Une croisière mondiale de trois ans devrait naviguer à un prix plus élevé

Navire de croisière MV Lara Avec l’aimable autorisation de Miray Cruises

Une offre unique de croisière autour du monde pendant trois ans – qui semblait risquer de s’échouer plus tôt cette année – se vante désormais d’un navire plus grand. Mais le des prix sont également plus élevés. Et certains passagers qui ont déjà réservé des couchettes sur la croisière de 130 000 milles qui doit naviguer en novembre – ainsi que des passagers potentiels – ont déclaré à CNBC qu’ils s’inquiétaient d’une autre nouvelle ride dans l’argumentaire de vente : l’exigence qu’ils montent à bord du navire MV Lara dans un port en dehors des États-Unis. Cette exigence permettrait Croisières La Vie en Meret sa société mère Miray Cruises, évitent de payer une caution de bonne exécution exigée par la Federal Maritime Commission pour les navires de croisière embarquant des passagers dans les ports américains. Ces obligations remboursent les passagers embarquant aux États-Unis si les croisiéristes ne parviennent pas à effectuer les voyages réservés. En mars, Life at Sea proposait à l’origine ce qu’elle appelait la « première – et la seule – croisière de trois ans au monde » à bord du navire précédent, le MV Gemini. Les prix ont commencé à 29 999 $ par an pour les personnes partageant une cabine intérieure pour la croisière, atteignant près de 109 999 $ par an pour une suite plus grande, Gemini devant visiter 375 ports dans 135 pays et sept continents après avoir mis les voiles le 1er novembre. Gemini avait pouvant accueillir jusqu’à 1 074 passagers. Deux mois plus tard, les clients qui s’étaient inscrits pour le voyage ont été surpris d’apprendre que Mikael Petterson, alors directeur général de Life at Sea, et le reste de son équipe avaient quitté la filiale de Miray au milieu d’un différend sur la qualification du Gemini. pour gérer le voyage, et le statut d’un lien FMC. Petterson a informé les abonnés Facebook du voyage en mai qu’il pensait que le Gemini « n’était absolument pas en état de naviguer et ne terminerait jamais une croisière autour du monde ». « J’ai décidé de rembourser à tout le monde leurs dépôts par carte de crédit il y a 3 semaines », a écrit Petterson dans un message public sur Facebook. Les commentaires de Petterson ont consterné de nombreuses personnes qui s’étaient inscrites pour le voyage, y compris un homme qui avait entamé le processus de vente de sa maison pour le payer. Barbara, une résidente de Floride qui avait déposé un acompte pour la croisière, a renoncé au voyage en mai, à l’instar d’un certain nombre d’autres passagers. Elle a demandé que son nom de famille ne soit pas utilisé dans cet article en raison de problèmes de confidentialité. « Plutôt risqué pour moi », a déclaré Barbara, lorsqu’on lui a demandé pourquoi elle s’était retirée. Elle a dit qu’elle avait réservé une nouvelle croisière de trois ans avec Victoria Cruises, à bord du Majestic. À l’époque, Miray Cruises a contesté la caractérisation de Gemini par Petterson et a également juré que le voyage se déroulerait comme prévu, bien qu’il ne soit pas clair si cela impliquerait Gemini ou un autre navire.

Vue d’une cabine à bord du navire de croisière MV Lara. Avec l’aimable autorisation de Miray Cruises

