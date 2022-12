Une dame réconforte sa fille pendant une crise d’angoisse, Internet salue le geste

Des épisodes d’anxiété ou de panique peuvent survenir à tout moment. Ceux qui sont sensibles à ces épisodes vivent continuellement dans la peur d’en vivre un. C’est sans aucun doute la pire expérience que l’on puisse avoir. Malheureusement, la population au sens large n’est pas au courant de ces événements et les rejette généralement, ne prêtant pas suffisamment attention à la personne qui souffre.

Une vidéo récemment devenue virale sur Twitter montre une mère réconfortant sa fille lors d’une crise d’angoisse. La jeune fille est vue allongée sur le sol devant son garage lorsque sa mère arrive dans une voiture noire. Sans réfléchir, la mère sort de sa voiture, s’approche de sa fille et s’assied à côté d’elle sur le béton. La mère tient les mains de sa fille et s’allonge silencieusement sous la pluie.

L’utilisateur de Twitter Tansu Yegen a partagé la vidéo avec une légende qui disait: «La fille en bleu souffrait d’anxiété. Elle a appelé sa mère, qui est arrivée pour la trouver allongée sous la pluie dans l’allée. Au lieu de s’énerver, elle s’assoit, prend la main de sa fille et s’allonge avec lui jusqu’à ce que son anxiété s’apaise.

Plus de 3,4 millions de personnes ont regardé la vidéo, et elle a gagné plus de 1 lakh 8 000 likes et 10 600 retweets. Les gens ont félicité la mère pour avoir soutenu sa fille pendant une phase aussi difficile. Beaucoup d’autres ont commenté à quel point il était important de voir les parents souligner les problèmes de santé mentale.

Un utilisateur a commenté: “Rencontrer quelqu’un là où il se trouve est le plus important.”

Un autre utilisateur a écrit : “L’amour d’une mère est beau.”

“Parfois, pour trouver un peu de paix, nous avons juste besoin du soutien d’une personne qui est prête à être là avec nous dans notre silence”, a également souligné un utilisateur.

Les gens ont commencé à reconnaître la gravité des crises d’anxiété et de panique au cours des dernières années grâce à plusieurs programmes de sensibilisation.

