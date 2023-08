Une «crise» de recrutement menace l’avenir de la GRC – le nouveau patron a l’intention de renverser la vapeur

À première vue, le bâtiment décrépit de Dillon, en Saskatchewan, ne ressemble pas beaucoup à un détachement de la GRC en activité.

La peinture sur la structure d’un étage dans le nord de la province n’a pas été retouchée depuis une décennie. On dirait que quelqu’un a apporté un pistolet BB à la porte d’entrée du détachement – ​​et un pied à l’entrée latérale.

Le bâtiment a de l’amiante; un purificateur d’air tournait dans un coin lors d’une récente visite à la mi-juillet du commissaire de la GRC Mike Duheme. Les cellules en bois du détachement ont été condamnées — elles sont maintenant utilisées pour le stockage. Les agents doivent conduire une heure sans réception cellulaire jusqu’à un détachement voisin s’ils doivent enfermer quelqu’un.

Duheme était à Dillon pour se présenter à la base et recueillir son avis sur les conditions de travail. Conversation après conversation entre le commissaire et la GRC en service, on est revenu sur le même problème primordial : les détachements sont surchargés de travail et en sous-effectif, et les efforts de recrutement sont loin de suivre le rythme de l’attrition.

« Notre stratégie de recrutement, nos processus, c’est ce qui m’empêche vraiment de dormir la nuit », a déclaré Duheme à CBC News.

« Je pense que nous sommes à un carrefour où nous devons changer. »

Le détachement de la GRC à Dillon, Sask. (Catharine Tunney/Nouvelles de CBC)

Duheme a invité CBC à le suivre pendant une semaine alors qu’il visitait des détachements à travers la Saskatchewan et séjournait au dépôt de formation de la GRC à Regina. CBC News a couvert le coût de sa chambre, de ses repas et de son transport.

Les conversations entre les agents de première ligne et le commissaire n’ont pas été enregistrées, mais Duheme a entendu le même message de la GRC à plusieurs reprises : les agents sont épuisés et les renforts ne peuvent pas arriver assez rapidement.

« Quand j’ai eu la chance de visiter quelques détachements dans le nord de la Saskatchewan et les conditions de ces détachements, je suis étonné que nous puissions réellement envoyer des membres dans ces détachements », a déclaré Duheme.

« Cela vous montre simplement le type d’individus que nous avons qui veulent travailler là-bas et servir la communauté. »

La dynamisation du recrutement est l’une des principales priorités de Duheme. Son succès ou son échec pourraient déterminer l’avenir du légendaire service de police national du Canada.

« Tout tourne autour du recrutement, vraiment », a déclaré la commissaire adjointe Rhonda Blackmore, commandante en Saskatchewan.

« À un moment donné, les chiffres s’épuisent et nous ne pouvons tout simplement plus continuer à fournir le service. »

La police montée ne parvient pas à doter les contrats de police

La GRC n’est pas le seul organisme d’application de la loi aux prises avec le recrutement, mais son modèle unique – servant à la fois de force de police contractuelle compétente dans la plupart des provinces et de tous les territoires et d’organisme responsable des dossiers de la police fédérale – rend ses problèmes de dotation particulièrement aigus.

Selon les derniers chiffres, la GRC est en deçà des niveaux de dotation de base à travers le Canada, laissant les détachements en sous-effectif et mettant possiblement la sécurité publique en danger.

Plus de la moitié des provinces et des territoires qui utilisent la GRC pour les services de police de première ligne connaissent des taux de postes vacants dans la GRC à deux chiffres.

Au 1er février 2023, le taux d’inoccupation à Terre-Neuve-et-Labrador était de 17 %. En Saskatchewan, Blackmore fait face à un taux d’inoccupation de 8 %.

Ces chiffres sont parmi les pires de la GRC au cours des cinq dernières années. Le programme de formation de 26 semaines au dépôt de Regina produisait des troupes composées de 32 cadets chacune. Lors de la récente visite de Duheme au dépôt, le nombre d’élèves-officiers diplômés a atteint environ la moitié de ce chiffre.

Le Conseil consultatif de gestion, un groupe d’experts externes mis sur pied pour donner des conseils impartiaux au commissaire de la GRC, a récemment signalé que le problème de recrutement de la force peut être décrit avec précision comme une « crise « – une menace qui pourrait menacer sa capacité à servir de force de police nationale du Canada.

