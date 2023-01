Une dame allemande qui a maintenu -23 degrés Celsius trouve les hivers froids de Mumbai, les Mumbaikars sont maintenant soulagés

C’est un débat sans fin que l’hiver de Mumbai n’est rien devant celui de Delhi. Alors que les Mumbaikars ne s’arrêtent pas de frissonner par une météo jugée “insupportable” pour eux, les Delhiites viennent d’échapper à des températures glaciales qui sont même descendues à 1°C début janvier. Cependant, une femme allemande, qui a bravé -23 degrés Celsius, a partagé comment elle trouve le froid hivernal de Mumbai qui a fait lever les sourcils sur Twitter et comment !

L’utilisateur de Twitter, Simi, a posté comment elle était enveloppée de laine à Mumbai même après avoir subi -23 degrés Celsius. Assise dans sa maison de Mumbai avec le climatiseur et le ventilateur éteints, Simi a révélé qu’elle ne pouvait pas le supporter sans s’envelopper de vêtements chauds en laine. “Je suis Allemand. J’ai bravé des hivers à -23° Celsius. Pourtant, je suis assis à Mumbai avec la climatisation et le ventilateur éteints enveloppés dans une écharpe en laine mérinos Kilmora… est-ce que je tombe encore malade ou qu’est-ce que c’est ? elle a écrit sur le site de micro-blogging.

En un rien de temps, les Mumbaikars se sont précipités sur la plate-forme après que quelqu’un (sinon tout le monde) ait compris ce qu’ils ressentaient réellement à propos des hivers à Mumbai. Mieux vaut tard que jamais, hein ? Bien sûr!

«Nous n’avons pas de chauffage interne en Inde, donc beaucoup de gens qui sont habitués à des hivers beaucoup plus froids en Occident, ont froid ici. Delhi est pire ! a écrit un utilisateur tandis qu’un autre a répondu: “J’ai des chaussettes et un châle pour la tête, un autre pour les jambes et je suis sous une couette.”

Certains ont même essayé d’expliquer la raison pour laquelle Simi faisait face à la situation alors que l’un d’eux a commenté : “C’est la pollution qui s’ajoute au climat. Cela affecte le plus les allergies au pollen. Pour moi, quand je suis en Europe avec des degrés négatifs, je vais parfaitement bien, même pas un seul éternuement ou rhume ! Mais pour moi, Bengaluru à 15 degrés, c’est comme 2 degrés. C’est donc courant qu’il faudra adopter. “Nous n’avons pas beaucoup d’isolation – rétention de chaleur dans les pièces / maisons et presque pas de climatisation à cycle inversé, couplée à la poussière, au pollen et aux vents, et cela vous assure une sensation de froid”, a déclaré le quatrième utilisateur.

À ne pas manquer, les Delhiites ont également commencé à la fouiller en soulignant les conditions météorologiques difficiles dans la capitale nationale.

