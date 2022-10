“Une crise vraiment alarmante”: la banque alimentaire d’Iqaluit nourrit désormais 500 personnes par jour, dont beaucoup d’enfants

Depuis mars, Rachel Blais surveille le nombre de personnes qui passent par la banque alimentaire d’Iqaluit pour un repas chaud augmenter.

En octobre de l’année dernière, le centre alimentaire communautaire de Qajuqturvik servait environ 150 repas par jour. Blais, directeur exécutif de la banque alimentaire, dit qu’ils servent maintenant plus de 500 personnes – bien au-delà de leur capacité.

“Il s’agit d’une augmentation très, très substantielle, et cela nous empêche de vraiment répondre non seulement à la quantité de la demande, mais aussi à la qualité de la nourriture que nous nous efforçons de fournir aux membres de notre communauté”, a déclaré Blais. .

Environ 7 400 personnes vivent dans la capitale du Nunavut, selon le dernier recensement fédéral. Blais a déclaré que bon nombre des personnes qui franchissent les portes de la banque alimentaire sont généralement des adultes célibataires, mais qu’ils voient maintenant d’autres groupes démographiques dans le mélange.

“Nous voyons des familles avec des enfants entrer dans le centre alimentaire, et nous voyons des enfants seuls entrer dans le centre alimentaire, ce que nous ne verrions pas habituellement”, a-t-elle déclaré.

L’extérieur du Qajuqturvik Community Food Centre, photographié en août 2022. (Sarah Krymalowski/CBC)

“C’est une crise vraiment alarmante dans notre communauté … et nous n’avons pas encore vu de réponse significative de la part de n’importe quel niveau de gouvernement pour faire face à cette crise.”

Partout au pays, le nombre de Canadiens qui ont accès aux banques alimentaires est plus élevé qu’il ne l’a jamais été. Banques alimentaires Canada dernier rapport estime que plus de 6 200 personnes dans les trois territoires ont accédé à leurs banques alimentaires locales en mars 2022 seulement, et près du tiers d’entre elles étaient des enfants.

“Nous assistons à la plus forte utilisation des banques alimentaires de l’histoire”, a déclaré Richard Matern, directeur de la recherche chez Banques alimentaires Canada.

Il a déclaré que le nombre de visites dans tout le pays avait atteint près de 1,5 million en mars, en hausse de 15% par rapport à mars 2021 et de 35% par rapport à mars 2019.

Richard Matern est directeur de la recherche à Banques alimentaires Canada. Il a déclaré que l’utilisation des banques alimentaires à travers le pays était plus élevée que par le passé. (Richard Matern)

“Nous n’avons pas vu d’augmentations comme celle-ci depuis les conséquences de la récession de 2008”, a-t-il déclaré.

Au cours des années précédentes, l’utilisation des banques alimentaires a généralement reflété les taux de chômage, note le rapport, mais cette année a défié cette tendance, avec des taux de chômage en chute libre et l’utilisation des banques alimentaires toujours en hausse – “Nous sommes en territoire inexploré en ce moment”, a déclaré Matern.

Matern a déclaré que l’augmentation de l’utilisation était due en grande partie à la fin des avantages de la pandémie et à l’augmentation de l’inflation. Pour les personnes qui s’en sortaient l’année dernière, ces deux facteurs les ont poussés à bout, a-t-il déclaré.

Matern a ajouté que ce qui se passe dans le Nord est une “version agrandie” de l’image pancanadienne, étant donné le coût de la vie plus élevé dans les communautés du Nord.

Blais a déclaré que le coût de la vie a également affecté les chasseurs du Nunavut. Elle demande aux gouvernements de soutenir les chasseurs, de les rémunérer pour leur travail et d’investir dans les infrastructures du Nord afin que les chasseurs aient plus de facilité à récolter des aliments traditionnels riches sur le plan nutritionnel pour leurs communautés.

“L’approche du gouvernement pour lutter contre l’insécurité alimentaire historiquement, depuis les années 1980, a été de s’appuyer sur des organisations caritatives alimentaires”, a-t-elle déclaré.

“Comme nous le voyons en ce moment avec ce démantèlement de l’industrie caritative alimentaire, ce n’est pas une approche durable et cela ne s’attaque pas à la racine du problème.”

L’insécurité alimentaire “n’est pas un problème alimentaire”, a-t-elle ajouté – elle existe parce que les gens n’ont pas assez de revenus pour se nourrir.

“Nous avons besoin de mesures politiques à tous les niveaux de gouvernement pour augmenter les revenus des gens afin de suivre le coût de la vie dans ce pays, en particulier ici dans le Nord”, a-t-elle déclaré.

“Nous avons des gens qui vivent bien en dessous du seuil de pauvreté partout au pays, mais dans le Nord, c’est un problème particulièrement grave.”