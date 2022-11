Une décision de justice européenne rend les extraditions vers la Chine plus difficiles

Commentez cette histoire Commentaire

Le chef de file taïwanais présumé d’un grand syndicat de fraude dans les télécommunications était sur le point d’être extradé de Pologne vers la Chine le mois dernier – un coup d’État pour les opérations de police internationales de Pékin et ses efforts considérables pour traquer les fugitifs. La remise de Hung Tao Liu aurait été une percée dans une enquête qui, il y a trois ans, a vu près de 100 suspects taïwanais arrêtés en Espagne, volé à Pékin, puis escorté de l’avion entre des officiers chinois en uniforme. Au lieu de cela, son cas est probablement devenir un revers majeur et un échec embarrassant pour les autorités chinoises.

La Cour européenne des droits de l’homme a décidé en octobre que Liu ne devait pas être remis aux autorités chinoises car elles n’avaient pas suffisamment garanti qu’il ne subirait pas de mauvais traitements à son arrivée. Ce jugement rendra les extraditions du continent vers la Chine beaucoup plus difficiles, voire presque impossibles, selon des avocats, des militants des droits de l’homme et des juristes. L’organisation non gouvernementale basée à Madrid Safeguard Defenders l’a appelé une « décision capitale » pour protéger les droits de l’homme en Europe.

La décision sape un effort de dix ans de Pékin pour normaliser le rapatriement des suspects recherchés en vertu de la loi chinoise. Mais cela signale également une méfiance croissante vis-à-vis des opérations de sécurité chinoises sur le continent. Plusieurs gouvernements ont lancé des enquêtes ces dernières semaines après la découverte de «stations-service» de la police chinoise dans des dizaines de villes de Dublin à Milan, ravivant les débats sur la question de savoir si la Chine et l’Europe peuvent s’entendre sur des protocoles d’application de la loi de base.

Le tribunal reflète “une vision changeante en Europe en termes d’état de droit et de protection des droits dans le système judiciaire et pénal chinois”, a déclaré l’analyste Katja Drinhausen de l’Institut Mercator pour les études chinoises à Berlin.

Cela arrive à un moment où l’Union européenne repense sa relation avec la Chine. Ces dernières années, les liens se sont effilochés sur les questions des droits de l’homme, en particulier au Xinjiang et à Hong Kong. L’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Russie – que la Chine n’a pas encore condamnée – a rappelé brutalement les risques d’engager des régimes autoritaires.

Rapport de l’ONU : la Chine pourrait avoir commis des crimes contre l’humanité au Xinjiang

Miriam Lexmann, membre du Parlement européen de Slovaquie, a déclaré que l’Europe devait tirer les leçons de l’invasion et réévaluer sa manière de travailler avec la Chine, y compris sur les questions juridiques. “Nous devons repenser les traités d’extradition et tout type de coopération avec la Chine”, a déclaré Lexmann, que la Chine a sanctionné l’année dernière en représailles aux restrictions imposées par l’UE aux responsables chinois suite à l’incarcération massive au Xinjiang.

La décision unanime du tribunal sur Le traitement de Liu s’est fortement inspiré des recherches de groupes de défense des droits de l’homme et note le refus de la Chine d’autoriser les visites de représentants d’organisations internationales qui pourraient, par exemple, inspecter les centres de détention. Cette opacité est citée comme l’une des principales raisons pour lesquelles le tribunal ne peut pas prendre les garanties informelles de la Chine au pied de la lettre.

La citoyenneté de l’accusé n’était pas pertinente pour la décision car elle ne touche pas aux questions de souveraineté, selon Yu-Jie Chen, professeur-chercheur adjoint à l’institut de jurisprudence de l’Academia Sinica à Taiwan. “Il s’agit simplement de discuter de la question de savoir si ce Taïwanais, en tant que personne comme tout le monde, peut être extradé vers la Chine”, a-t-elle déclaré.

Sauf appel, la décision s’appliquera à toute extradition demandée par la Chine depuis un pays européen. Les avocats disent qu’il est peu probable qu’il soit annulé. Liu, qui est au début de la quarantaine, est toujours détenu en Pologne.

