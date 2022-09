“Une de mes personnes préférées”: Trudeau, le monde réagit au décès de la reine

Le premier ministre Justin Trudeau a déclaré que la reine était l’une de ses personnes préférées au monde alors que lui et de nombreuses autres personnes honoraient le plus long de tous les monarques britanniques de l’histoire.

Dans un discours émouvant, le premier ministre Trudeau a noté que la reine Elizabeth II était réfléchie, sage, curieuse, serviable et amusante et que leurs conversations ensemble lui manqueront.

« Dans un monde compliqué, sa grâce et sa détermination constantes nous ont apporté réconfort et force », a déclaré un premier ministre Trudeau ému. “J’ai du mal à croire que ma dernière rencontre avec elle était la dernière. Ces discussions vont tellement me manquer.

C’est avec le cœur le plus lourd que nous avons appris le décès de la plus ancienne souveraine du Canada, Sa Majesté la reine Elizabeth II. Elle était une présence constante dans nos vies – et son service aux Canadiens restera à jamais une partie importante de l’histoire de notre pays. – Justin Trudeau (@JustinTrudeau) 8 septembre 2022

Dans une déclaration publiée après l’annonce du décès de la reine aujourd’hui, l’Ontario Le premier ministre Doug Ford affirme que la reine a enseigné aux gens le vrai sens du service désintéressé.

Ford dit que la monarque était respectée pour son sens du devoir et son engagement envers la charité. Les drapeaux ont été mis en berne à Queen’s Park.

Son fils aîné, le prince Charles – qui reprendra le règne de sa mère en tant que roi Charles III – a déclaré que la mort de la reine Elizabeth “est un moment de la plus grande tristesse pour moi et tous les membres de ma famille”.

“Ma famille et moi serons réconfortés et soutenus par notre connaissance du respect et de la profonde affection dans laquelle la reine était si largement tenue.”

Dans une série de tweets, le maire John Tory rendu hommage à la reinel’appelant “la seule présence constante et rassurante dans notre propre pays et sur la scène mondiale” et “un phare d’éloquence, de stabilité et d’engagement envers le devoir – depuis tant de décennies”.

“Notre ville entretient une relation longue et chaleureuse avec la reine, notre monarque le plus ancien”, a déclaré le maire Tory. “Cette relation a commencé en octobre 1951 lorsqu’une jeune princesse Elizabeth s’est rendue à Toronto à la place de son père malade, le roi George VI.”

À Toronto, des responsables ont annoncé que la Tour CN serait plongée dans l’obscurité jeudi soir en mémoire de Sa Majesté.

La Tour CN sera sombre ce soir, en mémoire de Sa Majesté la Reine Elizabeth II / La Tour CN sera éteinte ce soir, en mémoire de Sa Majesté la Reine Elizabeth II pic.twitter.com/2KfQLsnsXf — Tour CN / Tour CN (@TourCNTower) 8 septembre 2022

Elton John, en tournée à Toronto, réagit à la mort de la reine Elizabeth II

L’icône britannique Elton John a publié une déclaration pour honorer la reine, la qualifiant de présence inspirante.

“Avec le reste de la nation, je suis profondément attristé d’apprendre la nouvelle du décès de Sa Majesté la reine Elizabeth”, a-t-il déclaré.

“[She] a mené le pays à travers certains de nos moments les plus grands et les plus sombres avec grâce, décence et une véritable chaleur bienveillante. La reine Elizabeth a été une grande partie de ma vie depuis mon enfance jusqu’à aujourd’hui, et elle me manquera beaucoup.

Elton John a des liens étroits avec la famille royale. Il a sorti “Candle in the Wind 1997” cette année-là en tant que single hommage à Diana, princesse de Galles, les recettes mondiales de la chanson étant reversées aux nombreuses œuvres caritatives de Diana.

John n’a interprété publiquement “Candle in the Wind 1997” qu’une seule fois lors des funérailles de Diana.

Sir Elton John se produira à Toronto pour la deuxième soirée consécutive dans le cadre de sa tournée “Farewell Yellow Brick Road The Final Four”.

Le Premier ministre britannique Liz Truss a déclaré que la reine Elizabeth II “était le roc sur lequel la Grande-Bretagne moderne a été construite”.

“Notre pays a grandi et prospéré sous son règne”, a déclaré Truss. “Dans les jours difficiles à venir, nous nous unirons

avec nos amis à travers le Royaume-Uni, le Commonwealth et le monde pour célébrer son extraordinaire [life] de services.

L’ancien président américain Barack Obama et la Première Dame Michelle Obama ont publié une déclaration conjointe, disant que le couple était “reconnaissant d’avoir été témoin du leadership dévoué de Sa Majesté”.

“Nous sommes impressionnés par son héritage de service public infatigable et digne.”

L’actuel président américain Joe Biden et la première dame Jill Biden ont également rendu hommage à la reine dans une déclaration conjointe.

Comme beaucoup d’entre vous, Michelle et moi sommes reconnaissants d’avoir été témoins du leadership dévoué de Sa Majesté, et nous sommes impressionnés par son héritage de service public inlassable et digne. Nos pensées vont à sa famille et au peuple du Royaume-Uni en ces moments difficiles. pic.twitter.com/sbID222iSQ – Barak Obama (@BarackObama) 8 septembre 2022