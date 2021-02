Une décennie plus tard, la Nouvelle-Zélande pleure 185 victimes du tremblement de terre de Christchurch

La Nouvelle-Zélande a baissé ses drapeaux lundi et a fait une attention particulière à ceux qui ne pouvaient pas voyager alors qu’elle marquait le 10e anniversaire du tremblement de terre de Christchurch qui a tué 185 personnes.

Des centaines de personnes ont assisté à un service en plein air à Christchurch, qui continue de se reconstruire après le séisme de magnitude 6,3 qui a détruit une grande partie de son centre-ville. Un service distinct a également eu lieu dans la ville de Toyama, dans le nord du Japon, où vivent 12 étudiants décédés dans le séisme.

S’exprimant lors de la cérémonie de Christchurch, la Première ministre néo-zélandaise Jacinda Ardern a déclaré qu’il était important de se rappeler que 87 des victimes étaient des étrangers et que beaucoup de leurs familles ne pouvaient pas être là en raison des restrictions de voyage liées aux coronavirus.

«Nos drapeaux volent en berne pour eux aussi aujourd’hui», dit-elle.

La maire de Christchurch, Lianne Dalziel, a parlé des 28 citoyens japonais décédés, le plus grand nombre de victimes de tous les pays en dehors de la Nouvelle-Zélande.

«Je tenais particulièrement à mentionner tous les membres de la famille japonaise que j’ai rencontrés l’année dernière au Japon et qui voulaient tellement être ici», a-t-elle déclaré. « Nous sommes pour toujours liés par cette tragédie et nous ne vous oublions pas même lorsque nous sommes séparés. Vous êtes avec nous en esprit. »

Une autre personne qui a pris la parole au service de Christchurch était Maan Alkaisi, un professeur d’université qui a passé des années à essayer d’amener les autorités à porter des accusations criminelles contre ceux qui ont conçu le bâtiment de CTV qui s’est effondré pendant le tremblement de terre, tuant 115 personnes, dont sa femme, Maysoon Abbas.

Un examen après le séisme a révélé que la conception du bâtiment était défectueuse et qu’il n’aurait jamais dû être approuvé.

«Aujourd’hui commémore 10 ans d’injustice et de mauvais traitements», a déclaré Alkaisi. «Aujourd’hui nous rappelle notre responsabilité de nous assurer que nous tirons les leçons de cette expérience tragique et d’honorer ces charmantes personnes que nous avons perdues en veillant à ce que leurs rêves restent vivants, en veillant à ce que cela ne se produise pas. se reproduira. »

Le service commémoratif a eu lieu sur les rives de la rivière Avon, et les gens ont observé un moment de silence à 12h51, moment où le séisme a frappé en 2011. Les agents des services d’urgence et d’autres ont lu à tour de rôle les noms de chacune des victimes.

Dans un moment émouvant, Dalziel a lu un message de Bob Parker, qui était le maire au moment du séisme et est devenu un visage internationalement connu de la tragédie. Parker a récemment subi un accident vasculaire cérébral et a assisté au service en fauteuil roulant.

Ardern a déclaré que le tremblement de terre avait affecté les gens de nombreuses manières et que des rappels quotidiens, notamment des répliques et le paysage fracturé, avaient rendu la récupération plus difficile.

«Dix ans plus tard, il y aura des gens qui vivront encore leur vie quotidienne dans l’ombre de ce jour», a-t-elle déclaré.

« Mais alors que nous envisageons la prochaine décennie, je vois de l’espoir, de l’énergie et de l’optimisme », a-t-elle déclaré. « Et je vois Christchurch prendre la place qui lui revient parmi les meilleures et les plus brillantes villes de Nouvelle-Zélande. »

Toyoma

À Toyama, plus de 100 membres de la famille, amis et responsables de l’école ont observé un moment de silence pour les élèves victimes et offert des fleurs lors d’une cérémonie au Collège des langues étrangères de Toyama. La plupart d’entre eux ont rejoint en ligne en raison de mesures contre les coronavirus.

«Aujourd’hui, 10 ans après ce tremblement de terre, la tristesse de vous perdre tous et le regret indescriptible sont à nouveau dans nos cœurs», a déclaré Tamehisa Ueda, directrice de l’école, lors de la cérémonie.

Les 12 étudiants japonais déjeunaient à King’s Education, une école d’anglais pour étudiants internationaux, lorsque le séisme a frappé, détruisant le bâtiment.

Masatsugu Yokota, dont la fille Saki est décédée à l’âge de 19 ans dans le séisme, a déclaré à la télévision publique NHK qu’elle lui manquait toujours.

«Je la cherche toujours en marchant en ville, ou partout où je vais», dit-il.

Le secrétaire en chef du cabinet japonais, Katsunobu Kato, a promis le soutien continu du gouvernement aux familles des victimes.