“Cette décision est en fait très simple”, a déclaré Marcin Górski, juriste à l’Université de Łódź en Pologne, qui représentait Liu. “Si vous êtes soupçonné d’appliquer la torture et si vous fermez votre pays à l’examen international, c’est le résultat, car nous n’extradons pas les gens d’Europe à moins que nous soyons à peu près sûrs qu’ils ne seront pas tués ou torturés.”

Les avocats impliqués dans les audiences d’extradition en cours s’attendent à ce que le jugement sape les procédures en cours et futures, en partie parce que le tribunal a abordé en termes aussi généraux les préoccupations concernant les mauvais traitements en détention en Chine.

Enrico Di Fiorino, un avocat italien qui a travaillé sur des affaires d’extradition, a également déclaré que la décision était important parce que le suspect n’est pas politique ou ne fait pas partie d’un groupe religieux. “Ce qu’il est demandé de changer, c’est – en fin de compte – le système juridique et judiciaire chinois, pour éviter le recours à la torture et à d’autres formes de mauvais traitements dans ses centres de détention et ses pénitenciers”, a-t-il déclaré.

Les efforts agressifs de la Chine pour ramener les fugitifs deviennent plus effrontés

Les enquêtes lancées récemment sur l’existence de ces “stations-service” de la police chinoise – censées opérer dans au moins 50 endroits dans le monde, selon un récent rapport par Safeguard Defenders — centrer sur une préoccupation juridique distincte. Pourtant les deux problèmes souligner les défis que les tactiques policières transnationales de la Chine posent aux pays démocratiques.

“La Chine agit comme si elle pouvait mettre en œuvre sa propre souveraineté sur nos sols”, a déclaré Reinhard Bütikofer, membre du Parlement européen d’Allemagne, également sanctionné par Pékin.. “Cela témoigne vraiment de la nécessité d’intensifier l’autodéfense européenne contre l’exportation chinoise de l’oppression.”

Les appels de Bütikofer aux États membres de l’UE pour qu’ils suspendent les traités d’extradition existants avec la Chine sont largement restés lettre morte, mais il estime que la dure répression politique du dirigeant Xi Jinping et son autorité récemment étendue au congrès du Parti communiste chinois pourrait « ressusciter cette conversation ».

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a démenti mercredi les allégations selon lesquelles la Chine gère des postes de police illégaux, affirmant que les centres de services étaient gérés par des volontaires de la communauté chinoise d’outre-mer pour mener à bien des processus tels que le renouvellement des permis de conduire. « Ce ne sont pas des policiers chinois. Il n’est pas nécessaire de rendre les gens nerveux à ce sujet », a-t-il déclaré lors d’un point de presse régulier à Pékin.

Ni le ministère chinois de la Sécurité publique ni sa Commission nationale de surveillance n’ont répondu aux demandes de commentaires.

Une campagne mondiale de grande envergure contre la corruption appelée Sky Net a été le moteur des efforts de police internationaux de la Chine. L’opération rassemble des forces de l’ordre, des gendarmes anti-corruption, des diplomates et des services judiciaires pour traquer les fugitifs. Depuis 2017, Sky Net est responsable du renvoi de plus de 7 000 personnes en Chine pour y être jugées, a déclaré le mois dernier l’organisme de surveillance anti-corruption du parti.

Outre les traités d’extradition et les notices rouges d’Interpol, les autorités chinoises s’appuient également sur des mesures informelles pour « persuader » les suspects de revenir en Chine. Fox Hunt, une campagne plus restreinte, se concentre principalement sur les personnes recherchées pour crimes économiques.

Lors d’une conférence de presse le 24 octobre à Washington pour annoncer des accusations portées contre des officiers et des responsables du renseignement chinois dans trois affaires distinctes, le directeur du FBI, Christopher A. Wray, a déclaré que les individus impliqués avaient « harcelé sans pitié un citoyen américain naturalisé pour tenter de le forcer à retourner à La Chine contre son gré » dans le cadre d’une enquête de Fox Hunt.

La réaction contre les méthodes chinoises et le jugement Liu devraient rendre les extraditions vers la Chine plus difficiles, mais on ne sait pas dans quelle mesure les gouvernements séparés respectera l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme, a noté Eva Pils, experte en droit chinois au King’s College de Londres.

On se demande également si la Chine réagira au blocage des canaux officiels en doublant les méthodes hors livres, a déclaré Pils, “où des agents de l’État chinois mènent ce qu’ils considèrent comme une sorte d’activité d’application de la loi, mais sans autorisation.