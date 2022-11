Une dangereuse tempête de neige à effet de lac recouvre Buffalo, dans l’ouest de New York

Une dangereuse tempête de neige à effet de lac a paralysé certaines parties de l’ouest et du nord de New York vendredi, avec près de 0,61 mètre de neige déjà au sol à certains endroits en milieu de matinée et peut-être beaucoup plus en cours de route.

La gravité de la tempête variait considérablement en raison des particularités des tempêtes à effet de lac, qui sont causées par des vents glaciaux ramassant l’humidité des lacs plus chauds et déversant de la neige en bandes étroites.

Les résidents de certaines parties de Buffalo se sont réveillés avec de la neige abondante, ponctuée de coups de tonnerre occasionnels, alors qu’à quelques kilomètres au nord, seuls quelques centimètres étaient tombés pendant la nuit et qu’il y avait des taches de ciel bleu.

Les pires chutes de neige jusqu’à présent se sont produites au sud de la ville. Le Service météorologique national a signalé plus de 2 pieds de neige à de nombreux endroits le long de l’extrémité est du lac Érié, avec des bandes de précipitations plus fortes apportant près de 34 pouces (86 cm) à Hambourg, New York.

Les écoles ont été fermées. Les gares Amtrak de Buffalo, Niagara Falls et Depew ont fermé jeudi et resteront fermées vendredi. De nombreux vols à destination et en provenance de l’aéroport international de Buffalo Niagara ont été annulés.

Avant même que la neige ne commence à tomber, la NFL a annoncé qu’elle déplacerait le match à domicile des Buffalo Bills contre les Browns de Cleveland à Detroit. Orchard Park, où les équipes jouent, avait vu 2 pieds (61 cm) tomber vendredi en milieu de matinée.

Une voiture transportant une équipe de reportage télévisé sur la tempête s’est coincée tôt vendredi et a dû être poussée hors de la neige par des spectateurs, a déclaré la journaliste du WGRZ, Alexandra Rios, sur Twitter.

“Notre voiture s’est coincée après notre prise de vue en direct de 4h30”, Rios tweeté. “Puis, à un moment donné, environ 6 personnes se sont réunies pour nous aider.” Elle a dit qu’ils lui avaient dit que les habitants de Buffalo “se réunissent toujours quand quelqu’un est dans le besoin”.

La gouverneure de New York, Kathy Hochul, a déclaré jeudi l’état d’urgence pour certaines parties de l’ouest de New York, y compris les communautés situées le long des extrémités est du lac Érié et du lac Ontario. L’état d’urgence de Hochul couvre 11 comtés, la circulation des camions commerciaux étant interdite sur un tronçon de l’Interstate 90.

L’exécutif du comté d’Erie, Mark Poloncarz, a émis une interdiction de conduire à partir de jeudi soir, bien qu’elle ait été rétrogradée à un avis pour la ville de Buffalo vendredi. Les chutes de neige les plus intenses devaient durer jusqu’à vendredi soir, avec d’autres tombant de samedi à dimanche.

Le service météorologique a également mis en garde contre des accumulations de 2 pieds (0,6 mètre) ou plus de neige dans le nord de New York sur le bord est du lac Ontario et dans certaines parties du nord du Michigan jusqu’à dimanche. Certaines parties de la Pennsylvanie voyaient également des accumulations de neige à effet de lac.

Buffalo a l’expérience de tempêtes de neige dramatiques à effet de lac, à peine pires que celle qui a frappé en novembre 2014. Cette tempête épique a déversé sept pieds de neige sur certaines communautés pendant trois jours, effondrant des toits et piégeant des automobilistes dans plus de 100 véhicules au bord d’un lac. tronçon de la New York State Thruway.

—Carolyn Thompson, Associated Press

Changements climatiquestempête de neige