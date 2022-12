Une décennie plus tard, votre téléphone ne peut toujours pas remplacer un appareil photo professionnel

Un samedi après-midi froid à San Francisco, j’étais sous un chauffage de terrasse avec un groupe d’amis quand quelqu’un a dit que nous devrions prendre une photo de groupe. Ce qui s’est passé ensuite était surprenant. Au lieu d’utiliser son téléphone pour prendre une photo commémorative, mon ami a sorti un appareil photo compact. Je me suis dit : « Attendez. Le téléphone a tué l’appareil photo compact il y a des années. Pourquoi n’a-t-il pas simplement utilisé son iPhone ? Certes, c’était le Sony RX100 VII haut de gammequi est un excellent appareil photo compact et l’un des rares compacts encore fabriqués aujourd’hui.

Les téléphones d’Apple, Samsung et Google incluent certains des meilleures caméras de téléphone vous pouvez acheter, comme le iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro et Samsung Galaxy S22 Ultra. Mais pour les photographes et cinéastes professionnels, cela ne suffit pas toujours. Le Saint Graal est de pouvoir disposer d’un très grand capteur d’image comme celui que vous trouverez dans un appareil photo sans miroir haut de gamme et d’une monture d’objectif qui pourrait se fixer à votre téléphone. Cela semble assez simple, non ? Faux.

Tout le monde, de Samsung à Panasonic, Sony et Motorola, a essayé de faire de ce rêve une réalité d’une manière ou d’une autre. Aujourd’hui, Xiaomi, le troisième plus grand fabricant de téléphones au monde (derrière Samsung et Apple) est le dernier à relancer la quête du Saint Graal de l’appareil photo du téléphone. L’entreprise a un nouveau prototype de téléphone qui vous permet de monter un objectif Leica M dessus.

Mais ce n’est qu’un concept. Si vous vous demandez si les téléphones rendront un jour les appareils photo professionnels dédiés obsolètes comme ils l’ont fait avec les point-and-shoot, la réponse est un non catégorique. La dernière décennie nous a montré pourquoi.

Pourquoi les caméras de téléphone sont limitées

Tout d’abord, il est important de comprendre le fonctionnement de l’appareil photo de votre téléphone. Derrière l’objectif se trouve un minuscule capteur d’image, plus petit qu’une seule brique Lego. Parfois il y a gros titres que Sony, Sharp ou, il y a des années, Panasonic a mis un capteur de 1 pouce dans un téléphone. Malheureusement, ce nom ne fait pas référence aux dimensions réelles et en réalité, un capteur d’image de 1 pouce mesure environ 0,6 pouce de diagonale ou, à titre indicatif, deux briques Lego. Le capteur de 1 pouce est le hoverboard des caméras, mais c’est toujours l’un des plus grands à être mis dans un téléphone.

Les caméras dédiées ont des capteurs plus proches de 12 briques Lego (positionnées côte à côte dans un rectangle de quatre par trois) et la plupart sont équipées d’une monture d’objectif qui vous permet de changer d’objectif. Le “Saint Graal” consiste à mettre l’un de ces capteurs plus grands dans un téléphone.

Mais les capteurs plus gros sont plus chers que les petits utilisés dans votre iPhone et il y a des considérations d’espace. Un objectif pour un capteur d’appareil photo de téléphone est relativement petit. Mais les objectifs pour un capteur plein format sont plus grands et nécessitent plus d’espace entre l’arrière de l’objectif et le capteur. Les téléphones manquent simplement de cette pièce sans devenir significativement plus épais.

Chaque année, nous voyons Apple, Samsung et autres faire de petits pas vers l’amélioration de la photographie par téléphone. Mais le matériel de la caméra du téléphone a largement atteint un plafond. Au lieu d’améliorations radicales de l’appareil photo, nous obtenons des améliorations modestes. Cela pourrait être un signe que les entreprises ont affiné ce que veulent les consommateurs. Mais cela pourrait aussi être une conséquence des limitations d’espace et de taille des minuscules capteurs.

Au lieu de cela, les fabricants de smartphones utilisent la photographie informatique pour surmonter les limites d’un minuscule capteur – une plage dynamique et une sensibilité à la lumière plus petites. Google, Apple, Samsung utilisent tous des algorithmes d’apprentissage automatique et l’intelligence artificielle pour améliorer les photos que vous prenez avec votre téléphone.

