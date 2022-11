Une cycliste trans prend la première place d’une course féminine aux États-Unis

Austin Killips a remporté la division féminine d’une compétition de premier plan

Austin Killips, 26 ans, une cycliste américaine née homme mais qui est depuis devenue une femme, a pris la première place le week-end dernier dans la division élite féminine au Verge Northampton International Cyclocross dans le Massachusetts.

Killips a triomphé avec un temps de 50:25, une seconde d’avance sur sa compatriote Ava Holmgren. Lizzy Gunwales est arrivée en troisième position avec un temps de 50:31 dans l’épreuve, qui comprend un mélange de cyclisme sur route et hors route ainsi que divers obstacles et défis techniques.

Cela survient des mois après que l’Union Cycliste Internationale (UCI) a modifié son règlement pour les athlètes transgenres afin d’obliger les candidats à afficher des niveaux réduits de testostérone pendant une période de 24 mois, soit 12 mois de plus que les directives précédentes demandées.

L’UCI a également abaissé la quantité autorisée de taux plasmatique de testostérone chez ses athlètes transgenres, ce qui, selon eux, l’aligne sur le “niveau maximal de testostérone trouvé dans 99,99% de la population féminine.”

Les archives en ligne suggèrent que Killips est arrivée en première position dans 17 des 57 courses auxquelles elle était éligible. Elle s’est également classée dans la première moitié de 47 courses au cours des trois dernières années.

Il a déjà été suggéré que le succès de Killips est dû à son approche analytique du sport plutôt qu’à des avantages physiques perçus.

“J’aborde le sport scientifiquement. je suis étudiant en sport“, a déclaré Killips.

“Vous devez avoir une affinité et une passion pour passer autant de temps à regarder des courses et à analyser. L’observation est une partie importante de l’amélioration. Il existe de nombreuses ressources comme les aperçus de cours et des années de couverture de la course.”

Aujourd’hui, au Northampton International Cyclocross Day 1, Austin Killips a remporté la victoire dans le peloton féminin d’élite#SaveWomensSports pic.twitter.com/qBztktJLp4 — 🚲 (@i_heart__bikes) 12 novembre 2022

De plus, Killips ajoute qu’elle a reçu un soutien important de ses pairs dans le sport et dit qu’elle est fière d’aider à faire progresser le sport pour toutes les femmes, quelle que soit leur identité de genre.

“Je n’ai pas beaucoup couru à l’étranger, donc mon expérience se situe principalement sur la scène nationale,” dit-elle.

“Nous avons un fort sentiment de communauté et de solidarité dans le peloton professionnel américain. Les courses de vélo sont donc très petites aux États-Unis et avec beaucoup de chevauchement entre la route et le peloton de cyclocross. Je ressens la solidarité entre nous tous pour faire progresser le sport au féminin, qu’il s’agisse de femmes trans ou non.”

Killips a ajouté qu’il reste une opposition importante aux athlètes transgenres dans diverses disciplines – quelque chose qu’elle prétend être un peu plus qu’une guerre culturelle à motivation politique.

“C’est la moitié du pays qui est maintenant impliquée dans cette guerre culturelle. C’est une question brûlante dans la politique de droite. En pensant en termes de politique, il est difficile de comprendre comment un boycott entraînera un changement,” dit-elle.

“Je ne suis pas une militante mais je ne peux pas me dissocier de mon identité et de la façon dont je serai perçue par les autres. Il y a des athlètes trans et des gens avec qui je me connecte. Il y a des gens qui viennent me voir en me disant que ce que je fais a du sens et compte pour eux.”