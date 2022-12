Une crise des maladies à long terme menace l’économie britannique

Une file d’ambulances devant le service des urgences du Royal London Hospital le 24 novembre 2022 à Londres. Au Royaume-Uni, le nombre de personnes “économiquement inactives” – celles qui ne travaillent ni ne recherchent d’emploi – âgées de 16 à 64 ans a augmenté de plus de 630 000 depuis 2019. Léon Neal/Getty Images

LONDRES – Parallèlement à une inflation et des coûts énergétiques vertigineux, à une chute commerciale liée au Brexit et à une récession en cours, l’économie britannique est martelée par un nombre record de travailleurs déclarant une maladie de longue durée. L’Office des statistiques nationales a rapporté qu’entre juin et août 2022, environ 2,5 millions de personnes ont cité la maladie de longue durée comme principale raison de l’inactivité économique, soit une augmentation d’environ un demi-million depuis 2019. Le nombre de personnes “économiquement inactives” – celles qui ne travaillent ni ne recherchent d’emploi – âgées de 16 à 64 ans a augmenté de plus de 630 000 depuis 2019. Contrairement à d’autres grandes économies, les données récentes du Royaume-Uni ne montrent aucun signe que ces travailleurs perdus sont retourner sur le marché du travail, alors même que l’inflation et les coûts de l’énergie exercent une énorme pression sur les finances des ménages. Le Royaume-Uni a évité des pertes d’emplois massives pendant la pandémie de Covid-19, car le programme de congé du gouvernement a subventionné les entreprises pour retenir les travailleurs. Mais depuis la levée des mesures de confinement, le pays a connu un exode du marché du travail aux proportions uniques parmi les économies avancées. Dans son rapport le mois dernierl’ONS a déclaré qu’une série de facteurs pourraient être à l’origine du récent pic, notamment les listes d’attente du National Health Service qui atteignent des niveaux record, une population vieillissante et les effets de la longue Covid. “Les jeunes ont également connu certaines des augmentations relatives les plus importantes, et certaines industries telles que le commerce de gros et de détail sont plus touchées que d’autres”, a déclaré l’ONS. Bien que les effets des problèmes mentionnés ci-dessus n’aient pas été quantifiés, le rapport suggère que l’augmentation a été entraînée par “d’autres problèmes de santé ou handicaps”, “des maladies mentales et des troubles nerveux” et “des problèmes liés à [the] le dos ou le cou.”

L’héritage de l’austérité

Jonathan Portes, professeur d’économie et de politique publique au King’s College de Londres, a déclaré à CNBC que l’ampleur de l’épuisement du marché du travail est probablement une combinaison de longue Covid; d’autres problèmes de santé liés à la pandémie comme la maladie mentale; et la crise actuelle du NHS. En plus de cela, il a noté que les facteurs qui nuisent directement à la santé publique – tels que l’augmentation du temps d’attente pour un traitement – ​​pourraient avoir un effet d’entraînement : les gens pourraient devoir quitter le marché du travail pour s’occuper de parents malades. “Il convient de rappeler que le Royaume-Uni est déjà venu ici, sans doute au moins deux fois. Au début des années 1990, le Royaume-Uni a connu une forte reprise, avec une baisse du chômage, après le” mercredi noir “, mais il a également connu une augmentation importante et durable de le nombre de personnes demandant des prestations liées à l’incapacité », a déclaré Portes, ajoutant que ne pas travailler est généralement mauvais pour la santé et l’employabilité.

“Le gouvernement ne fait clairement pas grand-chose à ce sujet. Outre la résolution de la crise du NHS, l’autre domaine politique clé est le soutien aux personnes malades et handicapées pour qu’elles retournent au travail, et il ne se passe pas assez de choses à ce sujet – au lieu le gouvernement harcèle les gens sur Universal Credit avec des pénalités et des sanctions qui, nous le savons, n’aident pas beaucoup. » Dans son récent Déclaration d’automne, le ministre des Finances Jeremy Hunt a annoncé que le gouvernement demandera à plus de 600 000 personnes bénéficiant du crédit universel – un paiement de sécurité sociale sous condition de ressources aux ménages à faible revenu ou au chômage – de rencontrer un “coach de travail” afin d’établir des plans pour augmenter les heures et les gains. Hunt a également annoncé un examen des problèmes empêchant la réintégration sur le marché du travail et a engagé 280 millions de livres sterling (340,3 millions de dollars) pour “réprimer la fraude et les erreurs en matière de prestations” au cours des deux prochaines années. Bien que la pandémie ait considérablement aggravé la crise sanitaire, laissant un trou dans l’économie britannique, l’augmentation des demandes de prestations de maladie à long terme a en fait commencé en 2019, et les économistes voient plusieurs raisons possibles pour lesquelles le pays a été particulièrement vulnérable.

Portes a suggéré que les politiques d’austérité du gouvernement – une décennie de réductions radicales des dépenses publiques mises en œuvre après l’entrée en fonction de l’ancien Premier ministre David Cameron en 2010 et visant à maîtriser la dette nationale – avaient un rôle important à jouer pour laisser le Royaume-Uni exposé. “Le Royaume-Uni était particulièrement vulnérable en raison de l’austérité – les listes d’attente du NHS augmentaient fortement et la performance/satisfaction diminuait fortement, bien avant la pandémie”, a déclaré Portes. “Et le soutien aux personnes bénéficiant de prestations d’incapacité et d’invalidité a été évidé au début des années 2010. Plus largement, l’austérité a conduit à un gradient plus prononcé des résultats de santé par revenu / classe.”

Inégalités et listes d’attente qui s’allongent

Cela est confirmé par les données nationales : l’ONS estime qu’entre 2018 et 2020, les hommes vivant dans les zones les plus défavorisées d’Angleterre vivent en moyenne 9,7 ans de moins que ceux des zones les moins défavorisées, avec un écart de 7,9 ans pour les femmes. L’ONS a noté que les deux sexes ont vu “des augmentations statistiquement significatives de l’inégalité de l’espérance de vie à la naissance depuis 2015 à 2017”. Au lendemain de la pandémie, les listes d’attente du NHS ont augmenté à leur rythme le plus rapide depuis le début des enregistrements en août 2007, a souligné un récent rapport de la Chambre des communes, avec plus de 7 millions de patients sur la liste d’attente pour un traitement hospitalier dirigé par un consultant en Angleterre en septembre. . Cependant, le rapport note qu’il ne s’agit pas d’un phénomène récent et que la liste d’attente s’allonge rapidement depuis 2012.