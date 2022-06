Une critique du livre ‘A Woman’s Game’ de Suzanne Wrack

A tort ou à raison, le football féminin ne se limite pas au jeu. Pendant des décennies, le sport a été lié à des questions culturelles plus larges autour des droits et de l’équité des femmes. Qu’il s’agisse de la demande immédiate de commentaires des joueuses de football après la décision Dobbs de la Cour suprême ou de l’intérêt international suscité par le procès de l’équipe nationale féminine américaine contre US Soccer, le football féminin dans le monde est considéré comme un signe visible du progrès (ou absence) pour les femmes. En 2022, alors que le monde évolue rapidement de multiples façons, le sport lui-même reflète les bouleversements et les promesses de la société.

On peut m’accuser d’exagérer le rôle du jeu, mais c’est une prise similaire à celle que Suzanne Wrack prend dans son nouveau livre A Woman’s Game: The Rise, Fall, and Rise Again of Women’s Soccer. Le gardien L’écrivaine se charge d’écrire une revue de l’histoire du football féminin à la fois dans le paysage sportif et dans le cadre de changements sociétaux plus larges. L’examen de plus de 100 ans offre un aperçu complet de la façon dont le sport a construit les bases du succès, mais de ce qui doit changer pour qu’il puisse poursuivre sa croissance.

Le livre de Wrack se divise en trois parties : les premières années du football féminin où il s’est élevé, est tombé et a commencé à se reconstruire ; le jeu moderne et comment il est devenu un phénomène ; et les défis auxquels le sport sera confronté à l’avenir. Les lecteurs qui achètent la version américaine de ce livre peuvent être confus s’ils fondent leurs attentes sur la couverture publiée, qui montre bien en évidence les joueuses de l’équipe nationale féminine américaine. Bien que Wrack ait une connaissance approfondie du football mondial, elle est particulièrement expérimentée dans l’équipe nationale d’Angleterre, de sorte que le livre se concentre sur les Lionnes.

La première partie du livre est une revue du football féminin depuis ses débuts jusqu’au début des années 1990. Si vous n’êtes pas familier avec les Dick Kerr Ladies avant de lire ce livre, vous le serez certainement car elles obtiennent une attention majeure (à juste titre) dans cette section. Le livre comprend des descriptions grinçantes des premiers dirigeants du football sur les raisons pour lesquelles les femmes n’étaient pas bonnes pour le jeu, ce qui, de notre point de vue, est assez choquant. La section se termine par une description de la renaissance du jeu, y compris des tournois internationaux en Italie et en Asie et comment cela a relancé le sport au niveau international.

Le livre passe ensuite aux années 2000 et aux succès des tournois des années 2010, à commencer par les Jeux olympiques de Londres. Je pense qu’il y a une lacune majeure dans le livre, car les Coupes du monde des années 1990 et du début des années 2000 sont à peine mentionnées. En tant qu’Américain, j’ai probablement un parti pris implicite envers ces tournois avec leur importance pour notre jeu national, mais je pensais qu’ils auraient reçu plus de mentions que dans le livre. Cette section contient également de longues discussions sur les tendances internationales plus larges autour de l’égalité, ce qui rappelle que le football féminin est plus qu’un simple sport.

La dernière section est, je pense, la meilleure. Il examine le football féminin professionnel et local dans une ère post-COVID avec de plus grandes marques adoptant le sport. Wrack met en évidence certains des plus grands défis à la croissance continue, tels que la fréquentation, l’argent de l’entreprise et le fait d’être lié au jeu masculin. Elle ne prend aucun coup et n’épargne aucune grande marque, ce qui en fait l’une des discussions les plus honnêtes sur le jeu féminin que j’ai lues depuis un moment.

Comme mentionné, Wrack est l’un des journalistes les plus compétents sur le football féminin et cela se voit dans ce livre. Cela, plus son survol de certains moments historiques majeurs, signifie que ce livre n’est pas destiné aux personnes qui souhaitent une lecture historique directe. Ce livre est plutôt un bon examen du sport dans un contexte historique plus large et un regard sérieux sur l’avenir du football féminin. Je pense que le livre aurait bénéficié d’un contexte historique plus récent (si les années 1990 et le début des années 2000 comptent toujours comme récents), mais la plupart des lecteurs obtiendront toujours des informations et une appréciation importantes du livre.

