Une découverte indique qu’il existe un « système d’égouts » pour le cerveau juste derrière notre nez : ScienceAlert

Les scientifiques ont découvert chez la souris un « passage secret » qui relie le cerveau au système lymphatique du corps.

Le réseau de vaisseaux semble former un système de drainage cérébral négligé qui joue un rôle un rôle crucial dans le maintien de la santé et du fonctionnement du système nerveux central.

Si les résultats s’étendent aux humains, cela pourrait changer fondamentalement la façon dont les scientifiques comprennent la circulation du liquide qui baigne le cerveau et la moelle épinière.

Liquide cérébro-spinal (CSF) est un liquide incolore qui transporte les nutriments vers le système nerveux central, maintient l’équilibre hydrique et élimine les déchets des tissus cérébraux.

Chez l’homme, le LCR est constamment drainé et remplacé, se renouvelant trois à cinq fois par jour. Cette clairance peut ralentir avec l’âge, c’est corrélé avec la qualité du sommeil et la fonction cognitive.

Savoir comment circule le LCR est essentiel à notre connaissance de la santé humaine et des maladieset pourtant, nous ne savons toujours pas vraiment où va tout ce liquide lorsque notre cerveau en a fini avec lui. Depuis des décennies, les experts a cru Le LCR est drainé par des veines spéciales qui entourent le cerveau et la moelle épinière, et pourtant des données récentes suggèrent que cette notion est fausse.

Il se peut que le LCR ne s’écoule pas du tout par le système vasculaire, mais par les ganglions lymphatiques du corps.

Une nouvelle étude, menée par des chercheurs de l’Institut des sciences fondamentales de Corée du Sud et de l’Université du Missouri aux États-Unis, a identifié une voie jusqu’alors inconnue qui transporte le LCR du cerveau vers les ganglions lymphatiques du cou.

Selon l’équipe internationale de chercheurs, un réseau distinctif de vaisseaux lymphatiques se trouve près de la partie supérieure de la gorge chez la souris, juste derrière le nez, qui n’a jamais été clairement identifié auparavant.

En insérant des marqueurs fluorescents dans le tissu cérébral de rongeurs et dans le cerveau de souris vivantes, les chercheurs ont cartographié un réseau appelé plexus lymphatique nasopharyngé, montrant qu’il constitue une plaque tournante majeure pour le drainage du LCR.

Les résultats confirment données d’imagerie cérébrale antérieurescollecté en 2022, qui a trouvé du LCR chez des souris drainées par les lymphatiques situés dans le nasopharnyx.

Dans un revoir pour Nature, Irene Spera et Steven, physiologistes de l’Université de Berne Proulx applaudissons à la récente découverte. En tant qu’auteurs d’études suggérant la possibilité d’un tel « passage secret », ils affirment que les résultats fournissent « des preuves incontestables que, au moins chez la sourisle plexus lymphatique nasopharyngé joue un rôle crucial dans la clairance du SNC.

“Ce plexus, magnifiquement rendu en trois dimensions… est composé d’un réseau dense de vaisseaux lymphatiques qui s’enroule autour de la circonférence du nasopharynx”, Spera et Proulx écrire.

Plus prometteur encore, ce plexus lymphatique n’est pas uniquement présent chez la souris. Les chercheurs principaux Jin-Hui Yoon, Hokyung Jin et Hae Jin Kim ont également examiné le cerveau de macaques crabiers et ont trouvé une structure similaire exactement au même endroit.

Bien que l’équipe n’ait pas pu observer les vaisseaux se vider en action comme chez la souris, les résultats obtenus chez les primates suggèrent que cette voie est conservée chez diverses espèces de mammifères.

“Cette découverte pourrait avoir des implications significatives pour la compréhension et le traitement des affections liées à un drainage altéré du LCR”, dit Jin, originaire de l’Institut des sciences fondamentales et de l’Institut avancé des sciences et technologies de Corée (KAIST).

Dans les troubles neurodégénératifs humains, comme la maladie d’Alzheimer, par exemple, des déchets comme la protéine tau ou la bêta-amyloïde s’accumulent souvent dans le cerveau.

La circulation du LCR pourrait être liée à ce résultat.

Chez la souris, les chercheurs ont découvert que le plexus lymphatique nasopharyngé rétrécit avec l’âge et n’est plus capable d’éliminer autant de LCR. Lorsque l’équipe a stimulé ces vaisseaux délabrés avec une protéine de facteur de croissance, ils ont pu améliorer leur fonction de drainage des fluides, indiquant peut-être une cible pour un traitement neurodégénératif.

Parmi les humains, quelques preuves récentes suggère que le LCR peut s’écouler dans la cavité nasale au sommet de la gorge via les nerfs crâniens.

Cela dit, tous les scientifiques ne sont pas convaincus. On ne sait toujours pas clairement comment le LCR s’écoule de la cavité nasale vers les ganglions lymphatiques du cou.

Jin et ses collègues ont détaillé l’explication la plus convaincante à ce jour, avec deux ensembles de vaisseaux lymphatiques drainant le LCR vers les ganglions lymphatiques cervicaux profonds chez la souris.

Sur la base des résultats obtenus auprès de rongeurs et de singes, l’équipe soupçonne que le plexus humain pourrait ressembler à l’image ci-dessous, s’il existe.

“Nous prévoyons de vérifier tous les résultats des souris chez les primates, y compris les singes et les humains”, dit superviseur Gou Young Koh de l’Institut des sciences fondamentales.

“Nous visons à étudier dans un modèle animal fiable si l’activation des vaisseaux lymphatiques cervicaux par des moyens pharmacologiques ou mécaniques peut prévenir l’exacerbation de la progression de la maladie d’Alzheimer en améliorant la clairance du LCR.”

L’étude a été publiée dans Nature.