Une déclaration du président Tim Sands | Actualités technologiques de Virginie

Les horribles attaques terroristes du Hamas en Israël ont coûté la vie à plus de 1 000 civils pacifiques – dont plus de 20 Américains –, blessé des milliers de personnes et dévasté des communautés. Nous pleurons les familles et les amis des personnes tuées, blessées et prises en otage, et présentons nos sincères condoléances en cette période de douleur et de perte. Burruss Hall sera illuminé en bleu et blanc ce soir pour honorer les vies perdues et exprimer notre espoir pour les blessés et les retenus en otages.

À ce jour, nous comprenons que tous les membres de la communauté Virginia Tech qui se trouvaient en Israël au moment des attaques sont sains et saufs. Plusieurs de nos étudiants et employés ont des liens avec la région, et nous savons que c’est une période très difficile pour vous. Nous avons des ressources ci-dessous pour soutenir tous ceux qui ont été touchés par ces événements. Veuillez nous contacter si vous avez besoin d’aide.

Tim Sables,

Président