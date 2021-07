Une croix gammée dans l’ascenseur du département d’État suscite des condamnations de Blinken, Israël — RT USA News

Après que ce qui ressemblait à un symbole nazi ait été retrouvé gravé dans le mur d’un ascenseur du département d’État à Washington, l’ambassadeur d’Israël aux États-Unis a dénoncé l’antisémitisme et le secrétaire d’État américain Antony Blinken l’a qualifié d’« odieux ».

« Malheureusement, tard hier, une croix gammée a été retrouvée sculptée dans un ascenseur de notre immeuble ici, au département d’État », La porte-parole adjointe Jalina Porter a déclaré aux journalistes mardi.

« Ce graffiti a été supprimé et l’incident fera l’objet d’une enquête », a-t-il ajouté. elle a ajouté.

Le symbole grossièrement sculpté a été découvert à l’intérieur de l’ascenseur 36 au siège du département d’État à Foggy Bottom lundi soir, a rapporté Axios mardi avec une photo exclusive. L’ascenseur se trouverait près du bureau de l’Envoyé spécial des États-Unis pour surveiller et combattre l’antisémitisme.

Blinken, qui est juif, est actuellement en voyage au Koweït et en Inde. Il a envoyé un courriel aux employés du département d’État mardi, appelant le « graffiti haineux » un douloureux rappel que « L’antisémitisme n’est pas une relique du passé.

« C’est toujours une force dans le monde, y compris près de chez nous. Et c’est odieux. Il n’a pas sa place aux États-Unis, au Département d’État ou ailleurs. Et nous devons être implacables pour nous lever et le rejeter », Blinken a écrit.

RUPTURE : Le secrétaire Blinken au personnel sur l’incident de la croix gammée : Cela nous rappelle que l’antisémitisme n’est pas une relique du passé. Il n’a pas sa place aux États-Unis, au département d’État ou ailleurs. À nos collègues juifs, sachez à quel point nous sommes reconnaissants pour votre service pic.twitter.com/aOuzVCxaoX – Barak Ravid (@BarakRavid) 27 juillet 2021

« Nous savons également, par notre propre histoire et par l’histoire d’autres nations, que l’antisémitisme va souvent de pair avec le racisme, le sexisme, l’homophobie, la xénophobie et d’autres haines. Aucune de ces idéologies ne devrait avoir sa place sur notre lieu de travail ou dans notre pays », ajouta le secrétaire.

Gilad Erdan, ambassadeur d’Israël aux États-Unis et à l’ONU, a également commenté la découverte, appelant la croix gammée du département d’État « un grave incident de vandalisme antisémite, qui montre une fois de plus que l’antisémitisme ne fait pas de distinction entre les Juifs en Israël et les Juifs en Amérique, et nuit non seulement à Israël mais au monde entier. »





Aussi sur rt.com

Compte à rebours pour Great Deplatforming partie 2? PayPal s’associe à ADL contre « l’extrémisme et la haine »







Selon Axios, l’ascenseur défiguré « soulève des questions troublantes sur la sécurité » au Département d’Etat. Tous les ascenseurs à l’intérieur du complexe sont à l’intérieur du périmètre sécurisé, couverts par des caméras et des gardes en uniforme. Il y a moins d’employés dans les locaux que d’habitude, car de nombreux employés du département d’État continuent de travailler à domicile en raison de la pandémie de coronavirus. Tout sous-traitant extérieur autorisé à accéder est censé être contrôlé par le service de sécurité diplomatique. Tout cela devrait permettre d’identifier facilement le coupable, même si cela ne s’est pas encore produit.

Plus tôt ce mois-ci, des responsables du département d’État ont déclaré que le président Joe Biden avait l’intention de nommer un ambassadeur à temps plein au poste d’envoyé à l’antisémitisme, actuellement géré par Kara McDonald, sous-secrétaire d’État adjointe à la démocratie, aux droits de l’homme et au travail.

Des groupes juifs ont également fait pression sur la Maison Blanche pour une réponse plus forte aux attaques antisémites aux États-Unis, qu’ils ont liées aux récentes violences en Israël et à Gaza.





Aussi sur rt.com

Un étudiant noir qui a simulé des graffitis « suprémacistes blancs » et antisémites sur le campus, déclenchant des manifestations, suspendu de l’Albion College







Vous pensez que vos amis seraient intéressés ? Partagez cette histoire !