Une cyberattaque ferme le box-office du Met Opera, mais le spectacle continue

“Chaque organisation doit se soucier de la cybersécurité, même les organisations culturelles comme le Met”, a déclaré Cappos. Cette attaque, a-t-il ajouté, a souligné que “personne n’est en sécurité”.

Le Met – qui n’a jamais manqué un rideau l’année dernière, même lorsque la variante Omicron a fermé de larges pans de Broadway, des spectacles de danse et des concerts – a réussi à poursuivre toutes ses performances grâce à la cyberattaque actuelle, mettant en scène «Rigoletto» et «Aida» de Verdi. » et sa nouvelle production de « The Hours » de Kevin Puts, avec Renée Fleming, Kelli O’Hara et Joyce DiDonato, qui a été diffusée simultanément comme prévu dans les cinémas du monde entier samedi dans le cadre de la série Met’s Live in HD.

Avec la guerre qui fait rage en Europe, l’inflation record et les effets persistants de la pandémie, les institutions culturelles du monde entier, y compris le Met, connaissent des difficultés économiques. Mais Gelb a déclaré que le Met était résilient.

“Nos vies ont été bouleversées”, a-t-il ajouté. “Mais on s’en sortira.”

Les spectateurs qui se sont rendus au Met mardi soir ont été transportés dans une grande vision lyrique de l’Égypte ancienne, avec des airs et des chœurs en plein essor racontant une histoire d’amour condamné et de loyautés divisées. Un voleur de scène était un poney indiscipliné nommé Sandy qui a tapé du pied et secoué la tête de manière agressive pendant la scène triomphale plus grande que nature, provoquant des rires nerveux de la part du public.

Le public a pu oublier, au moins temporairement, qu’il se trouvait au centre d’un opéra assiégé.