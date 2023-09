Une décision importante d’achat d’un véhicule électrique qui ne dépend pas du modèle de voiture que vous achetez

Pour une charge plus rapide, certains fabricants fabriquent des câbles de chargeur qui peuvent être utilisés dans des prises de 120 ou 240 volts. Ce dernier vous offrira des capacités de charge de niveau 2 à la maison, en supposant que votre panneau électrique puisse répondre aux besoins en énergie plus élevés. Cependant, vous n’aurez peut-être pas besoin de capacités de recharge de niveau 2 à la maison, car on les trouve souvent dans les commerces de détail, les lieux de travail, les restaurants et les épiceries.

Les chargeurs de niveau 1 se branchent sur n’importe quelle prise domestique standard à trois broches de 120 volts et consomment autant d’énergie qu’un radiateur électrique portable, selon EnergySage, qui aide les consommateurs à comparer les solutions énergétiques domestiques. La plupart des véhicules électriques sont livrés avec un câble de niveau 1, c’est donc une solution simple, quoique lente, pour la recharge à domicile. Les chargeurs de niveau 1 peuvent prendre 40 à 50 heures ou plus pour charger un véhicule électrique à 80 % lorsqu’il est vide, en supposant une batterie de 60 kWh, selon les estimations du ministère des Transports.

Considérez que la grande majorité des Américains parcourent 30 miles ou moins par jour, selon les statistiques du gouvernement fédéral. « La plupart du temps, si je fais mes déplacements quotidiens, je perds très peu de batterie et je peux la recharger à la maison avec plaisir », a déclaré Mark Barrott, associé et responsable de la pratique automobile/mobilité chez Plante Moran, un cabinet d’audit, de fiscalité, de conseil et de gestion de patrimoine.

De nombreuses personnes peuvent trouver le niveau 1 suffisant, car le maintien d’une batterie pleine n’est peut-être pas nécessaire pour la conduite de routine et des chargeurs publics plus rapides sont disponibles pour des besoins ponctuels.

Alors que les véhicules entièrement électriques deviennent plus populaires et que les incitations en faveur des énergies renouvelables se multiplient, de nombreux premiers utilisateurs de véhicules électriques pourraient reconsidérer leurs besoins de recharge à domicile.

Limites et coûts de l’électricité domestique

La plupart des gens ont la possibilité d’utiliser un chargeur de niveau 1 sans aucune mise à niveau électrique, a déclaré Vikram Aggarwal, directeur général et fondateur d’EnergySage. Mais ce n’est peut-être pas le cas lorsqu’il s’agit d’un chargeur domestique de niveau 2, qui pourrait nécessiter beaucoup plus de puissance. Cela pourrait nécessiter des travaux électriques importants – et potentiellement des milliers de dollars – selon l’emplacement du panneau et le câblage nécessaire, a déclaré Aggarwal. Par exemple, si le panneau électrique d’une personne se trouve au sous-sol, le coût du câblage jusqu’au garage pourrait être prohibitif.

Le coût et la faisabilité doivent être mis en balance avec les incitations disponibles dans le cadre de la loi sur la réduction de l’inflation qui peuvent aider à atténuer les dépenses, a déclaré Aggarwal.

Pour les ménages à faible revenu, les remises d’électrification IRA couvrent 100 % des coûts de votre panneau électrique jusqu’à 4 000 $. Pour les ménages à revenus modestes, jusqu’à 50 % sont couverts, dans la même limite. Les remises totales sur l’électrification pour tous les projets d’électrification qualifiés sont plafonnées à 14 000 $, selon Rewiring America, une organisation à but non lucratif qui se concentre sur l’électrification.

Qu’est-ce qu’une recharge plus rapide offre aux propriétaires de voitures

La commodité de recharger rapidement, si nécessaire, et le fait de savoir que vous n’aurez peut-être à vous brancher qu’une fois par semaine plutôt qu’une fois par jour pourraient être utiles, a déclaré Albert Gore, directeur exécutif de la Zero Emission Transportation Association, une coalition fédérale qui milite en faveur des véhicules électriques. et un ancien cadre de Tesla et SolarCity.

