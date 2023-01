Une décision “historique” de la FIFA oblige Lyon à verser un salaire de maternité retenu à Sara Bjork Gunnarsdottir

La FIFA a contraint Lyon à rembourser l’ancienne joueuse Sara Bjork Gunnarsdottir, après avoir retenu son salaire pendant sa grossesse et son congé maternité.

Bjork Gunnarsdottir a rejoint Lyon en juillet 2020 en provenance du club allemand du VfL Wolfsburg et, en avril 2021, elle a annoncé qu’elle était enceinte. Lyon lui a permis de retourner dans son Islande natale pour les derniers mois de sa grossesse, avant d’accoucher.

Cependant, ils n’ont payé qu’une partie de son salaire, avant d’arrêter complètement les paiements.

Un tribunal de la FIFA a cependant ordonné à Lyon de verser à Bjork Gunnarsdottir 82 000 € d’arriérés, ce qui représente un moment majeur dans le football féminin pour la joueuse de 32 ans.

Commentant la décision de la FIFA sur Twitter, Bjork Gunnarsdottir a déclaré : “Ce n’est pas ‘juste du business’. Il s’agit de mes droits en tant que travailleuse, en tant que femme et en tant qu’être humain.

“Ce n’est pas ‘juste du business’. Il s’agit de mes droits en tant que travailleuse, en tant que femme et en tant qu’être humain.” le terrain !17 janvier 2023 Voir plus

“Enfin raconter mon histoire après être tombée enceinte à Lyon et le traitement que j’ai reçu pendant ma grossesse et mon retour sur le terrain.

“Cette histoire est plus grande que moi! C’est un signal d’alarme pour tous les clubs et c’est un message à toutes les joueuses que si elles tombent enceintes ou veulent tomber enceintes au cours de leur carrière, elles ont leurs droits et leurs garanties.”

Jouant actuellement pour la Juventus, Bjork Gunnarsdottir a retrouvé le football en club et au niveau international.

La FIFPRO, le syndicat mondial des footballeurs professionnels, a félicité Bjork Gunnarsdottir pour le “jugement historique” (s’ouvre dans un nouvel onglet).

“La décision historique de Sara Bjork Gunnarsdottir contre l’ancien club de l’Olympique Lyonnais envoie un message clair aux clubs et aux footballeurs du monde entier”, a-t-il déclaré.

“L’application stricte des droits de la maternité est exécutoire.”

En effet, la FIFA a introduit des règles de protection de la maternité en janvier 2021, garantissant que les footballeuses professionnelles bénéficient d’au moins 14 semaines de congé de maternité. Pendant ce temps, les règles de la FIFA stipulent que les joueurs doivent recevoir au moins les deux tiers de leur salaire convenu contractuellement.

Les clubs ne doivent pas non plus discriminer ou licencier les joueuses en raison de leur grossesse et doivent leur donner une possibilité équitable de reprendre le jeu après l’accouchement.