Une cyberattaque met en lumière l’état précaire de la vie privée des étudiants

Le site de la société indique que ses services atteignent plus de 17 millions d’élèves dans 5 200 districts scolaires. Les produits populaires incluent un système de prise de présence et un carnet de notes en ligne ainsi qu’une plate-forme scolaire, appelée eduCLIMBER, qui permet aux éducateurs d’enregistrer le «comportement socio-émotionnel» des élèves et de coder les enfants en vert («sur la bonne voie») ou rouge (“pas sur la bonne voie”).

Actualisé 29 juillet 2022, 16 h 32 HE

Illuminate a promu sa cybersécurité. En 2016, la société a annoncé qu’elle avait signé l’engagement de l’industrie de montrer son «soutien à la protection» des données des étudiants.

Des inquiétudes concernant une cyberattaque sont apparues en janvier après que certains enseignants des écoles de la ville de New York ont ​​​​découvert que leurs systèmes d’assiduité et de carnets de notes en ligne avaient cessé de fonctionner. Illuminate a déclaré avoir temporairement mis ces systèmes hors ligne après avoir pris connaissance d’une “activité suspecte” sur une partie de son réseau.

Le 25 mars, Illuminate a informé le district que certaines bases de données de l’entreprise avaient fait l’objet d’un accès non autorisé, a déclaré Nathaniel Styer, attaché de presse des écoles publiques de New York. L’incident, a-t-il dit, a touché environ 800 000 élèves actuels et anciens dans environ 700 écoles locales.

Pour les élèves de New York concernés, les données comprenaient les noms et prénoms, le nom de l’école et le numéro d’identification de l’élève ainsi qu’au moins deux des éléments suivants : date de naissance, sexe, race ou origine ethnique, langue maternelle et informations sur la classe comme le nom de l’enseignant. Dans certains cas, le statut d’invalidité des élèves — c’est-à-dire, qu’ils aient reçu ou non des services d’éducation spécialisée — a également été touché.