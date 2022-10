Une déclaration d’un officier qui a empêché une tragédie – Shaw Local

Note de l’éditeur: Il s’agit de la déclaration de la victime que l’ancien responsable des ressources scolaires Mark Dallas a lue lors de la condamnation du tireur de l’école secondaire Dixon Matthew Milby Jr. mardi. Dallas, qui a empêché Milby de tirer sur des élèves le 16 mai 2018, était l’officier des ressources de l’école pendant les quatre années du mandat de la promotion de 2018, se retirant de la force après que «ses enfants» aient obtenu leur diplôme.

•••

On m’a demandé de présenter une déclaration de la victime lors de cette audience de détermination de la peine. Je suis une victime de Matthew Milby. Mais pas plus que toi. Je ne suis pas plus victime de Matthew Milby que la nation entière n’est victime de Matthew Milby. Nous sommes tous victimes de Milby.

De Harris.

De Klébold.

Nous sommes tous victimes du tueur de l’école de Newtown.

Chez Stoneman Douglas.

A Uvalde.

Nous sommes tous victimes de la milice apparemment sans fin des tireurs d’école qui infectent notre nation comme le cancer.

Ils sont une maladie qui s’attaque à la faiblesse chronique de la division politique de notre nation.

Ils tuent des écoliers innocents parce que notre pays ne peut toujours pas rassembler la volonté collective de faire quoi que ce soit à ce sujet.

Les enfants continueront d’être massacrés jusqu’à ce que nous nous soucions suffisamment de les sauver.

Des enfants continueront d’être assassinés jusqu’à ce que nous placions un agent de ressources scolaires bien formé dans chaque école.

Jusque-là, nous resterons tous victimes de Milby. Nous devons nous poser des questions difficiles. Qu’est-ce qui a séparé l’école secondaire Dixon de l’école secondaire Stoneman Douglas ?

Qu’est-ce qui a fait la différence entre le nombre de participants à la cérémonie de remise des diplômes du primaire à Uvalde, au Texas, et le nombre de participants à la cérémonie de remise des diplômes du secondaire à Dixon, dans l’Illinois ?

Pourquoi tant de personnes sont-elles mortes là-bas alors que tant de personnes vivaient ici ? Le mal est exactement le même.

Il n’y avait pas moins de mal qui tenait l’arme à Dixon qu’il n’y en avait dans les massacres sanglants des écoles à travers le pays.

L’intention maléfique et meurtrière était précisément la même dans chacune des écoles, y compris la nôtre à quelques rues de là.

Matthew Milby a le même cœur qu’Eric Harris.

Matthew Milby a le même doigt sur la gâchette que Dylan Klebold.

Il a les mêmes intentions dérangées qu’Adam Lanza.

Il peut y avoir des différences dans leur nombre de corps. Mais il n’y a aucune différence, quelle qu’elle soit, dans les niveaux de dangerosité pour nos communautés.

Alors étais-je la différence ?

La différence entre Uvalde et Dixon était-elle qu’Uvalde n’avait pas Mark Dallas protégeant ses étudiants et Dixon si ?

Je veux vous dire quelque chose de la manière la plus claire possible.

Je ne veux absolument aucun doute, aucun manque de clarté, sur la force avec laquelle je crois ce que je vais dire : Mark Dallas n’est pas la différence.

Moi, je ne suis pas la différence.

Je deviens sincèrement contrarié et embarrassé chaque fois que le mot “héros” est mentionné dans la même phrase que mon nom.

Je veux que tu saches pourquoi. Ce n’est pas forcément de l’humilité.

Quand vous m’appelez un héros, ou que vous dites que c’est moi, personnellement, qui a fait toute la différence à Dixon High School, vous rendez le problème persistant de notre pays plus difficile à résoudre.

Si moi, Mark Dallas, je suis la raison pour laquelle les enfants de Dixon High School ont survécu, alors nous ne pouvons pas faire grand-chose pour sauver les enfants des écoles à travers le pays. Je suis à la retraite maintenant. Je n’ai jamais été un coureur aussi rapide au départ, et ma vitesse de course n’a fait que ralentir au cours des dernières années.

Je ne suis pas la raison pour laquelle les enfants du lycée Dixon ont survécu.

Les élèves de l’école secondaire Dixon ont survécu parce que bien avant que la fusillade ne se produise, notre communauté possédait la sagesse et la volonté collective de faire quelque chose.

Notre service de police s’était lassé des innombrables massacres qui se déroulaient dans tout notre pays. Nous avons donc élaboré un solide programme d’agents de ressources scolaires. Et puis, on s’est entraîné. Et nous nous sommes entraînés. Et nous nous sommes entraînés.

Pendant des années avant que cela n’arrive, toute notre communauté locale d’application de la loi s’entraînait pour le 16 mai 2018.

Pendant des années avant qu’il n’entre dans le lycée Dixon avec un Uzi, toute notre communauté locale d’application de la loi se préparait pour Matthew Milby.

Nous avons développé un programme d’agents de ressources scolaires incroyablement solide. J’ai reçu le soutien inconditionnel de mon département et de nos écoles locales. Nous nous sommes formés au sein de notre agence. Nous nous sommes entraînés avec d’autres agences. Nous nous sommes entraînés avec des responsables scolaires et des éducateurs. Nous avons pratiqué des exercices d’incendie dans l’école afin que les enseignants puissent entendre et reconnaître le bruit des coups de feu à l’intérieur d’un bâtiment scolaire. Nous avons utilisé des systèmes de vidéosurveillance. Nous avons vérifié et verrouillé les points d’entrée alternatifs. Nous nous sommes immergés dans les écoles et avons développé des liens étroits et continus avec les enfants que nous étions là pour protéger. Nous avons fait des exercices de tir actif. Ensuite, nous nous sommes honnêtement critiqués. Puis nous les avons refaits. Ensuite, nous nous sommes honnêtement critiqués un peu plus. Nous avons pratiqué, pratiqué et pratiqué.

