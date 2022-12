Une décennie après Sandy Hook, le chagrin demeure mais l’espoir grandit

NEWTOWN, Conn. (AP) – Ils auraient eu 16 ou 17 ans cette année. Collégiens du secondaire.

Les enfants tués à l’école élémentaire de Sandy Hook le 14 décembre 2012 auraient dû passer cette année à penser à l’université, à passer leur SAT et à obtenir leur permis de conduire. Peut-être assister à leur premier bal.

Au lieu de cela, les familles des 20 étudiants et des six éducateurs tués dans la fusillade de masse marqueront une décennie sans eux mercredi.

Décembre est un mois difficile pour beaucoup à Newtown, dans la banlieue du Connecticut, où la joie des fêtes de fin d’année est tempérée par le chagrin autour de l’anniversaire de la pire fusillade dans une école primaire du pays.

Pour les anciens élèves de Sandy Hook qui ont survécu au massacre, la culpabilité et l’anxiété peuvent s’intensifier. Pour les parents, cela peut signifier un chagrin renouvelé, même s’ils continuent à se battre au nom de leurs enfants perdus.

En février, les familles de Sandy Hook ont ​​conclu un règlement de 73 millions de dollars avec le fabricant d’armes Remington, qui a fabriqué le fusil du tireur. Des jurys du Connecticut et du Texas ont ordonné au théoricien du complot Alex Jones de payer 1,4 milliard de dollars pour avoir promu des mensonges selon lesquels le massacre était un canular.

Mi-novembre, un mémorial aux 26 victimes a été inauguré près de la nouvelle école primaire construite pour remplacer celle démolie après la fusillade.

Dix ans plus tard, certains proches et survivants des victimes ne sont pas sans espoir d’un avenir meilleur.

L’ACTIVISME AU SUJET DE LA TRAGÉDIE

Après le massacre, Nicole Hockley et Mark Barden faisaient partie des nombreux proches des victimes qui se sont tournés vers l’activisme. Ils ont aidé à former Sandy Hook Promise, un groupe à but non lucratif qui travaille à prévenir les suicides et les fusillades de masse.

Hockley, qui a perdu son fils de 6 ans, Dylan, et Barden, qui a perdu son fils de 7 ans, Daniel, ont tous deux du mal à croire que leurs enfants sont partis depuis une décennie.

“Pour moi, Dylan est toujours ce garçon de 6 ans, figé à jamais dans le temps”, a déclaré Hockley. “Ce voyage que nous avons fait au cours des 10 dernières années, cela ne ressemble pas à une décennie et cela ne ressemble pas non plus à 10 ans depuis que j’ai tenu mon fils pour la dernière fois.”

Une décennie n’a pas diminué l’incrédulité que Barden et sa femme ressentent face à la mort de Daniel.

“Jackie et moi avons encore des moments où nous nous regardons, en nous concentrant toujours sur le fait que notre petit garçon de 7 ans a été abattu dans sa classe de première année”, a-t-il déclaré.

“Je ne peux pas m’empêcher de me demander à quoi il ressemblerait maintenant à 17 ans”, a-t-il déclaré en répétant le numéro 17. “Je pense juste qu’il serait encore une version plus mature de la belle, douce, compatissante, réfléchie, intelligente petit garçon qu’il était à 7 ans. Et cela me brise le cœur de penser à l’impact merveilleux qu’il aurait eu au cours de ces 10 dernières années et à ce qu’il aurait encore à venir, et tout lui a été enlevé.

Les programmes de Sandy Hook Promise ont été enseignés dans plus de 23 000 écoles à plus de 18 millions d’enfants et d’adultes. Les éléments clés comprennent l’éducation sur les signes avant-coureurs d’une violence ou d’une automutilation potentielle à l’école et un système de signalement anonyme pour signaler un camarade de classe risquant de blesser les autres ou de se blesser.

Hockley et Barden disent qu’ils pensent que les programmes éducatifs et le système de signalement ont empêché de nombreux suicides et arrêté certaines fusillades dans les écoles.

“C’est une énorme satisfaction et c’est une responsabilité sérieuse”, a déclaré Barden à propos du travail du groupe. “Et c’est un cadeau d’une manière que nous avons construit quelque chose qui nous permet ce mécanisme avec lequel honorer nos enfants en sauvant d’autres enfants et en protégeant d’autres familles d’avoir à endurer cette douleur.”

GRANDIR UN SURVIVANT

Ashley Hubner était dans sa classe de deuxième année à Sandy Hook Elementary lorsque la fusillade s’est produite. Elle et ses camarades de classe ont couru jusqu’au cagibi pour se cacher. Le système d’interphone de l’école a cliqué. Tout le monde pouvait entendre des coups de feu, des cris et des pleurs.

Lorsque la police est arrivée, elle et ses camarades de classe n’ont pas voulu ouvrir la porte. Ils pensaient que les méchants pouvaient se faire passer pour des officiers. Ils ont crié “Non !” Les agents ont dû les convaincre qu’ils étaient en fait des policiers.

