Une décennie après une attaque au gaz sarin dans une banlieue de Damas, les survivants syriens perdent espoir que justice soit rendue

AFRIN, Syrie (AP) – Une nuit d’été il y a dix ans, la famille al-Shami a été réveillée par un grondement ou des roquettes, mais cela n’a pas été suivi des explosions habituelles. Au lieu de cela, les membres de la famille ont commencé à avoir des difficultés à respirer.

Ghiad al-Shami, 26 ans, se souvient que tout le monde a essayé de courir sur le toit de son immeuble dans la Ghouta orientale, une banlieue de Damas qui était à l’époque tenue par des combattants de l’opposition qui tentaient de renverser le président syrien Bashar Assad.

La mère d’Al-Shami, ses trois sœurs et ses deux frères sont morts cette nuit-là, victimes de l’attaque au gaz sarin du 21 août 2013 qui a tué des centaines de personnes et blessé des milliers d’autres.

Dix ans plus tard, al-Shami et d’autres survivants affirment qu’il n’y a eu aucune responsabilité pour l’attaque et pour les autres atrocités commises en Syrie pendant la guerre civile brutale du pays, qui en est maintenant à sa 13e année.

Au cours de l’année écoulée, le gouvernement d’Assad – accusé par les Nations Unies d’attaques répétées à l’arme chimique contre des civils syriens – a réussi à sortir de son isolement politique.

Assad a été accueilli à nouveau dans la Ligue arabe, qui avait suspendu l’adhésion de la Syrie en 2011 à la suite d’une répression des manifestations anti-gouvernementales. Avec l’aide de ses principaux alliés, la Russie et l’Iran, Assad a également repris de vastes étendues de territoire qu’il avait initialement perdues au profit de groupes d’opposition.

« Aujourd’hui, au lieu de tenir les auteurs responsables, Assad est de nouveau accueilli dans la Ligue arabe et invité à des conférences internationales, cimentant l’impunité pour les crimes les plus odieux », a déclaré Laila Kiki, directrice exécutive du groupe de défense The Syria Campaign.

« A tous ceux qui cherchent à serrer la main d’Assad, cet anniversaire doit servir de rappel clair des atrocités que son régime a commises », a-t-elle déclaré dans un communiqué.

En 2013, Assad a été largement tenu pour responsable de l’attaque de la Ghouta orientale – des spécialistes en armement ont déclaré que les systèmes de roquettes impliqués faisaient partie de l’arsenal de l’armée syrienne.

Le gouvernement syrien a nié avoir jamais utilisé des armes chimiques. La Russie, principal allié de la Syrie, affirme que l’attaque de la Ghouta a été menée par les forces de l’opposition qui tentaient de faire pression pour une intervention militaire étrangère.

Les États-Unis ont menacé de représailles militaires à la suite de l’attaque, le président de l’époque, Barack Obama, déclarant que l’utilisation d’armes chimiques par Assad serait la « ligne rouge » de Washington. Cependant, le public américain et le Congrès se méfiaient d’une nouvelle guerre, car les invasions en Afghanistan et en Irak s’étaient transformées en bourbiers.

En fin de compte, Washington a conclu un accord avec Moscou pour qu’Assad renonce à son stock d’armes chimiques.

La Syrie affirme avoir éliminé son arsenal chimique dans le cadre de l’accord de 2013. Il a également rejoint un organisme mondial de surveillance des armes chimiques basé à La Haye, aux Pays-Bas, alors que la pression mondiale montait sur Damas.

L’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques a accusé le gouvernement syrien de plusieurs attaques chimiques meurtrières, plus récemment d’une attaque au gaz chloré en 2018 contre Douma, une autre banlieue de Damas, qui a tué 43 personnes.

Les autorités syriennes ont refusé d’autoriser les équipes d’enquêteurs à accéder au site de l’attaque et ont vu leur droit de vote au sein de l’OIAC suspendu en 2021 en guise de sanction pour l’utilisation répétée de gaz toxique.

Damas a accusé le chien de garde de parti pris en faveur de l’Occident et n’a pas reconnu son autorité. Les pays occidentaux disent que la Syrie n’a pas entièrement déclaré à l’OIAC que son stock d’armes chimiques devait être détruit.

Le gouvernement syrien et ses alliés ont récupéré la Ghouta orientale en 2018, la plupart de ses habitants fuyant vers la dernière enclave tenue par les rebelles dans le nord-ouest de la Syrie.

Abdel Rahman Sabhia, infirmier et ancien habitant de la banlieue, a depuis déménagé dans la ville d’Afrin, dans la province nord d’Alep, désormais sous le contrôle de groupes soutenus par la Turquie.

« Nous avons perdu espoir dans la communauté internationale », a déclaré Sabhia, qui travaillait dans un hôpital de campagne volontaire à Ghouta au moment de l’attaque au gaz. « Pourquoi devrions-nous leur faire confiance si nous n’avons toujours pas vu de comptes à rendre à tous les enfants qui ont perdu leur famille ? »

Sabhia dit qu’il s’était habitué aux frappes aériennes et aux bombardements, mais les conséquences de l’attaque de 2013 ont été différentes. Les rues étaient étrangement calmes, « comme une ville fantôme », se souvient-il. « Nous sommes entrés par effraction dans une maison et avons vu un bébé, âgé de quelques mois à peine, allongé mort dans son lit avec ses parents. »

À l’époque, des dizaines de corps étaient déposés dans les hôpitaux avec des familles cherchant à identifier leurs proches. Certaines familles ont été enterrées ensemble dans de grandes tombes.

Al-Shami, qui vit maintenant à Istanbul, se souvient d’avoir repris connaissance un jour après l’attaque.

« Je me sentais impuissant », a-t-il déclaré.

___

Chehayeb a rapporté de Beyrouth.

Kareem Chehayeb et Omar Albam, The Associated Press