Une cuisine raffinée et des sports en salle pourraient s’installer dans le nouveau Tradition Entertainment District

La tradition à Port Sainte-Lucie pourrait bientôt devenir un « quartier de divertissement » rempli de restaurants raffinés, de vie nocturne, de commerces de détail et bien plus encore.

Ce mois-ci, les membres du conseil municipal de Port St. Lucie ont voté en faveur du lancement d’une négociation foncière avec Gustavo Lumer, un promoteur immobilier de Miami, pour le terrain de 100 000 acres situé entre Southwest Village Parkway et l’Interstate 95.

Le quartier, s’il est construit, serait situé au nord de l’entrepôt d’Amazon, près du centre de distribution Costco prévu.

“Avec autant de foyers venant dans la région, il y a un besoin de divertissement, un besoin d’endroits où se promener pour dîner”, a déclaré Lumer.

Lumer installe déjà quatre restaurants, dont Bonefish Grill, Outback Steakhouse et First Watch, sur le terrain vide près du Panda Express et Dunkin Donuts sur Southwest Village Parkway.

“Nous avons manqué de place”, a déclaré Lumer à Kate Hussey de WPTV. “Nous avons des restaurants plus grands qui veulent venir, plus d’investissements et du divertissement, des sports en salle.”

Le district coûterait environ 6,8 millions de dollars, que Lumer financerait. Il s’agit de l’une des nombreuses parcelles de terrain de cette région qui pourraient être développées et rapporteraient probablement des milliers, voire des millions de dollars au comté et à la ville.

“Cela va générer d’excellents emplois”, a déclaré Pete Tesch, directeur du conseil de développement économique du comté de St. Lucie. “Nous travaillons avec le promoteur sur son plan de site et son développement et nous envisagerons de réaliser une analyse détaillée de l’impact économique une fois que nous connaîtrons les investissements en capital, les emplois et les habitudes de consommation des consommateurs.”

Steven Widows, résident de Tradition, était ravi d’entendre parler des projets potentiels.

“Ce domaine connaît une croissance considérable, surtout ces dernières années, et il n’y a pas assez de divertissement pour ainsi dire”, dit Widows. a déclaré : « Je pense qu’avoir quelque chose de local serait intelligent. Peut-être un peu d’action nocturne, peut-être du shopping, une salle de cinéma, un endroit pour le petit-déjeuner, s’il vous plaît ?”

David Reeves, qui a récemment déménagé à Port Sainte-Lucie, a déclaré qu’il voyait à la fois des points positifs et des points négatifs dans le projet.

“C’est la façon dont on l’utilise, que ce soit pour le meilleur ou pour le pire”, a déclaré Reeves. “Avec le développement, il va y avoir plus de congestion, plus de monde, les routes vont être plus difficiles à parcourir.”

La résidente Trina Long, qui vit à Port Sainte-Lucie depuis 1999, a déclaré qu’elle craignait que le développement supplémentaire n’entraîne davantage de congestion et de confusion.

“Les maisons se construisent si vite que les gens arrivent et ils n’arrivent pas à suivre”, a déclaré Long. “C’est tellement encombré et bondé que ce qui était autrefois un trajet de 5 à 10 minutes en voiture peut désormais prendre 15 ou 20 minutes.”

Lumer a répondu à ces préoccupations et a déclaré qu’il avait pris en compte le trafic avant de planifier le projet.

Il a déclaré à Kate Hussey de WPTV qu’il avait choisi en partie l’emplacement du quartier en raison de son infrastructure actuelle, et non malgré.

“C’est une entrée et une sortie faciles”, a déclaré Lumer, de Village Parkway. “Nous allons construire suffisamment de places de stationnement pour tout le monde afin qu’il y ait suffisamment d’espace et que nous ne créions pas d’embouteillages.

“Donc, vous ne prévoyez aucune sauvegarde qui serait provoquée par un projet comme celui-ci ?” » demanda Hussey.

“Non, je ne pense pas”, répondit Lumer.

WPTV a contacté la ville de Port St. Lucie, qui a refusé de commenter puisqu’aucun plan de projet officiel n’a été soumis.

Cependant, lors de la réunion de la ville plus tôt ce mois-ci, la maire Shannon Martin a déclaré que le plan s’inscrivait dans le plan directeur de la ville de 2018.

N’oubliez pas que rien n’est encore approuvé, à part que la ville aille de l’avant pour négocier une éventuelle vente de terrain.

Si cela se concrétise, Lumer a déclaré que la prochaine étape serait le développement.

