Une décision de justice cinglante sur l’empire de Donald Trump est un coup dur pour sa personnalité de magnat à succès

Pendant des années, Donald Trump a été l’animateur de The Apprentice, une émission de télé-réalité dans laquelle les candidats se disputaient un poste de direction au sein de son organisation et il rendait le verdict : « Vous êtes viré ! »

Cela a cimenté l’image de Trump en tant que chef de l’exécutif affirmé qui avait conquis New York, une image qui séduit toujours des millions d’électeurs qui veulent qu’il dirige l’Amérique comme une entreprise. Mais comme pour beaucoup d’autres choses concernant le 45e président américain, tout cela n’était qu’un mensonge.

Mardi, un juge a estimé que l’empire commercial de Trump reposait, au moins en partie, sur une fraude généralisée. Le juge Arthur Engoron du tribunal de l’État de New York à Manhattan a déclaré que Trump et ses fils adultes avaient considérablement gonflé la valeur de ses propriétés pour tromper les banques, les assureurs et autres.

Il s’agissait notamment de ses immeubles de bureaux et de ses terrains de golf, de son domaine de Mar-a-Lago en Floride et de son appartement-terrasse de la Trump Tower à New York, qui, selon lui, mesurait 30 000 pieds carrés, soit près de trois fois sa taille réelle, ce qui entraînait une surévaluation d’autant. jusqu’à 207 millions de dollars.

Notant que les avocats de Trump demandaient en fait au tribunal de ne pas en croire ses propres yeux, Engoron a cité le film des frères Marx, Duck Soup : « Eh bien, qui vas-tu croire, moi ou tes propres yeux ?

Cette décision permettra au procureur général de l’État, Letitia James, d’établir plus facilement les dommages et intérêts lors d’un procès civil qui doit commencer la semaine prochaine ; elle demande une amende d’environ 250 millions de dollars. Engoron a ordonné l’annulation des certificats qui permettaient à certaines entreprises de Trump, dont la Trump Organization, d’opérer à New York – ce qui pourrait bien être le début de la fin de son empire.

Une affiche annonçant The Apprentice devant la Trump Tower. Photographie : Sipa US/Alay

Si la décision cinglante du juge résiste à un appel des avocats de Trump, ce sera la première fois qu’une enquête gouvernementale sur l’ancien président aboutira à une sanction. Cela portera également le plus gros coup porté à sa personnalité de magnat à succès.

Il s’agissait toujours plus d’illusion que de réalité. Dans The Apprentice, il était en fait un acteur lisant un scénario dans une salle de réunion fantastique. Dans la vraie vie, il s’est avéré plus tard qu’il avait hésité à dire « Vous êtes viré ! » à quiconque à la Maison Blanche préfère déléguer cette tâche désagréable.

L’histoire des origines de Trump a été racontée dans son livre à succès de 1987, The Art of the Deal. Mais l’homme qui l’a écrit, Tony Schwartz, le décrit comme un empereur sans vêtements. « Il n’y a rien de plus important pour Trump que d’être considéré comme très, très riche, c’est pourquoi il a déployé tant d’efforts pour essayer de revendiquer une valeur nette bien au-delà de ce qu’il valait réellement », a déclaré Schwartz au Guardian en 2020.

Une série de révélations et de rapports fiscaux ont montré que Trump n’est pas aussi riche qu’il voudrait le faire croire. Mais les exagérations sont tout à fait justifiées pour un homme qui prétendait avoir la plus grande foule d’investiture jamais vue, que la fraude électorale est endémique et que les démocrates sont tellement pro-avortement. ils veulent commettre un infanticide.

Rien de tout cela ne semble susceptible d’ébranler les fidèles de Trump à l’approche de l’élection présidentielle de l’année prochaine contre Joe Biden. Leur hypothèse immédiate est que les juges politiquement biaisés tentent de détourner l’attention des problèmes de Hunter Biden et que Trump est simplement plus intelligent que les autres lorsqu’il s’agit de jouer avec le système.

Lors d’un rassemblement électoral à Dubuque, Iowa la semaine dernière, Mathew Willis, 41 ans, a déclaré : « Je ne l’ai jamais vu être autre chose qu’honnête. Au cours d’un débat, à un moment donné, ils ont dit : « Oh, vous ne payez pas vos impôts », et il a répondu : « Vous non plus ! J’utilise le système juridique pour faire ce que je fais. Les failles sont là. Ils les ont mis là pour des gens comme vous et nous. Je travaille juste sur le système. Il ne fait rien d’illégal. Qu’est-ce qui ne va pas avec ça? »

Mercredi, Trump, qui fait également face à quatre inculpations pénales, se lancera dans la grève des travailleurs de l’automobile dans le Michigan, malgré une présidence ouvertement antisyndicale. Le maître de Mar-a-Lago se fera passer pour un héros de la classe ouvrière. Selon les mots du juge Engoron : « C’est un monde imaginaire, pas le monde réel. »