Les chargeurs de niveau 2 peuvent charger un véhicule électrique à 80 % lorsqu’il est vide en quatre à dix heures, en supposant une batterie de 60 kWh, selon les estimations du ministère des Transports.

Une borne de recharge de niveau 2 pourrait également être une bonne option pour les conducteurs qui souhaitent des capacités de recharge intelligentes, dans lesquelles le chargeur communique essentiellement via des connexions de données avec la voiture du consommateur, l’opérateur de recharge et l’opérateur du service public. Le chargeur domestique peut savoir à quelles heures il est le plus judicieux de recharger et comment optimiser la charge en fonction de l’utilisation globale, économisant ainsi de l’argent au consommateur puisque les tarifs peuvent être plus élevés à certains moments de la journée, a déclaré Wilkerson.

Des batteries plus grosses signifient plus de besoins de charge

Les batteries ont tendance à être plus grosses et prennent des vitesses de charge plus élevées, ce qui pourrait faire d’un chargeur domestique de niveau 2 un choix plus optimal. « Si vous achetez un véhicule plus gros, disposer d’un chargeur domestique est presque essentiel », a déclaré Wilkerson, donnant l’exemple d’un F150 Lightning. Avec une Ford Charge Station Pro, cela peut prendre huit heures pour charger complètement une batterie à autonomie étendue. En revanche, un cordon d’alimentation mobile offrant une charge de niveau 2 pour ce véhicule pourrait prendre 23 heures pour se charger complètement, selon un exemple sur le site Web de Ford.

Une autre considération est le nombre de véhicules que vous possédez dans la famille. Barrott a déclaré qu’avec deux véhicules ou plus, un chargeur domestique de niveau 2 pourrait avoir du sens pour des raisons telles que la facilité, la commodité et la rapidité.

Crédits d’impôt, rabais et autres promotions potentiels

Les coûts peuvent varier, mais en règle générale, un propriétaire de VE peut s’attendre à ce que le coût d’un chargeur EV domestique de niveau 2 de 32 à 40 ampères se situe entre 500 $ et 800 $ pour le matériel, plus tous les accessoires potentiels et les coûts d’installation liés à l’installation. selon EvoCharge, une société de bornes de recharge pour véhicules électriques. Une fois qu’ils ont obtenu une estimation plus précise, ils peuvent la comparer aux rabais potentiels auxquels ils pourraient avoir droit.

En plus des réductions pour tout travail électrique requis pour gérer la recharge de niveau 2, la loi sur la réduction de l’inflation (IRA) comprend un crédit d’impôt pour l’installation d’un chargeur de VE domestique, égal à 30 % du coût total, installation comprise, jusqu’à 1 000 $ — si vous vivez dans une zone rurale ou à faible revenu, selon EnergySage.

Certains gouvernements d’État offrent également des crédits d’impôt, des remises et d’autres incitations pour l’installation de chargeurs de véhicules électriques. Cela pourrait donner lieu à des centaines de dollars en espèces ou en crédits d’impôt. Ces programmes changent régulièrement, mais les consommateurs peuvent vérifier les Base de données des incitations publiques pour les énergies renouvelables pour rechercher des options d’épargne locales. Les services publics sont un autre bon endroit pour vérifier les remises directes et autres programmes.

Les fabricants peuvent également proposer des promotions. Chevrolet, par exemple, couvrir l’installation standard d’un niveau 2 en permanence prise de charge montée pour les clients éligibles qui achètent ou louent un Bolt EUV ou Bolt EV 2022 ou 2023.

Surtout si vous remplacez une voiture à essence par un véhicule électrique, vous pourriez envisager de profiter d’une gamme de programmes des États, des municipalités, des services publics et des constructeurs automobiles pour compenser les coûts avec une borne de recharge domestique de niveau 2, a déclaré Gore. Les consommateurs peuvent rechercher des opportunités sur un site web entretenu par le ministère de l’Énergie.