Miray Cruises a également poursuivi Petterson devant un tribunal de l’État de Floride pour des allégations de diffamation et d’ingérence dans les relations commerciales. Petterson, qui combat ces poursuites civiles, a refusé de commenter CNBC. « Le commentaire non navigable n’a jamais eu de validité », a déclaré à CNBC la PDG de Miray, Kendra Holmes. « Le MV Gemini a toujours été considéré comme en état de naviguer, comme en témoigne le [Passenger Ship Safety Certificate] certification, qui est délivrée après des inspections par la société de classe « , a-t-elle déclaré. « La semaine dernière, le Gemini a été inspecté comme prévu et la certification PSSC a été renouvelée. » Malgré cela, Miray Cruises n’utilise pas le Gemini, déclarant récemment à ses clients que la société les mettrait à la place sur le Lara, qui peut accueillir 1 250 passagers. Miray a déclaré qu’il offrait 85% des couchettes disponibles du navire « afin que nos résidents se sentent à l’aise et puissent profiter de tous les espaces publics sans se sentir surpeuplés », a déclaré Holmes. « Peu de temps après avoir annoncé en mars un accueil positif sans précédent, nous savions que nous devions acquérir un navire plus grand pour répondre à la forte demande pour notre voyage », a-t-elle déclaré. Holmes a déclaré que les passagers qui avaient initialement réservé des voyages lorsque le Gemini était le navire prévu pour être utilisés « ont été convertis en MV Lara au prix qu’ils avaient initialement enfermé dans leur cabine ». Mais, a-t-elle ajouté, « comme pour tout voyage, les prix augmentent à un rythme régulier et donc plus tôt les résidents réservent le voyage avec nous, plus le prix sera bas ».

Combien en plus

Shirene Thomas, une résidente de Caroline du Nord qui a réservé, a passé une croisière Life at Sea de trois ans, opérée par Miray Cruise Source : Shirene Thomas

À partir de maintenant, Miray offrait une couchette aux personnes qui partageraient une cabine intérieure pour 38 513 $, une augmentation de plus de 28 % du prix de cette option à bord de Gemini. Les cabines extérieures et les cabines avec balcon ont également augmenté de prix. Une femme qui a réservé une place à bord de Gemini il y a des mois au prix initial proposé, Shirene Thomas, a déclaré à CNBC qu’elle était en train d’effectuer ses derniers paiements pour la croisière maintenant que Lara sera le navire. Thomas, de Wilmington, en Caroline du Nord, a puisé dans son argent de retraite pour payer le voyage et a vendu et donné la plupart de ses biens. Alors qu’elle a failli abandonner le voyage après une controverse sur le projet initial d’utiliser le Gemini pour la croisière, Thomas est désormais engagé dans le voyage. Thomas, qui est dans la cinquantaine, est retraitée d’une carrière dans les services sociaux et a été une passionnée de voyages toute sa vie. Après l’université, elle a essayé une croisière pour ses premières vacances officielles et est depuis lors une accro des croisières. Bien qu’elle ait vécu ou visité près de 70 pays, beaucoup d’autres restent sur sa liste de choses à faire, et les 135 pays inclus dans cette aventure les toucheront tous, puis certains. « Je comprends que les turbulences liées au roulement du personnel en ont laissé certains naturellement nerveux, mais je pense que l’équipe de Life at Seas a été honnête, transparente et extrêmement communicative avec tout le monde à propos de la situation », a déclaré Thomas. « Ils ont organisé d’innombrables webinaires pour répondre aux questions et apaiser les craintes des gens et ont été très accessibles. » Bien qu’elle ne sache pas à quoi s’attendre pendant le voyage, elle a déclaré que « ces craintes sont éclipsées par l’excitation d’être une pionnière à bord de cette toute première aventure mondiale de résidence en mer ». Thomas a déclaré qu’elle était particulièrement « impatiente de participer au volontariat et aux opportunités humanitaires qui sont l’une des missions de Life at Seas ». Mais, étant donné l’absence d’un cautionnement d’exécution américain, elle utilise également sa carte de crédit pour effectuer les paiements de la croisière, espérant que cela lui fournira un recours pour récupérer son argent si la croisière est interrompue. « Je sais que rien n’est sûr à 100% », a déclaré Thomas. Mais, a-t-elle ajouté, « Tout indique la vraie affaire. » « J’espère qu’ils nous rendront notre argent si ça ne marche pas », a déclaré Thomas.

De Miami à Istanbul