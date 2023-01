Une décennie de préparatifs discrets a aidé l’Ukraine à renverser la situation avec l’armée russe, selon les experts

Les troupes ukrainiennes transportent des grenades propulsées par fusée et des fusils de sniper vers la ville d’Irpin en mars 2022. (Dimitar Dilkoff/AFP via Getty Images)

Après l’attaque russe de 2014, l’armée ukrainienne a entrepris d’améliorer et de moderniser ses forces.

Les décisions de Kyiv pendant cette période l’ont aidée à repousser l’assaut de Moscou fin février 2022.

L’Ukraine a créé de nouvelles unités d’artillerie qui ont doublé son effectif total.

Lorsque la Russie a annexé la Crimée et attisé un conflit dans la région du Donbass, dans l’est de l’Ukraine, en 2014, l’armée ukrainienne était en mauvais état, avec seulement 6 000 soldats prêts au combat sur une force de 140 000 hommes.

Dans les années qui ont suivi, l’armée ukrainienne a connu une période de préparation qui l’a aidée à atténuer l’invasion à grande échelle lancée par la Russie en février 2022.

Selon un rapport par le Royal United Services Institute évaluant les cinq premiers mois de la guerre, les décisions prises par Kyiv au cours de ces années ont modernisé son matériel et permis à ses troupes de repousser l’assaut de la Russie.

Artillerie en récupération

Les troupes ukrainiennes tirent un obusier dans la région de Zaporizhzhia en décembre 2022. (Dmytro Smoliyenko/Ukrinform/Future Publishing via Getty Images)

Reconnaissant les capacités d’artillerie de la Russie, qui ont causé environ 90 % des pertes en Ukraine entre 2014 et 2022, Kyiv a renforcé sa propre force d’artillerie, qui a été systématiquement réduite avant 2014.

L’Ukraine a créé de nouvelles unités d’artillerie qui ont doublé son effectif total en février 2022 et lui ont donné “la plus grande force d’artillerie d’Europe après la Russie”, selon le rapport.

Bien que le sabotage russe entre 2014 et 2018 ait détruit une grande partie des munitions d’artillerie ukrainiennes, lorsque l’invasion à grande échelle a commencé, l’Ukraine disposait encore de suffisamment de munitions “pour un peu plus de six semaines” de combats de haute intensité, indique le rapport.

L’Ukraine a également modernisé sa force d’artillerie en introduisant des radars fabriqués aux États-Unis, en équipant les unités d’artillerie de drones pour la reconnaissance et le ciblage, et en introduisant un système de cartographie intelligent qui a réduit le temps de déploiement des unités d’artillerie de 80 %. La formation des troupes d’artillerie a également été intensifiée.

En conséquence, indique le rapport, “le temps nécessaire pour détruire une cible imprévue a été réduit des deux tiers” et le temps nécessaire pour ouvrir le feu de contre-batterie a diminué de 90%.

Chars et capacités antichars

Une tourelle de char est réparée à l’usine Kyiv Panzer en août 2015. (NurPhoto/NurPhoto via Getty Images)

La plupart des 30 bataillons de chars – totalisant environ 900 chars – que l’Ukraine avait en 2022 ont été formés entre 2014 et 2018, période au cours de laquelle l’Ukraine a ajouté 500 chars à sa flotte.

Cependant, les chars russes étaient toujours plus nombreux que ceux de l’Ukraine, près de quatre contre un, lorsque l’invasion a commencé.

Pour compenser cet inconvénient, l’armée ukrainienne a adapté sa doctrine des chars et a commencé à utiliser des chars pour le tir indirect, comme des pièces d’artillerie, avec des obus à fragmentation hautement explosifs.

Pour ce faire, les pétroliers ukrainiens utilisent des “dispositifs de guidage spéciaux” et d’autres technologies modernes ainsi que la “transmission automatisée d’informations à d’autres chars”, ce qui a permis d’être très précis à des distances allant jusqu’à 10 km et de réduire le temps nécessaire pour effectuer des corrections. pour tirer des coordonnées en quelques secondes, selon le rapport.

Un char ukrainien dans la ville de Slaviansk en juillet 2014. (Genya Savilov/AFP via Getty Images)

“Cette technique brouille la ligne entre les chars et l’artillerie” et “permet aux chars de concentrer le feu sur une large zone alors qu’ils peuvent manœuvrer sans la protection et l’écran nécessaires aux pièces d’artillerie”, indique le rapport.

Bon nombre des chars déployés par l’Ukraine dans les années 2010 étaient des modèles plus anciens qui avaient été mis à niveau, car Kyiv manquait de fonds pour de nouveaux chars. Au début de l’invasion, les chars russes étaient généralement meilleurs, avec des systèmes de protection et de visée de meilleure qualité et la capacité d’engager des cibles à plus longue portée, bien que ces avantages “étaient moins pertinents” à plus courte portée, indique le rapport.

Alors que les experts ont dit que attention sur les missiles guidés antichars a tendance à exagérer leur rôle dans l’arrêt de l’avance initiale de la Russiel’Ukraine a investi massivement dans les ATGM après 2014, en achetant des milliers de lanceurs et de missiles et en créant l’École d’artillerie antichar pour y entraîner des troupes.

Alors que les ATGM de fabrication occidentale ont été rapidement livrés au début de la guerre, les problèmes de maintenance et leur nombre limité signifiaient qu’ils n’étaient pas le “moyen principal” d’épuiser les forces russes, selon le rapport RUSI.

