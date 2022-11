Une crise d’énergie survient après une expérience scientifique géante

Le Grand collisionneur de hadrons doit être arrêté au début de l’hiver en raison de la crise énergétique européenne

Le Large Hadron Collider (LHC), un accélérateur de particules massif situé à la frontière franco-suisse, entre en hibernation au début de cette année grâce aux efforts européens d’économie d’énergie. L’opérateur dit qu’il aura encore beaucoup de données à analyser malgré moins de temps d’expérience.

Lundi marque la date limite fixée par l’Organisation européenne pour la recherche nucléaire, ou CERN, qui exploite la machine massive, pour suspendre les expériences pour la saison d’hiver, a rapporté RIA Novosti. La décision a été confirmée au début du mois.

Le CERN puise quelque 200 MW d’électricité sur le réseau français pendant les pics de consommation en été, soit environ un tiers des besoins de toute la ville de Genève. Mais pendant l’hiver, lorsque les expériences au LHC sont suspendues, le chiffre tombe à environ 80 MW. En un an, l’organisme scientifique consomme 1,3 TWh d’électricité.

Le collisionneur possède un anneau de 27 km d’aimants supraconducteurs qui doivent être refroidis presque à zéro absolu avec de l’hélium liquide pour contrôler les particules se déplaçant à des vitesses proches de la vitesse de la lumière. Les aimants et le système de refroidissement sont d’énormes consommateurs d’électricité. Le super synchrotron à protons, un accélérateur plus petit de 7 km qui alimente le LHC en particules, est la deuxième partie la plus gourmande en énergie de l’installation.

Dans le cadre de la campagne paneuropéenne d’économies d’énergie de cette année, le CERN a décidé de fermer le LHC deux semaines plus tôt. Lors de la remise en service de l’accélérateur l’année prochaine, le calendrier des expérimentations sera adapté pour assurer une baisse de 20 % de la consommation d’électricité. Les responsables du CERN affirment que les scientifiques auront néanmoins beaucoup de données brutes à analyser.

“Pour notre Large Collider, c’est vrai qu’il y a deux semaines de données qui sont perdues”, Malika Meddahi, directrice adjointe du CERN pour les accélérateurs et la technologie, a déclaré à Euronews. “Cependant, étant donné la quantité de données qui sont accumulées maintenant et qui seront accumulées jusqu’en 2025, l’impact est moins important.”

La crise énergétique européenne s’est déclenchée l’année dernière, en partie à cause d’une production plus faible que prévu par des sources renouvelables. Elle a été amplifiée par la crise en Ukraine en raison de la décision de l’UE de rompre les liens commerciaux avec la Russie dans le cadre de sa stratégie de sanctions.

Auparavant, la Russie était le principal fournisseur de combustibles fossiles de l’UE, selon Eurostat. En 2020, il a fourni 29 % du brut et 43 % du gaz naturel importés par le bloc.