cliniques sur la psilocybine contre la dépression. Leur analyse a généré une série d’estimations : une « limite inférieure » de 24 % de patients éligibles si les critères stricts des essais initiaux étaient appliqués, une « limite moyenne » de 56 % basée sur des critères susceptibles d’être utilisés dans des contextes médicaux réels, et une « limite supérieure » de 62 % après prise en compte des patients présentant plusieurs conditions d’exclusion.

Impact des troubles liés à la consommation de substances sur l’admissibilité

Il convient de noter que près d’un tiers de la hausse de la limite inférieure à la limite moyenne résulte de l’inclusion de patients souffrant de troubles liés à la consommation d’alcool et de substances, pour lesquels des preuves de plus en plus nombreuses suggèrent que la psilocybine pourrait en fait être bénéfique plutôt que contre-indiquée. Cependant, même l’estimation de la limite supérieure de 62 % est probablement conservatrice, car l’analyse s’est concentrée uniquement sur les personnes actuellement traitées et n’a pas tenu compte de l’afflux potentiel de nouveaux patients attirés par l’attrait de la médecine psychédélique.

Défis dans la mise en œuvre de la thérapie à la psilocybine

Les chercheurs préviennent que ces projections dépendent fortement des paramètres précis d’approbation de la FDA et des facteurs de mise en œuvre ultérieurs dans le monde réel. Les décisions en matière de couverture d’assurance, la disponibilité de praticiens formés et les variations régionales en matière d’accès pourraient toutes considérablement limiter l’adoption finale du traitement à la psilocybine. De plus, si l’approbation englobe l’utilisation hors indication pour des affections autres que la dépression, la demande pourrait encore augmenter de manière imprévisible.

Conclusion et perspectives d’avenir

« Bien que notre analyse soit une première étape cruciale, nous n’avons fait qu’effleurer la surface de la compréhension du véritable impact que la thérapie à la psilocybine pourrait avoir sur la santé publique », a déclaré le Dr Charles Raison, collaborateur de l’étude et chercheur principal de l’un des plus grands essais cliniques examinant l’efficacité de la thérapie à la psilocybine pour la dépression. « En fin de compte, le potentiel réalisable de ce traitement repose entre les mains des organismes de réglementation, des décideurs politiques, des assureurs et de la communauté médicale dans son ensemble. Nous espérons que ces résultats susciteront des discussions productives et des préparatifs proactifs pour optimiser les avantages pour les patients tout en minimisant les conséquences imprévues. »

Alors que la renaissance des psychédéliques continue de prendre de l’ampleur, cette étude offre un aperçu essentiel des promesses et des défis qui nous attendent. Alors que des millions de vies sont potentiellement en jeu, elle souligne l’urgence de poursuivre les recherches pour affiner les estimations de la demande et éclairer la mise en œuvre équitable et efficace du traitement à la psilocybine si celui-ci est approuvé.

L’étude évaluée par des pairs, « Une estimation du nombre de personnes souffrant de dépression clinique éligibles à une thérapie assistée par la psilocybine aux États-Unis », sera publiée le 24 septembre 2024 et sera disponible gratuitement en ligne sur le site Web de Psychédéliques.