Une danse lente vers une romance “magnifiquement enivrante”

Au lycée, Mme Phelan et M. Dieck passaient tous deux plus de temps à New York qu’à la maison. Adolescents, ils vivaient dans des dortoirs à la School of American Ballet tout en fréquentant la Professional Children’s School, pour acteurs et danseurs en activité. M. Dieck a obtenu son diplôme en 2006, Mme Phelan en 2012. Chacun a obtenu un apprentissage au City Ballet quelques mois après avoir obtenu son diplôme d’études secondaires. Mme Phelan n’était pas sûre que le sien reviendrait à grand-chose. “J’avais un énorme niveau de syndrome de l’imposteur”, a-t-elle déclaré. “Je n’aurais jamais pensé que je dépasserais l’apprentissage du corps.”

Devenir l’un des plus jeunes danseurs invités à rejoindre le corps, en 2013, a aidé. Mais une ascension au rang de principal, le plus haut niveau du monde du ballet, semblait toujours impensable.