Nous travaillons en partenariat avec Sony depuis plus d’une décennie pour créer les meilleurs capteurs d’appareil photo au monde pour iPhone. Merci à Ken et à tous les membres de l’équipe de m’avoir fait visiter l’installation de pointe de Kumamoto aujourd’hui. pic.twitter.com/462SEkUbhi – Tim Cook (@tim_cook) 13 décembre 2022

Mais le matériel est également important. Plus tôt ce mois-ci, Tim Cook, PDG d’Apple, partagé une photo sur Twitter, ci-dessus, d’une visite chez Sony au Japon. Bien qu’il soit largement admis qu’Apple utilise les capteurs d’image de Sony dans l’iPhone, c’est la première fois que Cook le reconnaît officiellement. Et comme les lecteurs de CNET le savent déjà, Téléphones Sony comme le Xperia 1 IV ont certains des meilleurs matériels de caméra trouvés sur n’importe quel téléphone vendu aujourd’hui.

Le Xperia 1 IV a remporté un Prix ​​de l’innovation CNET pour son téléobjectif, qui a des éléments d’objectif miniatures qui se déplacent réellement d’avant en arrière, comme un vrai téléobjectif. Le résultat est que vous pouvez utiliser l’objectif pour zoomer sans recadrer numériquement, ce qui dégrade l’image. Pouvez-vous imaginer un iPhone 15 Pro avec cet objectif ?

James Martin/Crumpe



Le prototype d’objectif Xiaomi 12S Ultra Leica est tellement 2013

Cela nous amène à Xiaomi, qui est la dernière entreprise à tenter de fusionner des caméras de niveau professionnel avec votre téléphone. En novembre, Xiaomi a publié une vidéo d’un concept de caméra de téléphone qui montre un objectif Leica monté sur un téléphone 12S Ultra. Ce prototype est comme un concept-car : aussi cool soit-il, vous ne pourrez jamais le conduire.

La société chinoise a pris le 12S ultra et a ajouté un anneau amovible autour de sa bosse de caméra circulaire. L’anneau recouvre un filetage autour du bord extérieur de la bosse de l’appareil photo sur lequel vous pouvez fixer un adaptateur qui vous permet de monter des objectifs Leica M. L’épaisseur de l’adaptateur correspond à la même distance qu’un objectif Leica M doit être éloigné du capteur pour effectuer la mise au point.

Quelques mises en garde : le concept Xiaomi 12S Ultra utilise un capteur exposé de 1 pouce, qui, comme je l’ai mentionné plus tôt, n’est pas réellement de 1 pouce. Ensuite, c’est purement un concept. Si quelque chose comme ça était mis en vente, cela coûterait des milliers de dollars. Un bel appareil photo dédié comme le Fujifilm X100Vqui a un capteur beaucoup plus grand, coûte 1 399 $ en comparaison.

Xiaomi n’est pas le premier fabricant de téléphones à essayer cela. En 2013, Sony a pris un capteur d’image et l’a placé à l’arrière d’un objectif doté d’une poignée à fixer à l’arrière d’un téléphone. L’idée est d’utiliser l’écran de votre téléphone comme viseur pour le système de caméra, que vous pouvez contrôler via une application. Essentiellement, vous contournez les caméras de votre téléphone.

Sony a fabriqué plusieurs versions différentes de cet “objectif avec poignée” et a utilisé des capteurs juste un peu plus gros que ceux que l’on trouve dans les appareils photo des téléphones. Sony a également fabriqué l’appareil photo QX-1, qui avait un capteur de taille APS-C que dans notre approximation Lego est d’environ six briques positionnées côte à côte dans un rectangle trois par deux. Ce n’est pas aussi grand qu’un capteur plein format, mais beaucoup plus grand que les capteurs d’image de votre téléphone.

Sony



Le Sony QX-1 est doté d’une monture Sony E, ce qui signifie que vous pouvez utiliser divers objectifs à monture E ou utiliser des adaptateurs pour objectifs Canon ou Nikon. Étant donné que le QX-1 est contrôlé par Bluetooth, vous pouvez soit le connecter à votre téléphone, soit le placer à différents endroits pour prendre des photos à distance.

