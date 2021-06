« Une décision ridicule »: la légende danoise Schmeichel critique la décision de reprendre le match Danemark-Finlande après l’effondrement d’Eriksen

Eriksen de l’Inter Milan a paralysé le monde du football samedi lorsqu’il s’est effondré sur le terrain peu avant la mi-temps du match de son équipe dans le Groupe B contre la Finlande à Copenhague.

Eriksen est tombé sur le gazon incontesté dans des scènes effrayantes qui ont été capturées lors de l’émission télévisée, provoquant une vague de chagrin de la part des joueurs et des fans inquiets lorsqu’il semblait qu’il se faisait administrer la RCR.

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

Eriksen, 29 ans, a été transporté d’urgence dans un hôpital voisin où il a été rapidement annoncé que son état était stable et qu’il était conscient et qu’il communiquait avec le personnel médical. Le joueur aurait également parlé à ses coéquipiers via un appel vidéo de son lit d’hôpital.

Après consultation avec les deux groupes de joueurs, la décision a été prise de reprendre le match samedi un peu deux heures après l’effondrement d’Eriksen – mais après avoir dominé une grande partie de la première mi-temps avant l’incident, les Danois semblaient naturellement anémiques dans la seconde et se sont retrouvés sur le mauvais côté d’une défaite 1-0 contre leurs voisins nordiques sans prétention.

Et Peter Schmeichel, père de l’actuel gardien danois Kasper, affirme que les options offertes à l’équipe danoise par l’UEFA étaient totalement insuffisantes.

« C’est une décision ridicule de l’UEFA« , a déclaré Schmeichel à la BBC. « Ils auraient dû essayer d’élaborer un scénario différent et faire preuve d’un peu de compassion, et ils n’ont pas. »

L’UEFA aurait proposé deux options: terminer le match samedi soir ou dimanche à midi, les deux parties étant d’accord avec la première option – mais Schmeichel a fait valoir qu’aucune de ces deux options n’était acceptable après ce que les joueurs avaient vécu sur le terrain quelques heures auparavant.

« Ce serait les pires deux heures de mon temps dans le football« , a ajouté Schmeichel.

« Quelque chose de terrible comme ça se produit et l’UEFA donne aux joueurs la possibilité de sortir et de jouer le match ou de revenir dimanche à 12h00. Quel genre d’option est-ce?

« Le résultat du jeu n’a aucune importance. Je veux dire, comment peux-tu jouer ?«

Voir cet article sur Instagram Une publication partagée par Herrelandsholdet (@herrelandsholdet)

La position de Schmeichel a été reprise par son collègue analyste de la BBC Jermaine Jenas, qui jouait pour Tottenham Hotspur en 2012 dans un match au cours duquel un incident similaire est arrivé au joueur de Bolton Fabrice Muamba.

« Nous avons eu un scénario où quelqu’un a failli perdre la vie et en tant qu’ancien pro, j’étais juste choqué« , a déclaré Iénas.

« Il n’y a aucun moyen que ce match aurait dû être joué hier soir. Aucun joueur sur ce terrain n’était dans le bon état d’esprit pour jouer au football.

« Il fallait un jour ou deux pour laisser les choses s’arranger et permettre aux gens de rassembler leurs pensées. »

Alors que la plupart conviendront que les questions de football sont secondaires aux préoccupations concernant la santé d’Eriksen, la défaite contre la Finlande laisse les Danois dans une position peu enviable pour se qualifier pour le Groupe B après que les favoris belges ont battu la Russie 3-0 lors de leur match d’ouverture.