« Si ces [regular members] ne sont pas remplacés par de nouveaux cadets d’horizons divers et capables de servir, la GRC sera encore plus mise au défi de respecter ses engagements en matière de prestation de services en vertu des ententes sur les services de police provinciaux, territoriaux et municipaux, et de maintenir la capacité policière fédérale », a déclaré le conseil dans un rapport publié en mai.

Certains premiers ministres ont sonné l’alarme sur le manque de personnel à la GRC lorsqu’ils se sont rencontrés en groupe le mois dernier.

« Cela donne presque l’impression que la force est en train de se réduire simplement par attrition », a déclaré la première ministre de l’Alberta, Danielle Smith.

Duheme a déclaré que même si la GRC protège toujours la sécurité publique, les agents individuels sont obligés de faire plus avec moins.

« Vous n’avez pas cette sauvegarde, vous n’avez pas le nombre de membres que vous devriez avoir dans un détachement donné pour faire le travail requis », a-t-il déclaré.

La police contractuelle remise en question

La crise du personnel suscite un débat sur la question de savoir si la GRC devrait complètement se retirer des services de police contractuels.

Lors du voyage du commissaire en Saskatchewan le mois dernier, la nouvelle a été annoncée que le gouvernement provincial de la Colombie-Britannique avait ordonné à la ville de Surrey de poursuivre sa transition vers un nouveau service de police de Surrey (SPS), malgré le plan du nouveau conseil municipal de revenir au contrat avec la GRC. police.

La récente enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, qui a fait 22 morts au printemps 2020, a porté un coup dur à la réputation de la GRC en tant que fournisseur de services de police locaux. Le rapport d’enquête dénonçait le manque de personnel de la GRC et accusait les agents de manquer à la fois de connaissances locales et de leadership.

« L’avenir de la GRC et des services de police provinciaux nécessite une réévaluation ciblée », indique le rapport, publié en mars.

La récente enquête sur la fusillade de masse en Nouvelle-Écosse, qui a fait 22 morts au printemps 2020, a révélé des failles dans la façon dont la gendarmerie mène les services de police de première ligne. (Liam Hennessey/La Presse Canadienne)

Alors que le gouvernement fédéral n’a pas encore décidé sur quelles recommandations de la Commission sur les pertes massives il agira, les discussions à Ottawa se sont tournées vers la question de savoir si la GRC devrait se retirer des services de police de première ligne dans les provinces.

Duheme, qui a passé des années à la tête de la police fédérale avant de prendre le poste le plus élevé, est bien conscient de ce débat.

« Mais pour le moment, nous avons encore deux mandats clés, et c’est la police contractuelle et la police fédérale », a-t-il déclaré.

Qui veut être gendarme?

Après 36 ans dans la force, Duheme avait la retraite en tête lorsqu’il a été nommé 25e commissaire de la GRC, en remplacement de Brenda Lucki, qui a annoncé sa retraite après quatre ans à ce poste. Il a accepté un mandat de deux ans, ou de servir « jusqu’à ce qu’un nouveau commissaire soit nommé », selon un décret en conseil.

En attendant une lettre de mandat du ministre de la Sécurité publique, Dominic LeBlanc, il s’est donné pour mission de rendre une carrière à la GRC plus attrayante pour un plus large éventail de personnes.

« Nous devons faire un meilleur travail de promotion de ce que la GRC a à offrir », a-t-il déclaré.

Une partie de cette mission consiste à rivaliser avec d’autres services de police pour les recrues. Il peut s’écouler plus d’un an avant qu’un candidat soit approuvé pour se rendre au dépôt de formation. Duheme a déclaré qu’il souhaitait resserrer ce délai.

« Comment pouvons-nous raccourcir cela, afin qu’ils soient à la porte, sur le terrain aussi vite que possible? » il a dit.

Une autre approche, a déclaré Duheme, consiste à donner aux cadets plus de flexibilité en ce qui concerne les affectations.

