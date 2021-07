Une cuillère à 90 Paisa vendue pour 2 Lakhs lors d’une vente aux enchères en ligne à Londres

À Londres, une personne a acheté une vieille cuillère froissée dans un vide-grenier dans la rue et l’a vendue 12 000 fois plus que sa valeur lors d’une vente aux enchères. Selon un reportage du tabloïd britannique The Sun, l’homme sans nom s’est rendu compte au premier coup d’œil que la cuillère à l’aspect battu était unique. La personne a acheté l’ancienne cuillère pour 90 paise malgré son apparence écrasée et tordue, pensant qu’il pourrait s’agir d’une pièce antique.

Plus tard, l’homme s’est approché des Lawrences Auctioneers, de Crewkerne, Somerset et a enregistré la cuillère pour la vente aux enchères. Il attendait la confirmation des commissaires-priseurs Lawrences. Pendant ce temps, Alex Butcher, expert en argent de Lawrences Auctioneers, a examiné la cuillère de 5 pouces et a découvert qu’il s’agissait d’une cuillère en argent datant de la fin du XIIIe siècle. Il a mis une valeur de Rs 51,712 par une estimation prudente.

Après cela, la cuillère a été mise aux enchères en ligne et son offre a progressivement augmenté dans la vente aux enchères. Des lakhs de roupies ont été offerts pour la cuillère. À la fin de l’enchère, la cuillère a finalement été vendue pour Rs 197 000. Avec les taxes et les frais supplémentaires ajoutés, la valeur de la cuillère antique a franchi Rs 2 lakh. En parlant de la cuillère, Butcher a déclaré: « Le trouveur n’est pas un marchand d’argent mais quelqu’un qui va aux vide-greniers comme passe-temps, a clairement un bon œil. »

« Le vendeur m’a écrit un charmant e-mail disant qu’il regardait la vente en ligne avec sa fille et qu’il ne pouvait pas le croire », a-t-il ajouté.

