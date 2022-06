Une cyberattaque frappe la Lituanie après une querelle de sanctions avec la Russie

VILNIUS, Lituanie (AP) – Une cyberattaque a temporairement mis hors service des sites Web publics et privés en Lituanie, a déclaré lundi le ministre de la Défense du pays, un groupe de pirates informatiques pro-Moscou en revendiquant la responsabilité.

Une attaque par déni de service distribué (DDOS) a ciblé un réseau de données national sécurisé. L’Inspection nationale des impôts et le Département des migrations faisaient également partie des organismes publics contraints de suspendre les services en ligne pendant plusieurs heures. Ils sont revenus en ligne plus tard le même jour.

L’incident est survenu une semaine après que des responsables russes ont menacé de riposter parce que la Lituanie avait restreint le transit d’acier et de métaux ferreux en vertu des sanctions de l’UE. L’interdiction des marchandises sous sanctions de l’Union européenne a été annoncée par les autorités lituaniennes au début du mois et a provoqué une vague de répliques en colère de Moscou, le Kremlin dénonçant cette décision comme étant sans précédent et illégale.

Moscou a accusé la Lituanie et l’UE de violer les accords internationaux, menaçant une réponse “non diplomatique”. Les autorités locales lituaniennes avaient averti que des cyberattaques étaient susceptibles de suivre.

Le ministère n’a pas nommé les pirates mais le Baltic News Service a déclaré que le groupe pro-Kremlin “Killnet” avait revendiqué l’attaque.

The Associated Press