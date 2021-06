Une décision majeure sur la liberté d’expression voit la Cour suprême des États-Unis se ranger du côté d’une adolescente qui a poursuivi le district scolaire pour l’avoir suspendue pour avoir prêté serment sur Snapchat – RT USA News

La Cour suprême des États-Unis a statué en faveur d’une adolescente qui a poursuivi son district scolaire après avoir été suspendue de son équipe de pom-pom girls pour avoir envoyé une diatribe blasée à ses amis sur Snapchat.

Mercredi, la Cour suprême a statué en faveur de Brandi Levy, 17 ans, par 8-1 – réaffirmant le droit des étudiants américains à la liberté d’expression en dehors de l’enceinte de l’école – seul le juge Clarence Thomas se rangeant du côté du district scolaire.

Levy avait envoyé à ses amis la diatribe sur Snapchat en 2017, alors qu’elle n’avait que 14 ans, pour exprimer ses frustrations à l’égard de l’école, du softball et de l’équipe de pom-pom girls après avoir échoué à faire la coupe universitaire. La diatribe a lu, « F ** k school f ** k softball f ** k cheer f ** k tout. »

Bien que la diatribe de l’adolescent de Pennsylvanie ait été lancée à l’extérieur de l’école, elle s’est rapidement rendue à l’entraîneur de l’équipe de pom-pom girls, et Levy a été suspendu de l’équipe pendant un an.





Malgré le fait que Levy n’ait été suspendue que de l’équipe de pom-pom girls et non de l’école elle-même, elle a poursuivi le district scolaire avec le soutien de l’American Civil Liberties Union (ACLU), alléguant une violation de ses droits au premier amendement, et l’affaire a été portée devant plusieurs tribunaux au cours des dernières années.

Dans son arrêt, la Cour suprême a déclaré que « l’action disciplinaire de l’école a violé le premier amendement » et cette diatribe de Levy « n’avait pas causé de perturbations importantes à l’école ».

Cependant, la Cour a également fait référence à une décision vieille de plusieurs décennies selon laquelle si les actions d’un élève en dehors de l’école « perturbe matériellement le travail en classe ou entraîne un désordre substantiel ou une atteinte aux droits d’autrui », c’est « pas immunisé par la garantie constitutionnelle de la liberté d’expression ». En l’espèce, la Cour n’a pas jugé que les actions de Levy constituaient une perturbation importante.

L’année dernière, la 3e Cour d’appel de circuit des États-Unis s’est rangée du côté de Levy, incitant le district scolaire à porter l’affaire devant la Cour suprême, où la décision de mercredi a été rendue.

En avril, le juge de la Cour suprême Stephen Breyer a déclaré que si « jurer hors du campus » qualifié pour la punition à l’école, « chaque école du pays ne ferait que punir. »

L’affaire a été décrite comme l’affaire de liberté d’expression la plus importante pour les étudiants depuis une décision de 1969 dans Tinker contre Des Moines, rendue après que des étudiants aient été renvoyés chez eux pour avoir porté des brassards avec des symboles de paix pendant la guerre du Vietnam, dans laquelle le tribunal a statué sur les étudiants ont droit à la liberté d’expression dans l’enceinte de l’école.





