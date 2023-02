Une découverte de la NASA renforce l’espoir de vie sur Mars (VIDEO) — RT World News

L’emplacement d’un ancien lac pourrait permettre de mieux comprendre si la planète rouge a jamais accueilli la vie

Un instantané du rover Curiosity de la NASA a révélé des preuves irréfutables qu’une grande masse d’eau existait autrefois dans une zone de la planète que l’on croyait auparavant être un désert aride, a annoncé l’agence spatiale américaine cette semaine.

Le rover, qui explore la planète depuis plus d’une décennie, a considérablement amélioré notre compréhension du paysage martien depuis son atterrissage à la surface de la planète en 2012.

Mais une découverte récente dans une zone de la planète connue sous le nom d ‘«unité contenant du sulfate» a particulièrement excité la NASA, après avoir découvert le «la preuve la plus claire à ce jour” de signes qu’un lac important existait probablement dans une zone que l’on croyait auparavant ne contenir que de petits filets d’eau.

“C’est la meilleure preuve d’eau et de vagues que nous ayons vue dans toute la mission», a déclaré Aswin Vasavada de la NASA dans un communiqué cette semaine. “Nous avons grimpé à travers des milliers de pieds de dépôts lacustres et n’avons jamais vu de preuves comme celle-ci – et maintenant nous l’avons trouvé dans un endroit que nous pensions être sec.”

On suppose que si la vie – microbienne ou autre – a jamais existé sur Mars, des preuves de cela pourraient potentiellement être découvertes près de l’endroit où l’eau était autrefois concentrée. Les scientifiques s’attendent également à trouver des indices sur la façon dont la planète autrefois aqueuse s’est transformée en désert glacial qu’elle est aujourd’hui.

“Il y a des milliards d’années, les vagues à la surface d’un lac peu profond ont agité les sédiments au fond du lac, créant au fil du temps des textures ondulées laissées dans la roche“, a ajouté la NASA dans son communiqué mercredi.

Cependant, les efforts pour forer des échantillons au pied du mont Sharp – une montagne de trois milles de haut qui contenait autrefois des ruisseaux et des lacs – ont été compliqués par le rover rencontrant des roches trop dures pour son forage.

“L’ancien climat de Mars avait une merveilleuse complexité, un peu comme celui de la Terre“, a ajouté Vasavada.

La découverte d’eau sur Mars a été confirmée pour la première fois par l’atterrisseur Phoenix Mars de la NASA en 2008, avec des missions ultérieures localisant un grand lac sous-glaciaire à un mile sous la calotte glaciaire polaire sud en 2018.