Une décision de justice soutient les restrictions sur les armes à Hawaï

CRAIG T. KOJIMA / CKOJIMA @ STARADVERTISER.COM Des armes étaient en vente au Great Guns Gun Show au Blaisdell Center le 19 mars 2023.

La procureure générale de l’État, Anne Lopez, a salué la décision d’un panel de la 9e Cour d’appel des États-Unis qui, selon Lopez, rétablit les restrictions sur les endroits où les gens peuvent porter des armes à feu à Hawaï.

En 2022, la Cour suprême des États-Unis a limité la capacité des États à restreindre le port d’armes à feu dans son arrêt dans l’affaire New York State Rifle and Pistol Association v. Bruen, désormais connue sous le nom de décision Bruen.

Le tribunal a statué que le deuxième amendement donne aux gens le droit de porter des armes de poing en public pour se protéger.

En réponse, le gouverneur Josh Green a signé en 2023 la dernière version du projet de loi 1230 du Sénat sous le nom de loi 52, qui dicte quand et où les gens peuvent porter des armes à feu.

Ils ne peuvent pas porter d’armes sur une propriété privée appartenant à quelqu’un d’autre ni sur les plages, les parcs, les restaurants et les bars qui servent de l’alcool, ainsi que sur les aires de stationnement adjacentes.

La loi 52 « exige également la possession et la divulgation d’un permis de port d’arme. Elle interdit de laisser une arme à feu non sécurisée dans un véhicule sans surveillance. Elle interdit de consommer ou d’être sous l’influence de l’alcool, d’une boisson alcoolisée ou d’une substance contrôlée lorsqu’on porte une arme à feu. »

En 2023, le maire Rick Blangiardi a également promulgué le projet de loi 57, qui interdit les armes à feu dans 13 « lieux sensibles » à travers Oahu, notamment les écoles, les garderies, les lieux populaires comme l’aquarium de Waikiki, les bureaux de vote et les hôpitaux.

La décision du 9e circuit annoncée vendredi s’applique également aux efforts de la Californie suite à la décision Bruen de la Cour suprême des États-Unis.

Le panel a également décidé à l’unanimité que la Californie peut également imposer des interdictions dans les casinos, les bibliothèques, les zoos, les stades et les musées ainsi que dans leurs parkings adjacents.

La décision du 9e circuit, a déclaré Lopez, rétablit « des lois cruciales destinées à protéger le public contre la violence armée ».

L’affaire a été entendue sous le nom de « Jason Wolford c. Anne E. Lopez ».

Les employés de plusieurs magasins d’armes à feu d’Honolulu ont refusé de commenter ou n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.

Certains défenseurs du droit aux armes à feu qui ont témoigné en janvier devant le département de police d’Honolulu sur les endroits et les moments où les armes à feu devraient être autorisées n’ont pas pu être contactés vendredi pour commenter.

« La loi 52 garantit que ceux qui portent des armes à feu en public respectent la loi et le font en toute sécurité, afin de protéger autant que possible les résidents d’Hawaï dans l’ère post-Bruen », a déclaré Lopez dans un communiqué à la suite de la décision du 9e circuit. « Entre autres choses, la loi 52 a institué une règle par défaut selon laquelle les armes à feu sont interdites sur la propriété privée d’autrui à moins d’avoir reçu l’autorisation expresse du propriétaire de la propriété privée, et a institué des « endroits sensibles » spécifiques où les armes à feu ne peuvent généralement pas être portées. »

Mais un juge d’un tribunal de district américain a émis en 2023 une injonction préliminaire interdisant l’application de la loi 52.

La décision du 9e circuit de vendredi a annulé une restriction sur la possession d’armes à feu dans les parkings partagés par les bâtiments gouvernementaux et non gouvernementaux.

Kaliko ‘onalani D. Fernandes, le procureur général d’Hawaï, a déclaré dans un communiqué : « L’État d’Hawaï prend la sécurité publique au sérieux. Il s’agit d’une décision importante qui reconnaît que les mesures de sécurité publique de l’État sont conformes à la tradition historique de notre nation. »

Le procureur général adjoint spécial Neal Katyal, du cabinet d’avocats Hogan Lovells, a auparavant occupé le poste de solliciteur général des États-Unis.

Dans un communiqué, Katyal a déclaré : « Nous sommes très heureux que la cour d’appel ait rejeté la restriction trop large imposée par le tribunal de première instance à la capacité d’Hawaï à assurer la sécurité de notre population. Les lois hawaïennes sur la sécurité des armes à feu sont fondées sur le bon sens, et nous lutterons vigoureusement pour les protéger. »

Le représentant de l’État Darius Kila (D, Nanakuli-Maili) représente un district qui fait partie d’une augmentation générale de la violence armée dans l’ouest d’Oahu.

Vers 1h50 du matin jeudi, un homme de 41 ans a été laissé dans un état grave après avoir reçu plusieurs balles.

La police d’Honolulu a continué vendredi à rechercher l’agresseur, recherché pour tentative de meurtre au deuxième degré.

La fusillade de Maili fait suite au meurtre, le 31 août, de trois membres de la famille Keamo sur leurs terres situées à l’extrémité mauka de la route de la vallée de Waianae.

Ils ont été tués par leur voisin en colère après que des membres de leur famille se soient plaints de personnes courant dans tous les sens sur Waianae Valley Road pour assister à un rassemblement illégal dans une cabane Quonset non autorisée appartenant à Hiram James Silva Sr., 59 ans.

Silva a tiré sur cinq personnes au total et a utilisé un chargeur frontal rempli de barils de carburant pour enfoncer des véhicules dans la maison de la famille Keamo.

Il a été abattu par Rishard Kanaka Keamo-Carnate, 42 ans.

Suite à la décision du 9e circuit vendredi, Kila a déclaré que les endroits qui interdisent les armes à feu dans la loi 52 « sont censés être des lieux sûrs ».

La décision de la Cour suprême dans l’affaire Bruen offre aux propriétaires d’armes à feu « des options légales pour que les citoyens respectueux de la loi puissent se conformer au deuxième amendement », a déclaré Kila. « Nous savons que ce sont les personnes qui n’ont pas de permis de port d’armes dissimulé (CCW) qui commettent des crimes. Aujourd’hui plus que jamais, nous devons revoir la façon dont les gens commettent des crimes avec des armes à feu. » ———Reuters a contribué à cet article.