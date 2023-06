Une crue éclair dans l’Himachal Pradesh laisse plus de 200 touristes et des habitants bloqués

Une crue éclair a frappé la région de Bagipul, dans le district de Mandi, dans l’Himachal Pradesh, avec plus de 200 personnes, dont des touristes et des habitants, bloquées, a annoncé dimanche la police.

Sanjeev Sood, DSP Padhar, police du district de Mandi, a déclaré à l’ANI : « Une inondation éclair a frappé la région de Bagipul du district de Mandi, près du lac Prashar, avec plus de 200 personnes, dont des touristes et des habitants, bloquées près du pont Baggi sur Mandi Prashar Road. »

Le DSP Sood a en outre déclaré que les personnes étaient évacuées vers des endroits plus sûrs de la région.

La police de Mandi a informé que la route menant à Parashar devant Kamand avait été fermée en raison d’une inondation après une averse autour du pont de Baghi à Mandi.

La police a ajouté qu’un bus d’étudiants de Chamba et de nombreux véhicules qui revenaient de Parashar se sont retrouvés coincés. « Des installations ont été aménagées pour leur nuitée car il n’y a aucune possibilité d’ouverture de la route ce soir », a déclaré la police.

Pendant ce temps, des glissements de terrain se sont produits à de nombreux endroits entre Charmile et Satmile sur Pandoh-Mandi NH dans l’État.

La police a informé que la route nationale a été fermée et mettra du temps à s’ouvrir.

« Les petits véhicules de Kullu passent par Chail Chowk de Pandoh vers Sunder Nagar Chandigarh jusqu’à Ner Chowk », ont informé les responsables.

La police a en outre déclaré que la route Mandi-Kullu via Katola, fermée en raison d’un important glissement de terrain près de Kamand, devrait rouvrir demain.

« La route Mandi-Kullu via Katola est fermée en raison d’un important glissement de terrain près de Kamand, elle devrait rouvrir demain et il n’y aura pas de travaux la nuit. Environ 25 à 30 véhicules sont bloqués entre cet endroit et un autre endroit à cause du glissement de terrain derrière eux aussi. Des dispositions sont prises pour que les gens restent, et des efforts sont faits pour nettoyer les débris du jour au lendemain », a ajouté la police de Mandi.

Plusieurs parties de la ville de Kangra dans l’Himachal ont été confrontées à l’engorgement suite à des pluies incessantes.

Pendant ce temps, la police de Mandi a publié un avis informant que des conditions météorologiques extrêmes avec des pluies continues et des crues soudaines à Khoti Nala près d’Aut ont bloqué la route nationale Mandi-Kullu.

« Les itinéraires alternatifs vers cette autoroute sont également bloqués. L’autoroute Mandi-Joginder Nagar est également fermée. Il est conseillé au grand public/touristes empruntant ces autoroutes de ne pas rester sur les routes adjacentes aux montagnes car il existe un risque élevé de éboulement », a indiqué la police dans le communiqué.

Selon le communiqué, l’autoroute sera probablement ouverte demain. Il est conseillé aux personnes coincées de chaque côté de faire demi-tour et de prendre les dispositions nécessaires pour passer la nuit dans les villes voisines.

Plus tôt dimanche, le Département météorologique indien (IMD) de l’Himachal Pradesh a émis un avertissement de risque d’inondation soudaine pendant 24 heures.

De plus, l’IMD a également émis un avertissement météorologique pour l’État pour les cinq prochains jours.

« De fortes pluies, des orages et des éclairs sont probables dans des endroits isolés au-dessus des plaines et des collines basses et moyennes les 25 et 26 juin. Des inondations soudaines sont susceptibles de se produire dans les districts de Kangra, Mandi et Solan, des embouteillages, une mauvaise visibilité et des alimentation électrique », a indiqué le service météorologique.

Conseillant aux agriculteurs de prendre des dispositions adéquates pour éviter les conséquences de la pluie, il a ajouté : « Des dommages peuvent survenir aux cultures sur pied, aux plantes fruitières et aux jeunes plants. Il est conseillé aux agriculteurs de prendre des dispositions adéquates pour éviter l’impact direct de la pluie, du tonnerre et de la foudre sur le nouvelles plantes. Il est conseillé aux agriculteurs de reprogrammer les pulvérisations d’insecticides ».

De manière significative, les pluies incessantes des dernières 24 heures ont causé d’importants dégâts dans plusieurs parties de Mandi. Plusieurs véhicules ont été emportés par une crue soudaine dans un ruisseau à Janjheli dans le district de Mandi.

En outre, le niveau d’eau de la rivière Beas qui traverse Mandi a augmenté en raison des pluies continues dans les zones vallonnées. Au cours des dernières 24 heures, Mandi a reçu 64,4 mm de pluie.

D’autres parties de l’État ont également été témoins de dégâts massifs dus aux fortes pluies. La capitale, Shimla, a signalé une averse au milieu des pluies intenses.

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)