Une crise mondiale de l’inflation – The New York Times

En Europe, l’offre a joué un rôle plus important. La guerre de cinq mois en Ukraine a été un choc plus direct pour l’Europe que pour le reste du monde, car elle a poussé le continent à essayer de mettre fin à sa dépendance vis-à-vis du pétrole et du gaz russes. Cela a provoqué le récent bond de l’inflation en Europe.

“Les États-Unis essaient de refroidir une économie en surchauffe”, m’a dit ma collègue Eshe Nelson, qui couvre l’économie depuis Londres. “Ce n’est tout simplement pas la situation en Europe.”

Que faire

Certaines des causes de l’inflation sont sous le contrôle des décideurs politiques. Les gouvernements peuvent réduire leurs propres dépenses pour réduire la demande. Les banques centrales peuvent augmenter les taux d’intérêt pour augmenter le coût d’emprunt et, par conséquent, faire baisser la demande, comme elles ont commencé à le faire aux États-Unis et en Europe. À plus long terme, les investissements dans, par exemple, l’énergie propre et le logement peuvent limiter l’impact des futures pénuries d’approvisionnement.

Mais d’autres causes échappent au contrôle des décideurs politiques. La Banque centrale européenne, qui définit la politique de 19 des 27 pays de l’UE, a reconnu qu’elle ne peut pas faire grand-chose pour lutter contre l’inflation causée par l’invasion de l’Ukraine par la Russie. “La guerre est évidemment quelque chose contre laquelle aucune banque centrale ne peut rien”, a déclaré Eshe.

Il en va largement de même pour la trajectoire de la pandémie, qui dépend désormais principalement de l’évolution de nouvelles variantes.

Tout cela met les décideurs dans une impasse : ils peuvent résoudre une partie du problème de l’inflation, mais pas la totalité. Cela limitera la mesure dans laquelle la politique peut réduire les hausses de prix dans les mois à venir.