M. Taha, alors dans la vingtaine, en faisait partie. «Glorieux», se souvient-il.

Maintenant, il reconnaissait à peine l’endroit. Le cercle herbeux où les révolutionnaires euphoriques faisaient la fête a été étouffé dans le béton. A sa place s’élevait un monument grandiose – la pièce maîtresse d’une rénovation de 6 millions de dollars destinée à embellir Tahrir minable dans le style des majestueuses places d’Europe.

Au cœur de la place, un ancien obélisque monté sur un socle était gardé par quatre sphinx à tête de bélier, récemment transportés de l’ancien temple de Karnak, toujours cachés dans leurs boîtes. Derrière lui, une longue file de bâtiments avait été repeinte en kaki. Fancy new lights cloutés marches en granit. Des gardes de sécurité parcouraient les trottoirs.

L’effet était d’un Tahrir plus chic et plus impersonnel, à la fois militariste et pharaonique – exactement ce que le président Abdel Fattah el-Sissi, qui a ordonné les changements, voulait sûrement.

La place Tahrir – un enchevêtrement palpitant de trafic, terrain de passage pour des révolutions et, ces dernières années, terrain de rêves brisés – a longtemps occupé une place particulière dans la culture et l’histoire de l’Égypte. Depuis qu’elle a été creusée dans une parcelle de terre marécageuse près du Nil il y a plus de 150 ans, la vaste place a été à la fois un totem et une menace pour les dirigeants égyptiens.