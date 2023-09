Une cyberattaque compromet les données personnelles des policiers britanniques lors d’une deuxième faille de sécurité majeure

Les données personnelles de milliers de policiers et d’employés de la police du Grand Manchester ont été piratées par une entreprise qui fabrique des cartes d’identité, la deuxième cyberattaque de ce type à affecter une importante force de police britannique en moins d’un mois.

Des détails sur les badges d’identité et les cartes de mandat, notamment les noms, photos et numéros d’identité ou numéros de collier de police, ont été volés lors de l’attaque au ransomware, a annoncé jeudi la police du Grand Manchester. Le fournisseur tiers n’a pas été identifié.

La force a déclaré qu’aucune adresse personnelle des agents ni aucune information financière sur les individus n’avaient été volées.

« Cela est traité extrêmement au sérieux, avec une enquête criminelle menée à l’échelle nationale sur l’attaque », a déclaré le chef de police adjoint Colin McFarlane dans un communiqué.

La National Crime Agency britannique mène l’enquête sur l’attaque au ransomware.

La fédération qui représente les officiers du Grand Manchester a déclaré qu’elle travaillait avec les forces de police pour limiter les dégâts.

« Nos collègues assument certains des rôles les plus difficiles et les plus dangereux imaginables pour arrêter les criminels et assurer la sécurité du public », a déclaré Mike Peake, président de la Fédération de police du Grand Manchester. « Le fait que des informations personnelles soient potentiellement divulguées dans le domaine public de cette manière – à la vue de tous – suscitera naturellement de l’inquiétude et de l’anxiété chez de nombreux agents. »

L’attaque fait suite à l’annonce du 26 août selon laquelle la police métropolitaine de Londres a subi une faille de sécurité similaire impliquant l’un de ses fournisseurs. Il a également signalé l’incident à l’Agence nationale contre la criminalité.

Ces violations font suite à un incident survenu en juillet au cours duquel le service de police d’Irlande du Nord a reconnu avoir publié par inadvertance des informations personnelles sur plus de 10 000 agents et membres du personnel en réponse à une demande d’accès à l’information.

Les responsables craignent que ces informations aient été obtenues par des dissidents de l’armée républicaine irlandaise, qui continuent de lancer des attaques occasionnelles contre la police, 25 ans après l’accord de paix en Irlande du Nord.