Le QX-1 est sorti en 2014 et a coûté 350 $. Imaginez avoir quelque chose comme ça aujourd’hui? J’achèterais certainement une version 2022 si Sony la fabriquait, mais malheureusement, le QX-1 a été interrompu quelques années après sa mise en vente. C’est à peu près à l’époque où Red, l’entreprise qui fabrique des caméras de cinéma utilisé pour filmer des émissions et des films comme The Hobbit, The Witcher, Midsommar et The Boys, a fabriqué un téléphone appelé Red Hydrogen One.

Sarah Tew / Crumpe



Bien qu’il s’agisse d’un téléphone fabriqué par l’une des meilleures sociétés d’appareils photo au monde, les appareils photo du Red Hydrogen One à 1 300 $ étaient à égalité avec ceux d’un téléphone Android à 700 $. L’arrière du téléphone avait des broches pogo conçues pour attacher différents modules (comme Moto Mods), y compris un “module de caméra de cinéma” qui abritait un grand capteur d’image et une monture d’objectif, selon les dessins du brevet. L’idée est que vous utiliseriez un Hydrogen One et le mod cinéma pour transformer le téléphone en une caméra de cinéma mini-Red.

Eh bien, cela n’est jamais arrivé.

Le Red Hydrogen One a été abandonné et apparaît maintenant comme un accessoire de téléphone dans des films comme F9, sur le tableau de bord de la voiture de Dominic Toretto ou entre les mains de Leonard DiCaprio dans Ne lève pas les yeux.

Rouge



2023 montrera que les caméras professionnelles ne seront pas tuées par nos téléphones

Il n’y a aucune rumeur selon laquelle Apple fabrique un iPhone avec une monture d’objectif d’appareil photo, ni aucun murmure d’un appareil photo Google sans miroir. Mais si Xiaomi a fait un prototype de téléphone avec une monture d’objectif professionnelle, vous devez imaginer que quelque part dans le sous-sol d’Apple Park se trouve un ancien appareil photo conceptuel qui exécute une interface de type iOS, est alimenté par la puce de la série A de l’iPhone et capable d’utiliser une partie du même traitement informatique de la photographie. Ou du moins c’est ce que j’aimerais croire.

À quel point les photos seraient-elles étonnantes avec un appareil photo dédié de niveau professionnel qui utilise les mêmes astuces de traitement qu’Apple ou Google implémentent sur leurs téléphones ? Et ce serait bien d’avoir un système d’exploitation de type téléphone pour partager ces photos et vidéos sur Instagram ou TikTok ?

Sarah Tew / Crumpe



Il s’avère que, Samsung a essayé d’apporter l’interface d’un téléphone Android à un appareil photo en 2012. Vous remarquez un thème ici ? La plupart de ces concepts d’appareils photo pour téléphones Saint Graal ont été essayés il y a 10 ans. Certains d’entre eux, comme le Sony QX-1, étaient vraiment en avance sur leur temps.

Je ne pense pas qu’Apple sortira jamais un appareil photo autonome alimenté par iOS ou fabriquera un iPhone avec une monture d’objectif Leica. La vérité est qu’au cours de la dernière décennie, les caméras sont devenues plus petites. Les reflex numériques volumineux qui ont signifié des caméras professionnelles pendant des années se dirigent rapidement vers le coucher du soleil. Les caméras sans miroir ont gagné en popularité. Ils ont tendance à être plus petits, car ils n’ont pas besoin de l’espace pour un boîtier de miroir dSLR.

S’il y a quelque chose à retenir de tout cela, c’est juste un rappel de à quel point les caméras de nos téléphones sont bonnes à l’époque. Même s’ils ont l’impression d’avoir atteint un plateau, ils sont fiables pour la plupart des tâches quotidiennes. Mais ils ne remplaceront pas de sitôt les caméras professionnelles.

Si vous souhaitez passer à un appareil photo professionnel, trouvez-en un comme le Fujifilm X100V ou alors Sony A7C, qui contiennent un grand capteur d’image, un objectif pointu et peuvent se glisser dans une poche de manteau. Et la prochaine fois que j’irai à un dîner avec des amis, je ne serais pas si choqué quand quelqu’un voudra prendre une photo avec un appareil photo au lieu d’un téléphone.

Lire la suite: Pixel 7 Pro défie réellement la configuration de mon appareil photo reflex numérique à 10 000 $