Nous avons durci nos objectifs.

Cette dernière phrase est devenue un peu controversée. Les critiques disent qu’il est faux de qualifier nos écoles de «cibles».

Je suis d’accord avec les critiques que c’est une description terriblement triste. C’est tragique. C’est horrible. C’est vrai. Les enfants innocents de nos écoles sont notre ressource la plus précieuse. Ils sont les cibles du mal.

Le 16 mai 2018, 182 cibles ont été rassemblées dans le gymnase de l’école secondaire Dixon pour répéter leur prochaine cérémonie de remise des diplômes. Ils sont les fils et les filles de mères et de pères qui les aiment tendrement. Ils étaient réunis pour préparer leur cérémonie d’ouverture : une célébration de leur entrée dans l’âge adulte. Mon fils était parmi eux, mais ce matin-là, il n’était que l’un des 182 de mes fils et filles.

Leurs parents me les avaient tous confiés. Aujourd’hui, ces mêmes parents vous confient ces mêmes enfants.

C’était un mercredi matin chaud et ensoleillé de la fin du printemps.

Le gymnase était rempli de lycéens excités. Ses portes extérieures étaient fermées mais pas verrouillées. À l’extérieur de ces portes se trouvait un couloir. De l’autre côté de ce couloir se trouvait une entrée extérieure de l’école.

J’étais debout dans le bureau du directeur sportif. Je ne me souviens pas de quoi lui et moi parlions, mais je suis sûr que c’était probablement une dispute sur le sport.

Ensuite, les coups de feu.

J’ai entendu plusieurs coups de feu dans le couloir juste à l’extérieur du gymnase. J’ai couru du bureau du directeur sportif, vers les coups de feu, alors que je dégainais mon arme.

Il était là.

Milby tenait un Uzi entièrement chargé dans une main et tendait la main pour ouvrir la porte du gymnase avec son autre main. J’ai crié quelque chose. Je ne me souviens plus quoi. J’ai crié et j’ai couru vers lui. Il s’est retourné et a couru. Je l’ai chassé. Il a couru à l’extérieur de l’école. J’ai couru après lui.

Alors que je sortais de l’école, il s’est retourné et m’a tiré dessus. Il essayait de me tuer. J’ai riposté. J’essayais d’arrêter la menace. À un certain moment de l’échange de coups de feu, deux de mes balles l’ont atteint.

Nous avons couru jusqu’à la coquille de la bande, et je l’ai perdu de vue. Alors qu’une voiture arrivait sur le parking de l’école, je me suis retournée et j’ai regardé et j’ai vu Milby, essayant de se cacher près du parking. J’ai pu le mettre en garde à vue sous la menace d’une arme.

Dixon High School est situé à côté de l’arsenal de la Garde nationale de Dixon. Alors que je pointais mon arme sur un Milby blessé et que je lui disais de ne pas bouger, deux gardes nationaux non armés ont couru vers nous pour m’aider. Ils n’étaient pas armés. Ils n’ont pas pris le temps de saisir les armes. Ils ont juste couru vers le bruit des coups de feu. Sans armes. Ceux qui ressentent le besoin d’utiliser des mots comme « héros » et « courage » dans leurs descriptions des événements de cette journée ne doivent pas oublier d’inclure ces deux braves membres de notre Garde nationale.

Le courage est la seule chose qui sauvera nos enfants des fusillades dans les écoles. Je ne parle pas du courage de se heurter à une pluie de balles.

Je parle du courage d’admettre que nous avons un problème récurrent et du courage de faire quelque chose pour y remédier.

Ce n’est pas un discours sur le contrôle des armes à feu. Je n’ai rien dit au sujet du contrôle des armes à feu aujourd’hui. Les débats politiques sur des sujets qui divisent nous enlisent et nous empêchent de trouver des solutions dans notre réalité existante.

Nous devons reconnaître la triste réalité que nos écoles sont des cibles. Notre nation doit suivre le leadership de notre communauté locale. Nous devons soutenir inconditionnellement les agents de ressources scolaires. Il faut s’entraîner, s’entraîner et s’entraîner encore. Nous devons préparer nos forces de l’ordre et nos écoles à se défendre contre Milby.

Milby vient chercher nos enfants, que nous soyons prêts pour lui ou non. Votre Honneur, s’il vous plaît, imposez la peine la plus sévère permise par la loi.

Utilisez sa phrase pour envoyer un message aux tireurs scolaires de notre avenir que la liberté ne les attendra pas s’ils survivent.

Gardez les enfants de cette communauté, et tous les autres, aussi loin de lui que la loi le permet.

Ceci est ma déclaration de victime, mais je ne suis pas plus victime d’une fusillade dans une école que vous.

Comme vous, je suis aussi un survivant d’une fusillade dans une école.

Les victimes des fusillades dans les écoles reposent dans de petits cercueils de la taille d’un enfant, leur vie écourtée par le même mal qui possédait Milby.

Les victimes des fusillades dans les écoles sont les parents, les grands-parents et les frères et sœurs qui pleurent sur leurs tombes.

Je suis l’une des quelque 200 victimes survivantes d’une tentative de fusillade dans une école. Ne nous pleurez pas. Nous ne sommes pas morts. Pleurez pour ceux qui sont morts pendant que nous vivions.

Pleurez ceux qui sont morts parce que nous, en tant que nation, continuons d’ignorer les différences entre Dixon et Uvalde.