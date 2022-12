Une crise sur les routes américaines

Les États-Unis sont au milieu d’une crise de décès de piétons. En 2020, plus de 6 721 personnes ont été tuées en marchant, malgré une diminution spectaculaire du nombre de voitures sur la route en raison de la pandémie. En 2021, le problème s’est encore aggravé : 7 485 personnes ont été tuées – le plus grand nombre de décès de piétons en près de 40 ans, selon la Governor’s Highway Safety Association.

Les années pandémiques n’étaient pas des valeurs aberrantes, cependant. Les décès de piétons sont en augmentation depuis plus d’une décennie. De plus en plus, les États-Unis sont isolés, avec un taux global de mortalité routière supérieur de 50 % à celui des pays comparables d’Europe occidentale, du Canada, du Japon et de l’Australie. Selon l’Urban Institute, les Américains sont désormais près de trois fois plus susceptibles de mourir dans un accident de voiture que leurs homologues français.

Pourquoi les routes américaines deviennent-elles plus meurtrières ? Cette série du correspondant principal de Vox, Marin Cogan, explore cette question en profondeur. Cogan examine la route la plus dangereuse du pays pour explorer comment la conception des routes a créé des conditions dangereuses pour les piétons, comment l’augmentation du nombre de gros VUS et de camions met en danger les personnes à l’extérieur des véhicules, et examine les conditions culturelles qui nous ont conditionnés à considérer ces décès évitables comme inévitable. Ensemble, les pièces explorent l’impact d’une société construite autour des voitures et décrivent les mesures qui rendraient les rues américaines plus sûres pour tous.