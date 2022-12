Une «décennie de négligence» a laissé le NHS incapable de s’attaquer à l’arriéré de soins, selon un rapport

Inscrivez-vous à notre courriel gratuit Bilan de santé pour recevoir une analyse exclusive sur la semaine en santé Recevez notre e-mail gratuit de bilan de santé

Une «décennie de négligence» sous les conservateurs a laissé le NHS incapable de s’attaquer à l’énorme arriéré de soins alors qu’un nombre record de sept millions de personnes attendent un traitement, selon un nouveau rapport accablant.

L’étude majeure du groupe de réflexion King’s Fund a déclaré que l’incapacité de financer le NHS de manière adéquate ou de faire face à la crise du personnel signifiait que le service de santé n’était pas en mesure de répondre au nombre d’interventions chirurgicales nécessaires.

“Bien que Covid ait certainement exacerbé la crise du NHS et des services sociaux, nous payons finalement le prix d’une décennie de négligence”, a déclaré le directeur général du King’s Fund, Richard Murray.

L’expert de la santé a déclaré que les “injections sporadiques” d’argent pendant les années d’austérité n’avaient pas été “paralysées par un manque de personnel et d’équipement et des bâtiments en ruine”.

Le rapport du King’s Fund, commandé par le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC), a averti que le NHS “manquait systématiquement” des objectifs concernant la durée d’attente des patients.

L’état “faible” des finances publiques signifie que le gouvernement ne tiendra probablement pas ses promesses de mettre fin aux longues listes d’attente, a averti le principal groupe de réflexion sur la santé.

M. Murray a ajouté: “Le NHS en 2022 est confronté à bon nombre des mêmes défis auxquels il a été confronté en 2000 – des temps d’attente inacceptables et un service entravé par des pénuries de personnel.”

Le rapport a révélé que la décision du gouvernement de David Cameron de réduire les augmentations du budget annuel du NHS de 3,6% à une moyenne de 1,5% était un facteur majeur.

L’amélioration des temps d’attente sous le gouvernement travailliste dans les années 2000 « s’est produite dans un contexte politique et économique très différent », a-t-il constaté – affirmant que les « solides performances économiques » du pays ont permis des niveaux d’investissement record sur une décennie.

Dans une évaluation sombre, M. Murray a déclaré que le NHS était désormais confronté à “une crise du coût de la vie, une action revendicative du personnel et un contexte d’économie faible et de finances publiques faibles”.

Un dirigeant du NHS, non nommé dans le rapport, a déclaré : « Nous avons essentiellement eu 10 ans de déclin contrôlé. Ce n’est pas un problème de Covid. C’est un problème d’austérité.

La liste d’attente en Angleterre pour les soins hospitaliers non urgents a récemment atteint un record de 7,2 millions, selon les derniers chiffres. Le gouvernement s’est engagé à investir 8 milliards de livres sterling supplémentaires dans la lutte contre l’arriéré de soins.

Pendant ce temps, le gouvernement de Rishi Sunak a été accusé par le syndicat du Royal College of Nursing (RCN) de «belligérance» après que le secrétaire à la Santé Steve Barclay ait refusé de discuter des demandes d’augmentation de salaire lors de pourparlers visant à empêcher les grèves.

Le chef du parti travailliste, Sir Keir Starmer, a déclaré qu’il était “bizarre” de refuser de négocier sur les salaires et a accusé le gouvernement d’un “échec colossal de leadership”, les infirmières devant partir les 15 et 20 décembre.

Sir Keir a dit à ITV Peston: « Je pense que beaucoup de gens qui regardent cela seraient étonnés – ils pensent que c’est bizarre – que d’ici à mercredi, nous ayons une opportunité pour le gouvernement d’empêcher la grève de jeudi.

“Tout ce qu’ils ont à faire, c’est d’ouvrir la porte et d’entrer, de se mettre autour de la table et de parler des problèmes qui sont … bien sûr, la rémunération”, a déclaré le dirigeant travailliste.

“Mais que le gouvernement dise : ‘Il va y avoir une grève jeudi, nous ne sommes même pas prêts à parler d’ici mercredi pour éviter cette grève’ – c’est un échec colossal du leadership”, a-t-il ajouté.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré: «S’attaquer aux arriérés de Covid est notre priorité absolue, suite à l’impact de la pandémie, et le NHS fait de grands progrès en réduisant les attentes de 18 mois de 60% en un an et éliminant pratiquement les attentes de plus de deux ans.

Le DHCS a déclaré que le budget de base actuel du NHS en Angleterre de 152,6 milliards de livres sterling passera à près de 166 milliards de livres sterling en 2024-2025.

“Nous augmentons également les effectifs du NHS, avec plus de 34 500 employés de plus qu’il y a un an, dont plus de 9 300 infirmières et près de 4 000 médecins de plus”, ajoute le communiqué.