Des membres de la GRC participent au défilé du Calgary Stampede à Calgary le 7 juillet 2023. (Jeff McIntosh/La Presse Canadienne)

Amener les gens à servir dans des endroits éloignés comme Dillion ou Punnichy, Sask. (une annonce surnommée « coup de poing dans les yeux ») est une vente difficile et cela devient de plus en plus difficile.

Pendant la majeure partie de son existence, la GRC s’est attendue à ce que ses agents recrues, ainsi que leurs partenaires et leurs enfants, aillent partout où ils étaient envoyés. De nos jours, les cadets peuvent demander des affectations dans les provinces de leur choix.

Le problème de dotation de la GRC ne se limite pas aux services de police contractuels. La police fédérale – qui enquête sur le terrorisme et d’autres menaces à la sécurité nationale, ainsi que sur le crime organisé de haut niveau et la cybercriminalité – a également fait une hémorragie de membres réguliers.

Les gendarmes de la police fédérale sont souvent affectés à des détachements pour combler les lacunes des services de police provinciaux sans être remplacés, a déclaré Duheme. Il estime que la police fédérale a perdu environ 1 200 personnes au cours de la dernière décennie.

« Vous entrez dans ce push-pull où vous avez besoin d’une ressource, mais pourtant le contrat ne peut pas les libérer parce qu’ils ne respectent pas leurs obligations. C’est donc un défi », a-t-il déclaré.

La GRC prévoit de lancer un volet de recrutement direct pour les personnes qui souhaitent travailler dans la police fédérale, un volet qui les enverrait suivre un programme de formation spécialisée et éviterait les 26 semaines d’instruction au dépôt.

Tout le monde n’est pas ravi de l’idée.

Brian Sauvé est président de la Fédération de la police nationale, le syndicat de la GRC. Il a dit qu’il ne pouvait pas commenter les détails du programme de formation proposé puisqu’il n’était pas impliqué dans son développement, mais il a fait l’éloge du modèle de dépôt de 26 semaines.

« Lorsque les Canadiens (…) appellent la GRC pour obtenir de l’aide, ils doivent savoir que les membres qui interviennent, quel que soit le scénario, sont formés professionnellement et peuvent faire face à toute éventualité », a-t-il déclaré.

Qui devrait être gendarme?

Mais Blackmore a déclaré que la GRC devrait faire plus que réformer ses processus d’embauche et de formation – elle devrait également reconsidérer les types de qualités qu’elle souhaite que ses agents apportent au travail.

Elle a déclaré que l’objectif devrait être de trouver des personnes capables de désamorcer des situations potentiellement violentes – pas nécessairement celles qui cochent toutes les cases du formulaire de candidature.

La commissaire adjointe Rhonda Blackmore dit qu’elle pense que Duheme prend la situation de recrutement au sérieux. (Michael Bell/La Presse canadienne)

« Je pense que nous avons éliminé les personnes qui avaient peut-être les compétences que nous recherchions », a-t-elle déclaré.

« J’ai besoin de gens qui peuvent communiquer avec les gens. C’est la compétence dont nous avons besoin. »

Blackmore s’est entretenu avec CBC lors d’un voyage avec le commissaire pour assister à une représentation du Carrousel de la GRC à la Nation crie de James Smith – une communauté toujours en deuil après qu’une série de coups de couteau l’année dernière a fait 11 morts et 18 blessés.

Elle a dit que l’une de ses priorités est de faire venir plus de recrues des 74 communautés des Premières Nations de la province.

« Notre population autochtone est le groupe démographique qui connaît la croissance la plus rapide dans la province. Et nous sommes malheureusement sous-représentés au sein de la GRC ici dans cette province », a-t-elle déclaré.

Blackmore a lancé une équipe pour augmenter le nombre de cadets autochtones. Au lieu de s’appuyer sur une campagne publicitaire sur papier glacé, elle envoie des agents autochtones en service dans toute la province pour parler aux candidats potentiels et aider les candidats dans les régions éloignées avec leurs documents.

Pour Blackmore, il s’agit de redonner de l’humanité aux RH – quelque chose qui, selon elle, doit se produire dans toute l’organisation.

« S’il était là ou pas », a-t-elle dit, se référant au commissaire en visite, « je dirais exactement la même chose.

« Je pense que nous voyons maintenant le soutien qui nous manquait depuis un moment. »