«  Une crise de santé publique  »: les jeunes hommes noirs et les adolescents représentent 37% des victimes d’homicide par arme à feu, selon les données du CDC 2019

Les jeunes hommes et adolescents noirs représentaient plus d’un tiers des victimes d’homicide par arme à feu aux États-Unis en 2019. Cette constatation n’était que l’une des nombreuses disparités révélées dans un examen des données sur la mortalité par arme à feu de 2019 récemment publiées par les Centers for Disease Control and Prevention.

L’analyse, publiée mardi et intitulée «Une crise de santé publique en devenir», a révélé que bien que les hommes et les garçons noirs de ce groupe d’âge – 15 à 34 ans – ne représentent que 2% de la population du pays, ils faisaient partie de 37% des armes à feu homicides cette année-là.

C’est 20 fois plus élevé que les hommes blancs du même groupe d’âge.

De tous les homicides par arme à feu signalés en 2019, plus de la moitié des victimes étaient des hommes noirs, selon l’étude menée par le Fonds pour l’éducation pour arrêter la violence armée et la Coalition pour arrêter la violence armée. Et 63% des victimes masculines étaient noires.

Le contraste est encore plus frappant lorsque les taux ont été comparés à ceux des Blancs: à tous les âges, les hommes noirs étaient près de 14 fois plus susceptibles de mourir dans un homicide par arme à feu que les hommes blancs et huit fois plus susceptibles de mourir dans un homicide par arme à feu que les hommes blancs. population générale, y compris les femmes.

Les femmes et les filles noires sont également plus à risque. Les femmes noires avaient le plus grand risque d’être tuées par une arme à feu que les femmes de toute autre race ou ethnie, et étaient quatre fois plus susceptibles d’être victimes que les femmes blanches.

«La violence armée est depuis longtemps une crise de santé publique dans la communauté noire», a déclaré l’épidémiologiste Ed Clark de l’Institut de santé publique de l’Université A&M de Floride.

L’expert de la violence armée a déclaré qu’une «approche holistique» était nécessaire pour réduire le nombre de morts et de blessés par arme à feu.

« Cela devrait inclure vraiment de considérer la violence armée comme un problème de santé publique. Le travail de la santé publique est le bien-être de la population – voir comment nous pouvons réduire le fardeau de la maladie ou la menace de blessures pour la population en général », a-t-il déclaré. « Et la violence armée est définitivement un problème qui devrait être examiné à travers cette lentille. »

Après les hommes et les femmes noirs, les Indiens d’Amérique et les autochtones d’Alaska étaient le deuxième groupe le plus à risque, selon l’analyse, suivis par les Latino et les Hispaniques.

La plupart des enfants et adolescents de moins de 19 ans décédés cette année-là sont morts par arme à feu, selon l’étude, 1 décès sur 10 dans ce groupe d’âge. C’est le deuxième total le plus élevé en deux décennies.

Les preuves suggèrent que les homicides par arme à feu ont augmenté « de façon spectaculaire » l’année dernière pendant la pandémie, ont déclaré les auteurs, mais en raison de ce qu’ils ont soutenu est un manque de données opportunes, « nous ne connaîtrons pas l’ampleur du problème pendant de nombreux mois ».

Les données émergentes suggèrent également, selon les auteurs, que les suicides parmi les Noirs ont augmenté de manière disproportionnée. Pourtant, l’étude a révélé que la majorité de tous les décès par suicide par arme à feu, 73%, étaient des hommes blancs. Les hommes blancs étaient plus de deux fois plus susceptibles de mourir d’un suicide par arme à feu que les autres.

Soixante pour cent de tous les décès par arme à feu en 2019 étaient des suicides. Au total, 39 707 personnes sont mortes des suites de la violence armée cette année-là.

« Malgré leurs limites, les données sur les morts par arme à feu sont le type de données sur la violence armée le plus fiable actuellement disponible – mais les décès par arme à feu ne sont que la pointe de l’iceberg de la violence armée. Beaucoup plus de personnes sont abattues et survivent à leurs blessures, sont abattues mais pas touchées. , ou témoin de violence armée », lit-on dans le commentaire de l’analyse. «Beaucoup vivent la violence armée d’autres manières, en vivant dans des communautés touchées, en perdant des êtres chers à cause de la violence armée ou en étant menacés avec une arme à feu.

