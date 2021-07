Une crise d’expulsion historique pourrait arriver aux États-Unis dans quelques jours

La plupart des expulsions ont été interdites aux États-Unis depuis Septembre dernier, mais cette protection doit maintenant prendre fin dans quelques jours. En août, des millions de familles pourraient être chassées de chez elles.

La part des locataires adultes qui restent en retard sur leurs paiements de logement — environ 16% – a mis du temps à baisser. Les 45 milliards de dollars d’aide fédérale au loyer alloués par le Congrès pour faire face à la crise ont été douloureusement lents à atteindre les gens et la reprise économique a été inégale.

Le moratoire national sur les expulsions des Centers for Disease Control and Prevention a fait face à de nombreux défis juridiques et les propriétaires ont critiqué la politique, affirmant qu’ils ne pouvaient pas se permettre de loger des gens gratuitement ou d’assumer les arriérés de loyer massifs du pays, qui pourraient atteindre jusqu’à 70 milliards de dollars.

CNBC s’est entretenu cette semaine avec le principal expert du pays en matière d’expulsions, Emilie Benfer, sur ce que nous pouvons nous attendre à voir lorsque l’interdiction prendra fin le 31 juillet.

Benfer est professeur invité de droit et de santé publique à l’Université Wake Forest et président du groupe de travail de l’American Bar Association sur les expulsions. L’interview a été éditée et condensée pour plus de clarté.

CNBC : L’interdiction d’expulsion du CDC a été prolongée à plusieurs reprises. Y a-t-il une chance que cela se reproduise ?

Emilie Benfer: Des millions de familles sont confrontées à la perte de leur logement. Le Congrès pourrait ratifier le moratoire et donner à l’administration Biden le pouvoir de le prolonger, mais il semble qu’ils auraient besoin d’un certain nombre de républicains, et ce soutien n’est tout simplement pas là.

CNBC : Combien de familles pourraient être expulsées en août ?

CE: J’ai consulté le Centre sur les priorités budgétaires et politiques, et leur analyse de la Enquête sur le pouls des ménages. Leur décompte le plus récent était que plus de 10 millions d’Américains sont en retard sur leur loyer. Ils risquent d’être expulsés. L’autre nombre à regarder est le Le système de suivi d’Eviction Lab. Toutes ces affaires déposées, dans la mesure où elles n’ont pas encore avancé, pourraient être programmées pour une audience dans les premières semaines d’août. C’est plus de 350 000 cas qui ont été arrêtés pendant la pandémie et pourraient aller de l’avant assez rapidement.