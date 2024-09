Une décision bloque de grands changements dans les initiatives citoyennes de l’Utah, mais les législateurs promettent de faire appel

Une proposition visant à modifier la constitution de l’Utah pour permettre aux législateurs de l’État de réécrire les mesures de vote approuvées par les électeurs ne sera pas décidée lors des élections de novembre, mais la question restera sur les bulletins de vote car elle est si proche de l’élection, a décidé un juge jeudi.

Les dirigeants législatifs ont promis de faire appel devant la Cour suprême de l’Utah.

La juge du district du comté de Salt Lake, Dianna Gibson, s’est rangée du côté de la Ligue des électrices et d’autres qui ont contesté la mesure, reconnaissant qu’elle contenait un langage de vote trompeur et n’avait pas été annoncée dans les journaux de tout l’État comme requis.

Afin de respecter les délais d’impression des bulletins de vote et les autres échéances électorales, l’amendement sera toujours sur les bulletins de vote de l’Utah en novembre mais ne sera pas comptabilisé.

Le libellé du bulletin de vote — qui stipule que le changement « renforcerait le processus d’initiative » — est non seulement trompeur, mais dit le contraire de ce que l’amendement ferait réellement, a fait valoir une avocate de la League of Women Voters lors d’une audience mercredi.

Gibson a approuvé sa décision.

« Le bref résumé choisi par la législature ne révèle pas la caractéristique principale, qui est également le changement constitutionnel le plus critique – à savoir que la législature aura le droit illimité de modifier les lois adoptées par initiative citoyenne », a écrit Gibson.

Un avocat des législateurs de l’Utah a maintenu le texte du vote lors de l’audience. Mais l’argument des législateurs selon lequel une large couverture médiatique de l’amendement proposé suffit à une publication à l’échelle de l’État n’a pas non plus convaincu le juge.

« Aucune preuve n’a été présentée selon laquelle la législature ou le lieutenant-gouverneur « a fait » paraître l’amendement constitutionnel proposé dans un journal de l’Utah », a écrit Gibson, faisant référence à l’obligation de publication prévue par la loi de l’Utah.

L’amendement découle d’une Décision de la Cour suprême de l’Utah En juillet, le Congrès a maintenu l’interdiction de délimiter les circonscriptions électorales pour protéger les titulaires ou favoriser un parti politique. Les législateurs ont réagi en demandant la possibilité de limiter ces mesures approuvées par les électeurs.

Réunion à une session spéciale Fin août, ils ont approuvé l’amendement constitutionnel de l’État pour que les électeurs se prononcent en novembre.

Les opposants qui ont intenté un procès le 5 septembre pour bloquer l’amendement proposé ont été confrontés à des délais serrés, à moins de deux mois des élections.

Lors de l’audience de mercredi, Gibson a demandé à Tyler Green, un avocat des législateurs poursuivis, si une certaine responsabilité dans le délai serré incombait à la législature.

« Le pouvoir législatif ne peut pas bouger en un clin d’œil », a répondu Green.

Les dirigeants législatifs ont critiqué dans un communiqué la décision de Gibson, la qualifiant de « décision politique prise depuis le banc ».

« Il est décourageant de constater que ce sont les tribunaux – et non les 1,9 million d’électeurs de l’Utah – qui détermineront les politiques futures de notre État. Cela souligne nos inquiétudes concernant la gouvernance par l’initiative », ont déclaré dans un communiqué le président du Sénat, J. Stuart Adams, et le président de la Chambre, Mike Schultz.

Le communiqué impute la responsabilité de cette décision aux organisateurs de Washington, DC, qui disposent de « fonds apparemment illimités » et promet d’« épuiser toutes les options », y compris un appel devant la Cour suprême de l’État.

Cet amendement est une tentative « avide de pouvoir » visant à faire taire la voix des électeurs, a déclaré la présidente du Parti démocrate du comté de Salt Lake, Jade Velazquez, dans un communiqué.

« Nous devons nous préparer à de nouvelles tentatives des républicains de notre législature visant à étendre leur pouvoir au détriment des libertés des habitants de l’Utah », a déclaré Velazquez.

L’amendement proposé découle d’une mesure de vote de 2018 qui a créé une commission indépendante chargée de délimiter les circonscriptions législatives tous les dix ans. Cette mesure de vote a rencontré une résistance constante de la part de l’Assemblée législative dominée par les républicains.

En 2020, les législateurs ont supprimé l’interdiction du redécoupage électoral. Puis, lorsque la commission a élaboré une nouvelle carte du Congrès, ils l’ont ignorée et a adopté son propre.

La carte a divisé Salt Lake City, à tendance démocrate, en quatre districts, chacun étant désormais représenté par un républicain.