Ashley, maintenant âgée de 17 ans à la Newtown High School, a développé un trouble de stress post-traumatique et a lutté contre l’anxiété et la dépression, comme d’autres élèves qui étaient là ce jour-là. Ashley a déclaré qu’elle devenait toujours plus émotive et irritable autour de l’anniversaire du tournage.

“Même si cela fait 10 ans, c’est toujours un problème que beaucoup d’entre nous doivent encore gérer dans notre vie quotidienne et cela nous affecte toujours beaucoup”, a-t-elle déclaré.

Le fait que des fusillades de masse continuent de se produire ajoute au chagrin, a-t-elle déclaré.

“Nous avons eu 10 ans pour changer les choses et nous avons si peu changé, et c’est tout simplement dégoûtant pour moi”, a-t-elle déclaré.

Ashley a dit que ses camarades de classe n’avaient pas encore beaucoup parlé de l’anniversaire.

“J’ai l’impression que tout le monde essaie juste de prétendre que tout est normal, puis quand ce jour arrivera, je suis sûr que les gens vont tendre la main et je vais tendre la main aux gens.”

Ashley ne savait pas comment elle pourrait marquer la journée. Toutes les écoles de la ville seront fermées pour le perfectionnement du personnel. Elle a dit qu’elle pourrait faire son premier voyage au nouveau mémorial.

Elle a dit qu’elle était satisfaite de sa dernière année à Newtown High, la qualifiant de l’une des meilleures années scolaires qu’elle ait eues. Elle a hâte d’aller à l’université.

“Je suis vraiment, vraiment excitée de partir”, a-t-elle déclaré. “J’aime juste avoir de nouvelles expériences, grandir et avancer avec ce chapitre de ma vie, tu sais?”

LA LUMIÈRE À LA CONQUÊTE DES TÉNÈBRES

L’église Sainte-Rose de Lima est un point de rassemblement pour la communauté de Newtown depuis le jour de la fusillade, lorsque des centaines de personnes ont rempli l’église catholique romaine et se sont tenues à l’extérieur pour une veillée. Depuis, il organise une messe spéciale tous les 14 décembre.

Monseigneur Robert Weiss est toujours aux prises avec son propre traumatisme. L’église a dirigé les funérailles de huit enfants tués. Il n’a pas bien dormi depuis et devient facilement émotif. Pendant la messe, il surveille toujours les entrées, inquiet d’un intrus violent.

“C’est une période très difficile pour moi d’avoir enterré huit de ces enfants”, a-t-il déclaré à propos de l’anniversaire. “Cela me rappelle tellement de souvenirs de vraie tristesse.”

Les messes d’anniversaire sont porteuses d’espoir, a déclaré Weiss, avec un thème selon lequel la lumière vainc les ténèbres.

“Les ténèbres du mal ne vont pas vaincre le bien et nous, en tant que communauté, devons travailler ensemble pour être sûrs que cela se produise”, a déclaré Weiss. “Nous voulons célébrer et nous souvenir des enfants et des familles, et comment cela a transformé cette tragédie en tant de choses positives pour aider d’autres personnes.”

2022 ‘POINT DE BASCULEMENT’ DANS LA SÉCURITÉ DES ARMES À FEU

Après Sandy Hook, de nombreux défenseurs de la prévention de la violence armée étaient frustrés que rien ne soit fait pour arrêter de tels massacres. L’échec d’un projet de loi sur le contrôle des armes à feu dans les mois qui ont suivi Sandy Hook a été une autre perte difficile.

Mais le sénateur américain Chris Murphy, un démocrate du Connecticut, a déclaré que la fusillade avait donné une nouvelle énergie au mouvement, de nombreux groupes se formant pour exiger une action.

« Au cours des 10 années qui ont précédé Sandy Hook, le lobby des armes à feu contrôlait Washington. Tout ce qu’ils voulaient, ils l’ont obtenu », a déclaré Murphy.

“Après l’arrivée de Sandy Hook, nous avons commencé à construire ce que je décrirais comme le mouvement moderne contre la violence armée”, a-t-il déclaré. « Au cours des 10 années suivantes, il y a eu essentiellement des embouteillages. Le lobby des armes à feu n’obtenait plus ce qu’il voulait, mais malheureusement, à Washington, nous n’obtenions pas non plus ce que nous voulions.

Après que des fusillades de masse au printemps dernier aient tué 21 personnes dans une école primaire à Uvalde, au Texas, et 10 personnes dans un supermarché à Buffalo, dans l’État de New York, le Congrès a adopté le Bipartisan Safer Communities Act, la première grande loi fédérale sur le contrôle des armes à feu depuis des décennies. La loi élargit la vérification des antécédents des jeunes acheteurs d’armes à feu, renforce les programmes de santé mentale dans les écoles et promeut des lois «drapeau rouge» pour confisquer temporairement les armes à feu des personnes jugées dangereuses.

“Je pense que cet été a marqué le point de basculement, où enfin le mouvement de sécurité des armes à feu a plus de pouvoir que le lobby des armes à feu”, a déclaré Murphy.

“Ce sera un mois de décembre difficile pour ces familles, mais j’espère qu’elles savent quelle différence elles ont fait dans la mémoire de leurs enfants au cours de ces 10 années.”

Dave Collins, l’Associated Press