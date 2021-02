Dix ans plus tard, les collisions entre cet ancien ordre et les soulèvements populaires à travers le Moyen-Orient en 2011, connus sous le nom de printemps arabe, ont laissé une grande partie de la région en ruines.

Cheikh Mohammed ben Zayed, le dirigeant de facto des Émirats arabes unis – un petit pays avec une armée démesurée construite sur des armes et une formation américaines – a déclaré au président qu’il ne considérait plus les États-Unis comme un partenaire fiable.

Les guerres en Libye et au Yémen ont réduit ces pays à des mosaïques brisées de milices concurrentes. Les autocrates s’accrochent au pouvoir en Égypte, en Syrie et à Bahreïn, étouffant toute odeur d’opposition. La Tunisie, saluée comme l’unique succès des soulèvements, a eu du mal à récolter les fruits de la démocratie en tant que fondateurs de son économie.

L’espoir d’une nouvelle ère de liberté et de démocratie qui a déferlé dans toute la région a été largement anéanti. Les États-Unis se sont révélés être un allié peu fiable. Et d’autres puissances qui sont intervenues avec force pour étouffer les révoltes et plier la région à leur volonté – l’Iran, la Russie, la Turquie, l’Arabie saoudite et les Émirats – n’ont fait que devenir plus puissantes.

« Les gens savent maintenant très bien que personne ne les aidera, qu’ils doivent s’aider eux-mêmes et que les pays vers lesquels ils se tournaient pour changer font partie du problème », a déclaré Amr Darrag, qui a été ministre en le gouvernement démocratiquement élu qui a dirigé l’Égypte pendant à peine un an avant son renversement par l’armée en 2013. «Les forces qui sont contre le changement dans notre région sont nombreuses et elles ont beaucoup d’intérêts communs qui leur ont permis de s’unir contre toute sorte de changement positif. »

Le plus grand espoir exprimé par les intellectuels de Washington et de la région est que le printemps arabe a au moins donné aux gens le goût de la possibilité de la démocratie. Et que si les inégalités et l’oppression sous-jacentes qui ont conduit aux révoltes n’ont fait qu’empirer, les soulèvements vont probablement revenir, comme ils l’ont fait récemment au Soudan, en Algérie, au Liban et en Irak.