La bataille des cieux

Après 2014, l’Ukraine a tenté de moderniser son armée de l’air, et lorsque l’invasion a commencé, elle disposait d’environ 50 MiG-29 et 32 ​​Su-27, ainsi que de quelques Su-24 et Su-25, mais elle était dépassée et dépassée par La Force aérospatiale russe à tous égards, selon RUSI.

Par conséquent, les planificateurs ukrainiens se sont concentrés sur la capacité de survie en formant des unités pour disperser les avions des bases principales vers les aérodromes secondaires. Les équipages ont également été formés pour entretenir et réparer les avions endommagés au combat dans les conditions auxquelles ils seraient confrontés sur le terrain.

Comme les pilotes ukrainiens étaient bien conscients des limites de leurs avions et des “capacités redoutables” des armes anti-aériennes russes, “ils s’entraînaient intensivement pour le vol à basse altitude au-dessus du territoire ukrainien et connaissaient très bien l’exploitation du terrain pour échapper à la détection radar, ” dit le rapport RUSI.

Un Su-35 russe abattu par les forces ukrainiennes dans la région de Kharkiv en avril 2022. (Service de presse du général des forces armées ukrainiennes)

L’Ukraine a également donné la priorité à ses capacités de défense aérienne. Ses troupes de génie radio, chargées d’avertir d’une attaque aérienne, “se sont réorganisées après 2014 pour s’assurer qu’elles pourraient détecter des cibles à 300-400 km, et diriger des combattants et des troupes de missiles anti-aériens contre elles”, indique le rapport. Ces unités ont également reçu de meilleurs radars.

Ainsi, au début de l’invasion, l’Ukraine avait une couverture radar continue de sa frontière avec la Russie et de son propre espace aérien, même si sa couverture de la mer Noire était “moins étendue”.

L’armée de l’air russe n’a pas tenu compte de ces améliorations, “conduisant à des erreurs tactiques dans l’emploi de l’attaque radio-électronique”, a déclaré RUSI.

De plus, les missiles de défense aérienne ukrainiens ont forcé les pilotes russes à voler bas, où ils pourraient être ciblés par les troupes ukrainiennes avec des missiles antiaériens modernisés tirés à l’épaule, indique le rapport.

Avion russe ont encore des avantages technologiquesmais leurs opérations sont désormais principalement limitées à l’espace aérien au-dessus du territoire sous contrôle russe.

Des troupes plus nombreuses et mieux entraînées

Les troupes ukrainiennes devant la ville de Debaltseve dans la région de Donetsk en décembre 2014. (Sergei Supinsky/AFP via Getty Images)

Les troupes ukrainiennes déployées dans la région du Donbass avaient développé “une compréhension intime du champ de bataille” au fil des ans et ont pu se préparer à l’escalade russe.

Au niveau tactique, les troupes ukrainiennes étaient “convaincues” qu’elles seraient mieux préparées et entraînées que leurs adversaires, selon le rapport RUSI, qui a ajouté que les troupes ukrainiennes qui avaient observé le traitement des Ukrainiens par la Russie dans le territoire occupé étaient “très motivées” pour empêcher Moscou d’en prendre davantage.

Pourtant, au niveau de la formation, les commandants ukrainiens craignaient que l’artillerie russe ne limite leur capacité de manœuvre et n’atteigne leurs lignes de ravitaillement. Ce problème a été exacerbé par une pénurie de personnel, qui à son tour signifiait que les forces ukrainiennes étaient dispersées le long de la ligne de front du Donbass.

Avant 2022, l’armée ukrainienne avait eu du mal à conserver ses troupes, mais le taux de roulement élevé au cours de ces années signifiait que l’Ukraine disposait d’un grand bassin de civils avec une formation militaire. Pour capitaliser sur cela, le pays a créé la Force de défense territoriale.

Les recrues reçoivent une formation aux premiers secours lors d’un exercice avec la Force de défense territoriale ukrainienne en février 2022. (Dominika Zarzycka/Sopa Images/LightRocket via Getty Images)

Le TDF a été créé en janvier 2022 et n’a pas eu le temps de recevoir des armes lourdes et les mécanismes de commandement et de contrôle nécessaires. Alors qu’ils constituaient initialement un “obstacle dans de nombreux cas”, les commandants ukrainiens ont résolu bon nombre de ces problèmes, et le rôle du TDF est passé de “la sécurité de la zone arrière à la tenue au sol en passant par la contribution des brigades de manœuvre aux opérations offensives”, indique le rapport.

Les problèmes de main-d’œuvre et l’équipement limité au début de la guerre signifiaient que Kyiv devait prendre des décisions difficiles quant aux troupes à déployer où. “La question cruciale était donc de savoir si le corps professionnel des [Ukraine’s military] pourrait tenir assez longtemps pour qu’une mobilisation plus large renforce les défenses de l’Ukraine », ajoute le rapport.

Grâce aux années de préparation de l’Ukraine, ces troupes ont tenu assez longtemps.

Lorsque les Russes qui avançaient rencontrèrent les défenseurs ukrainiens tôt le 24 février, ils avaient été surpris par ce que leurs commandants à Moscou leur avaient ordonné de faire, alors que les troupes ukrainiennes “se préparaient psychologiquement et pratiquement à ce combat depuis huit ans”, indique le rapport. . “L’interaction entre ces variables serait décisive pour déterminer l’issue des 72 premières heures de combat.”