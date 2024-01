Une dangereuse tempête de verglas dans les plaines et le centre-sud pourrait perturber les déplacements de lundi matin

Une dangereuse tempête de verglas devrait affecter les plaines centrales et le centre-sud à partir de dimanche et jusqu’à lundi matin, augmentant le risque de verglas important, de pannes de courant et de conditions de conduite et de déplacement dangereuses pendant les déplacements matinaux.

Le centre de prévision FOX a déclaré que la perturbation se déplacerait de la région des Four Corners, dans le sud-ouest, vers les plaines du sud, répandant l’humidité vers le nord dans toute la région à partir de dimanche.

COMMENT MESURER L’ACCRÉTION DE GLACE

Au-dessus de la surface, un flux du sud apportera de l’air plus chaud. Le centre de prévision FOX a déclaré que l’air plus chaud en altitude dépasserait les températures glaciales et créerait un environnement dans lequel la neige fondrait à nouveau en pluie.

Mais avec de l’air froid encore à la surface, la pluie gèlera probablement au contact du sol, ce qui entraînera une pluie verglaçante qui se développera rapidement dimanche soir alors que la température de l’air près du sol restera égale ou inférieure à zéro.

Le plus grand risque de glace dangereuse se trouvera dans l’est de l’Oklahoma, le nord-ouest de l’Arkansas et le sud du Missouri.

LES DANGERS CACHÉS DES TEMPÊTES DE GLACE

Le pic de la tempête de verglas se poursuivra malheureusement lundi matin, ce qui rendra les déplacements dangereux, a prévenu le centre de prévision FOX. Toutes les surfaces surélevées qui ne sont pas traitées gèleront rapidement.

Cela entraînera probablement des conditions de conduite et de déplacement dangereuses, voire impossibles, en particulier dans le nord-ouest de l’Arkansas.

Cela inclut Fort Smith et Fayetteville, qui sont confrontés à un risque important de perturbation des glaces.

COMBIEN DE GLACE EST NÉCESSAIRE POUR COUPER L’ÉNERGIE ET ​​ENDOMMAGER LES ARBRES ?

Des avertissements de tempête de verglas ont maintenant été émis pour certaines parties du nord-ouest de l’Arkansas et de l’est de l’Oklahoma, avec une accumulation totale de glace pouvant atteindre un demi-pouce.

Tout ce qui dépasse un quart de pouce de glace peut provoquer de nombreuses pannes de courant et endommager les arbres.

La plupart des endroits peuvent s’attendre à voir près d’un dixième de pouce de glace, mais même de faibles quantités comme celle-là peuvent causer plusieurs problèmes.

POURQUOI LES PONTS ET LES PASSAGES GELENT-ILS AVANT LES ROUTES ?

Heureusement, l’air plus chaud se déplacera rapidement vers le nord, apportant des conditions plus douces et transformant la pluie verglaçante en averses de pluie, a indiqué le centre de prévision FOX. Cela devrait contribuer à faire fondre la glace et limiter les impacts persistants.

Cependant, à mesure que l’air chaud continue de pénétrer, la menace des glaces se déplacera plus au nord.

De la glace et de la neige devraient se former tard lundi et mardi dans certaines parties de la région du Midwest et des Grands Lacs.

DES DANGERS CACHÉS EXISTENT APRÈS LA FONDATION DE LA NEIGE

Contrairement aux plaines, la durée de toute glace est toujours remise en question, et on ne sait pas exactement quelle sera la gravité des impacts, a noté le centre de prévision FOX.

Jusqu’à présent, il semble que les impacts se limiteront en grande partie aux routes glissantes et à l’accumulation de glace sur les surfaces surélevées, mais des pannes de courant sporadiques ne peuvent être exclues.

L’air plus froid dans la région permettra également à la neige d’éclater sur une grande partie du Wisconsin, du Michigan et de l’est des Grands Lacs.

Le centre de prévision FOX a déclaré que quelques averses rapides de fortes chutes de neige sont possibles mardi matin, mais que les impacts devraient rester faibles avant que les conditions ne s’améliorent mardi soir.